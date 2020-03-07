Над хоккеистом Ничушкиным смеялись в России и Северной Америке. Теперь он идет на личный рекорд
У Валерия уже 13 шайб в нынешнем сезоне.
У Валерия уже 13 шайб в нынешнем сезоне.
Валерий Ничушкин не забивал с 17 февраля. Его сухая серия растянулась до 7 матчей. До личного антирекорда, который составляет 91 игру и над которым в прошлом и начале нынешнего сезона смеялись болельщики по обе стороны океана, было еще очень далеко, но не самый удачный отрезок все равно стоило прервать побыстрее. Форвард «Колорадо» сделал это в Ванкувере.
В середине второго периода, при счете 3:2 в пользу «Кэнакс», Ничушкин подхватил шайбу на собственной синей линии и понесся по левому краю в зону хозяев. Параллельным курсом двигался другой нападающий «Эвеланш»
Североамериканцы в полном восторге от очередной шайбы русского хоккеиста, но можно не сомневаться, что среди них есть те, кто всего несколько месяцев назад поливали его грязью. Так уж устроены болельщики.
«Помните, как в момент подписания Ничушкина многие говорили: «Генеральный менеджер «Колорадо» Джо Сакик тратит деньги и место в составе на плохого игрока?».
«Ничушкин сравнивает счет. Без сомнения, он получит мой голос в голосовании за «Харт» (приз MVP регулярного чемпионата — прим. Sport24).
«Валерий Ничушкин — настоящий эквалайзер»..
Гол стал для Валерия 13-м в сезоне, а это значит, что он приблизился к личному рекорду на расстояние в один шаг. В сезоне-2013/2014 россиянин забросил 14 шайб, но здесь надо понимать разницу. Тот чемпионат Ничушкин начинал в статусе большого таланта и будущей звезды лиги, а нынешний — с имиджем одного из главных неудачников НХЛ. Форвард готов выдать лучший снайперский результат в карьере (в России он не отличался больше 16 раз) в тот момент, когда в него не верил почти никто — и это делает его достижение еще более весомым.
Увы, ни Ничушкин, ни канадец Нэтан Маккиннон, который пробил отметку в 90 набранных очков в третьей регулярке подряд, не помогли «Колорадо» победить в канадском городе. «Кэнакс» вернули себе преимущество через 4 минуты после шайбы Валерия, а в концовке добили соперника еще парой голов. 3:6 — «Эвеланш» после серии из 7 побед, уступают в 2 встречах подряд, но сохраняют второе место в Западной конференции, а по потерянным очкам и вовсе идут вровень с ее лидером «Сент-Луисом».
|Трэвис Грин
|Джаред Беднар
|Тэтчер Демко
|Павел Францоуз(Павел Францоуз)
|01:22
|Трой Стэчер(Джей.Ти. Миллер, Александр Эдлер)
|06:40
|Тайлер Майерс
|12:29
|Джей.Ти. Миллер(Тайлер Тоффоли, Элиас Петтерссон)
|13:17
|Эрик Джонсон(Габриэль Ландескуг, Натан Маккиннон)
|22:12
|Зак Макьюэн
|23:23
|Габриэль Ландескуг(Натан Маккиннон, Эрик Джонсон)
|28:04
|Валерий Ничушкин(Мэтью Нието)
|32:17
|Антуан Руссель(Оскар Фантенберг, Адам Годетт)
|35:16
|Тайлер Майерс
|35:16
|Эрик Джонсон
|37:39
|Мэтью Нието
|41:38
|Эрик Джонсон
|43:26
|Владислав Наместников
|46:33
|Александр Эдлер
|50:42
|Кристофер Танев
|50:42
|Владислав Наместников
|56:43
|Зак Макьюэн(Антуан Руссель, Адам Годетт)
|57:24
|Тэннер Пирсон(Кристофер Танев, Луи Эрикссон)
|59:36
|Зак Макьюэн
Зак Макьюэн (Ванкувер Кэнакс), Джей.Ти. Миллер (Ванкувер Кэнакс), Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш)
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0