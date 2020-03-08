Две передачи Свечникова помогли «Каролине» победить «Нью-Йорк Айлендерс» в матче НХЛ

Источник: AP 2020

У хозяев шайбы на счету Райана Пулока (36-я минута) и Джоша Бэйли (56). В составе «Каролины» отличились Джастин Уильямс (14), Джоэл Эдмундсон (47) и Винсент Трочек, который на второй минуте овертайма принес команде победу.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2501bcba7989e1bec2c8" data-vnd="2501bcba7989e1bec2c8" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2501bcba7989e1bec2c8" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Российский нападающий Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами и провел на льду 19 минут 9 секунд. Всего на счету Свечникова в этом сезоне 60 очков (24 гола + 36 результативных передач). Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов на лед не вышел.

В турнирной таблице Восточной конференции потерпевшие шестое поражение кряду «Айлендерс» занимают шестое место, в активе команды 79 баллов в 67 матчах. «Каролина» прервала четырехматчевую серию без побед и идет на девятом месте, набрав в 66 матчах 77 очков.

Официальный сайт НХЛ

«Айлендерс» в следующем матче 11 марта сыграют в гостях с «Ванкувером». «Каролина» 8 марта встретится на выезде с «Питтсбургом».