Над хоккеистом Ничушкиным смеялись в России и Северной Америке. Теперь он идет на личный рекорд

Валерий Ничушкин не забивал с 17 февраля. Его сухая серия растянулась до 7 матчей. До личного антирекорда, который составляет 91 игру и над которым в прошлом и начале нынешнего сезона смеялись болельщики по обе стороны океана, было еще очень далеко, но не самый удачный отрезок все равно стоило прервать побыстрее. Форвард «Колорадо» сделал это в Ванкувере.

В середине второго периода, при счете 3:2 в пользу «Кэнакс», Ничушкин подхватил шайбу на собственной синей линии и понесся по левому краю в зону хозяев. Параллельным курсом двигался другой нападающий «Эвеланш» Пьер-Эдуар Бельмар, но воспитанник уральского хоккея проявил здоровый эгоизм и решил эпизод самостояльно. Валерий бросил под ловушку голкиперу хозяев Тэтчеру Дэмко и отправился в объятия партнеров.

Североамериканцы в полном восторге от очередной шайбы русского хоккеиста, но можно не сомневаться, что среди них есть те, кто всего несколько месяцев назад поливали его грязью. Так уж устроены болельщики.

«Помните, как в момент подписания Ничушкина многие говорили: «Генеральный менеджер «Колорадо» Джо Сакик тратит деньги и место в составе на плохого игрока?».

«Ничушкин сравнивает счет. Без сомнения, он получит мой голос в голосовании за «Харт» (приз MVP регулярного чемпионата — прим. Sport24).

«Валерий Ничушкин — настоящий эквалайзер»..

Гол стал для Валерия 13-м в сезоне, а это значит, что он приблизился к личному рекорду на расстояние в один шаг. В сезоне-2013/2014 россиянин забросил 14 шайб, но здесь надо понимать разницу. Тот чемпионат Ничушкин начинал в статусе большого таланта и будущей звезды лиги, а нынешний — с имиджем одного из главных неудачников НХЛ. Форвард готов выдать лучший снайперский результат в карьере (в России он не отличался больше 16 раз) в тот момент, когда в него не верил почти никто — и это делает его достижение еще более весомым.

Увы, ни Ничушкин, ни канадец Нэтан Маккиннон, который пробил отметку в 90 набранных очков в третьей регулярке подряд, не помогли «Колорадо» победить в канадском городе. «Кэнакс» вернули себе преимущество через 4 минуты после шайбы Валерия, а в концовке добили соперника еще парой голов. 3:6 — «Эвеланш» после серии из 7 побед, уступают в 2 встречах подряд, но сохраняют второе место в Западной конференции, а по потерянным очкам и вовсе идут вровень с ее лидером «Сент-Луисом».