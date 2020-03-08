Клуб Овечкина разбил главного соперника. «Вашингтон» победил «Питтсбург» и без помощи Ови
«Пингвинз» не спас даже гол Малкина.
«Пингвинз» не спас даже гол Малкина.
Когда матч только начался, из Северной Америки пришла нерадостная новость. С субботы в НХЛ приняли решение закрыть раздевалки команд для журналистов по рекомендации Центра по контролю заболеваний
Классическое российское дерби НХЛ, как называют встречи «Питтсбурга» и «Вашингтона» в последние годы, получилось, как всегда, ярким. С первых минут команды много атаковали и заставляли голкиперов много работать. «Кэпиталз» вышли вперед уже на третьей минуте благодаря голу Ника Дауда.
За первые 20 минут гости забросили еще две шайбы. Врана вывел Бэкстрема один на один с вратарем, и Никлас забил. Третий гол случился после красивой комбинации в исполнении Дауда, Дженсона и Паника. При этом у «Пингвинз» тоже были классные моменты у ворот Холтби: в большинстве Кросби дважды мог забивать. Брэйден, заменивший Самсонова, который неудачно сыграл в
«Вашингтон» вообще проводил один из лучших матчей за последний месяц. «Столичные» проиграли семь из последних десяти встреч и находятся в
Кови еще запомнился мощнейшим силовым приемом против Брэндона Танева. Игрок «пингвинов» даже не смог сразу подняться со льда. «Питтсбург» не оставлял попыток забить хотя бы один гол. Наилучший момент во втором периоде был у
Третий период получился результативным. Сначала Доуд оформил дубль (в меньшинстве), а затем Кросби в первый раз в этот вечер поразил ворота Холтби. Второй гол за хозяев забил Малкин в большинстве, исправившись за «минус» и удаление. Но тут же соперник ответил шайбой Оши и решил вопросы по победителю встречи.
Дарья Тубольцева
|Майк Салливан
|Тодд Рирден
|Мэттью Мюррей(Мэттью Мюррей)
|Брэйден Холтби
|01:52
|Ник Дауд(Гарнет Хэтэуэй, Рихард Паник)
|02:03
|Сэм Лафферти
|02:03
|Йонас Зигенталер
|06:37
|Бренден Диллон
|07:12
|Командный штраф
|16:15
|Никлас II Бэкстрем(Якуб Врана, Ти. Джей. Оши)
|18:38
|Рихард Паник(Ник Дауд, Ник Дженсен)
|29:07
|Карл Хагелин
|35:43
|Евгений Малкин
|36:02
|Крис Летанг
|36:02
|Том Уилсон
|38:48
|Джаред Маккэн
|39:35
|Бренден Диллон
|40:34
|Ник Дауд(Карл Хагелин)
|45:09
|Сидни Кросби(Конор Шири)
|50:34
|Дмитрий Орлов
|52:16
|Евгений Малкин(Сидни Кросби, Джейсон Зукер)
|53:12
|Ти. Джей. Оши(Никлас II Бэкстрем)
Ник Дауд (Вашингтон Кэпиталз), Рихард Паник (Вашингтон Кэпиталз), Ти. Джей. Оши (Вашингтон Кэпиталз)
|6
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1