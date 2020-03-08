Клуб Овечкина разбил главного соперника. «Вашингтон» победил «Питтсбург» и без помощи Ови

Источник: AP 2020

Когда матч только начался, из Северной Америки пришла нерадостная новость. С субботы в НХЛ приняли решение закрыть раздевалки команд для журналистов по рекомендации Центра по контролю заболеваний из-за вспышки коронавируса в мире (заболевшие есть уже и в США, и Канаде). Для СМИ будут организованы послематчевые пресс-конференции. Теперь после огненной игры в Питтсбурге журналисты не смогут подойти к Александру Овечкину и поинтересоваться, почему он не нанес ни одного броска по воротам Мюррея.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2501bcba7989e1bec2c8" data-vnd="2501bcba7989e1bec2c8" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2501bcba7989e1bec2c8" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Классическое российское дерби НХЛ, как называют встречи «Питтсбурга» и «Вашингтона» в последние годы, получилось, как всегда, ярким. С первых минут команды много атаковали и заставляли голкиперов много работать. «Кэпиталз» вышли вперед уже на третьей минуте благодаря голу Ника Дауда.

За первые 20 минут гости забросили еще две шайбы. Врана вывел Бэкстрема один на один с вратарем, и Никлас забил. Третий гол случился после красивой комбинации в исполнении Дауда, Дженсона и Паника. При этом у «Пингвинз» тоже были классные моменты у ворот Холтби: в большинстве Кросби дважды мог забивать. Брэйден, заменивший Самсонова, который неудачно сыграл в Нью-Йорке и пропустил от Зибанежада пять голов, смотрелся здорово.

«Вашингтон» вообще проводил один из лучших матчей за последний месяц. «Столичные» проиграли семь из последних десяти встреч и находятся в мини-кризисе. «Да, иногда случаются спады. То, что случилось… Я считаю, что такое иногда полезно», — рассуждал перед игрой Кузнецов. К Евгению у тренерского штаба особенно много вопросов. Центрфорвард, вернувшийся после травмы, играет неважно. Вот и в субботнем матче в большинстве (удаление получил Малкин) отдавал неточные пасы и не помогал Овечкин отличиться. Александр за первые два периода ни разу не бросил по воротам. Один раз смог это сделать Ковальчук, он при численном преимуществе выходил с ребятами из первого звена — вновь на льду можно было наблюдать русскую тройку.

Кови еще запомнился мощнейшим силовым приемом против Брэндона Танева. Игрок «пингвинов» даже не смог сразу подняться со льда. «Питтсбург» не оставлял попыток забить хотя бы один гол. Наилучший момент во втором периоде был у Мак-Канна, вырвавшегося один на один с вратарем. Кемпе попробовал ему помешать, и арбитр назначил буллит. Форвард его не реализовал, но зато потом его команда получила большинство.

Третий период получился результативным. Сначала Доуд оформил дубль (в меньшинстве), а затем Кросби в первый раз в этот вечер поразил ворота Холтби. Второй гол за хозяев забил Малкин в большинстве, исправившись за «минус» и удаление. Но тут же соперник ответил шайбой Оши и решил вопросы по победителю встречи.

Официальный сайт НХЛ

Дарья Тубольцева