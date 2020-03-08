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00:03 (мск), источник: Sport24

Клуб Овечкина разбил главного соперника. «Вашингтон» победил «Питтсбург» и без помощи Ови

«Пингвинз» не спас даже гол Малкина.

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Источник: AP 2020

Когда матч только начался, из Северной Америки пришла нерадостная новость. С субботы в НХЛ приняли решение закрыть раздевалки команд для журналистов по рекомендации Центра по контролю заболеваний из-за вспышки коронавируса в мире (заболевшие есть уже и в США, и Канаде). Для СМИ будут организованы послематчевые пресс-конференции. Теперь после огненной игры в Питтсбурге журналисты не смогут подойти к Александру Овечкину и поинтересоваться, почему он не нанес ни одного броска по воротам Мюррея.

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Классическое российское дерби НХЛ, как называют встречи «Питтсбурга» и «Вашингтона» в последние годы, получилось, как всегда, ярким. С первых минут команды много атаковали и заставляли голкиперов много работать. «Кэпиталз» вышли вперед уже на третьей минуте благодаря голу Ника Дауда.

За первые 20 минут гости забросили еще две шайбы. Врана вывел Бэкстрема один на один с вратарем, и Никлас забил. Третий гол случился после красивой комбинации в исполнении Дауда, Дженсона и Паника. При этом у «Пингвинз» тоже были классные моменты у ворот Холтби: в большинстве Кросби дважды мог забивать. Брэйден, заменивший Самсонова, который неудачно сыграл в Нью-Йорке и пропустил от Зибанежада пять голов, смотрелся здорово.

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«Вашингтон» вообще проводил один из лучших матчей за последний месяц. «Столичные» проиграли семь из последних десяти встреч и находятся в мини-кризисе. «Да, иногда случаются спады. То, что случилось… Я считаю, что такое иногда полезно», — рассуждал перед игрой Кузнецов. К Евгению у тренерского штаба особенно много вопросов. Центрфорвард, вернувшийся после травмы, играет неважно. Вот и в субботнем матче в большинстве (удаление получил Малкин) отдавал неточные пасы и не помогал Овечкин отличиться. Александр за первые два периода ни разу не бросил по воротам. Один раз смог это сделать Ковальчук, он при численном преимуществе выходил с ребятами из первого звена — вновь на льду можно было наблюдать русскую тройку.

Кови еще запомнился мощнейшим силовым приемом против Брэндона Танева. Игрок «пингвинов» даже не смог сразу подняться со льда. «Питтсбург» не оставлял попыток забить хотя бы один гол. Наилучший момент во втором периоде был у Мак-Канна, вырвавшегося один на один с вратарем. Кемпе попробовал ему помешать, и арбитр назначил буллит. Форвард его не реализовал, но зато потом его команда получила большинство.

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Третий период получился результативным. Сначала Доуд оформил дубль (в меньшинстве), а затем Кросби в первый раз в этот вечер поразил ворота Холтби. Второй гол за хозяев забил Малкин в большинстве, исправившись за «минус» и удаление. Но тут же соперник ответил шайбой Оши и решил вопросы по победителю встречи.

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Официальный сайт НХЛ

Дарья Тубольцева

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Как Овечкин фотографируется со звездами
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Питтсбург Пингвинз
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0:3, 0:0, 2:2
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 247.03.2020, 21:00 (МСК UTC+3)PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк СалливанТодд Рирден
Вратари
Мэттью Мюррей(Мэттью Мюррей)Брэйден Холтби
1-й период
01:52Ник Дауд(Гарнет Хэтэуэй, Рихард Паник)
02:03Сэм Лафферти
02:03Йонас Зигенталер
06:37Бренден Диллон
07:12Командный штраф
16:15Никлас II Бэкстрем(Якуб Врана, Ти. Джей. Оши)
18:38Рихард Паник(Ник Дауд, Ник Дженсен)
2-й период
29:07Карл Хагелин
35:43Евгений Малкин
36:02Крис Летанг
36:02Том Уилсон
38:48Джаред Маккэн
39:35Бренден Диллон
3-й период
40:34Ник Дауд(Карл Хагелин)
45:09Сидни Кросби(Конор Шири)
50:34Дмитрий Орлов
52:16Евгений Малкин(Сидни Кросби, Джейсон Зукер)
53:12Ти. Джей. Оши(Никлас II Бэкстрем)
Лучшие игроки матча
Ник Дауд (Вашингтон Кэпиталз), Рихард Паник (Вашингтон Кэпиталз), Ти. Джей. Оши (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
6Штрафное время14
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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