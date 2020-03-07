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10:12 (мск), источник: Sport24

Над хоккеистом Ничушкиным смеялись в России и Северной Америке. Теперь он идет на личный рекорд

У Валерия уже 13 шайб в нынешнем сезоне.

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Валерий Ничушкин не забивал с 17 февраля. Его сухая серия растянулась до 7 матчей. До личного антирекорда, который составляет 91 игру и над которым в прошлом и начале нынешнего сезона смеялись болельщики по обе стороны океана, было еще очень далеко, но не самый удачный отрезок все равно стоило прервать побыстрее. Форвард «Колорадо» сделал это в Ванкувере.

В середине второго периода, при счете 3:2 в пользу «Кэнакс», Ничушкин подхватил шайбу на собственной синей линии и понесся по левому краю в зону хозяев. Параллельным курсом двигался другой нападающий «Эвеланш» Пьер-Эдуар Бельмар, но воспитанник уральского хоккея проявил здоровый эгоизм и решил эпизод самостояльно. Валерий бросил под ловушку голкиперу хозяев Тэтчеру Дэмко и отправился в объятия партнеров.

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Североамериканцы в полном восторге от очередной шайбы русского хоккеиста, но можно не сомневаться, что среди них есть те, кто всего несколько месяцев назад поливали его грязью. Так уж устроены болельщики.

«Помните, как в момент подписания Ничушкина многие говорили: «Генеральный менеджер «Колорадо» Джо Сакик тратит деньги и место в составе на плохого игрока?».

«Ничушкин сравнивает счет. Без сомнения, он получит мой голос в голосовании за «Харт» (приз MVP регулярного чемпионата — прим. Sport24).

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«Валерий Ничушкин — настоящий эквалайзер»..

Гол стал для Валерия 13-м в сезоне, а это значит, что он приблизился к личному рекорду на расстояние в один шаг. В сезоне-2013/2014 россиянин забросил 14 шайб, но здесь надо понимать разницу. Тот чемпионат Ничушкин начинал в статусе большого таланта и будущей звезды лиги, а нынешний — с имиджем одного из главных неудачников НХЛ. Форвард готов выдать лучший снайперский результат в карьере (в России он не отличался больше 16 раз) в тот момент, когда в него не верил почти никто — и это делает его достижение еще более весомым.

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Увы, ни Ничушкин, ни канадец Нэтан Маккиннон, который пробил отметку в 90 набранных очков в третьей регулярке подряд, не помогли «Колорадо» победить в канадском городе. «Кэнакс» вернули себе преимущество через 4 минуты после шайбы Валерия, а в концовке добили соперника еще парой голов. 3:6 — «Эвеланш» после серии из 7 побед, уступают в 2 встречах подряд, но сохраняют второе место в Западной конференции, а по потерянным очкам и вовсе идут вровень с ее лидером «Сент-Луисом».

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Ванкувер Кэнакс
6:3
2:1, 2:2, 2:0
Колорадо Эвеланш
Хоккей, НХЛ, Неделя 247.03.2020, 06:00 (МСК UTC+3)Rogers Arena
Главные тренеры
Трэвис ГринДжаред Беднар
Вратари
Тэтчер ДемкоПавел Францоуз(Павел Францоуз)
1-й период
01:22Трой Стэчер(Джей.Ти. Миллер, Александр Эдлер)
06:40Тайлер Майерс
12:29Джей.Ти. Миллер(Тайлер Тоффоли, Элиас Петтерссон)
13:17Эрик Джонсон(Габриэль Ландескуг, Натан Маккиннон)
2-й период
22:12Зак Макьюэн
23:23Габриэль Ландескуг(Натан Маккиннон, Эрик Джонсон)
28:04Валерий Ничушкин(Мэтью Нието)
32:17Антуан Руссель(Оскар Фантенберг, Адам Годетт)
35:16Тайлер Майерс
35:16Эрик Джонсон
37:39Мэтью Нието
3-й период
41:38Эрик Джонсон
43:26Владислав Наместников
46:33Александр Эдлер
50:42Кристофер Танев
50:42Владислав Наместников
56:43Зак Макьюэн(Антуан Руссель, Адам Годетт)
57:24Тэннер Пирсон(Кристофер Танев, Луи Эрикссон)
59:36Зак Макьюэн
Лучшие игроки матча
Зак Макьюэн (Ванкувер Кэнакс), Джей.Ти. Миллер (Ванкувер Кэнакс), Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш)
Статистика
10Штрафное время10
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Ванкувер Кэнакс
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