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01:15 (мск), источник: ТАСС

Две передачи Свечникова помогли «Каролине» победить «Нью-Йорк Айлендерс» в матче НХЛ

ТАСС, 8 марта. «Каролина» в гостях обыграла в овертайме «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

У хозяев шайбы на счету Райана Пулока (36-я минута) и Джоша Бэйли (56). В составе «Каролины» отличились Джастин Уильямс (14), Джоэл Эдмундсон (47) и Винсент Трочек, который на второй минуте овертайма принес команде победу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Российский нападающий Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами и провел на льду 19 минут 9 секунд. Всего на счету Свечникова в этом сезоне 60 очков (24 гола + 36 результативных передач). Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов на лед не вышел.

В турнирной таблице Восточной конференции потерпевшие шестое поражение кряду «Айлендерс» занимают шестое место, в активе команды 79 баллов в 67 матчах. «Каролина» прервала четырехматчевую серию без побед и идет на девятом месте, набрав в 66 матчах 77 очков.

Официальный сайт НХЛ

«Айлендерс» в следующем матче 11 марта сыграют в гостях с «Ванкувером». «Каролина» 8 марта встретится на выезде с «Питтсбургом».

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2:3ОТ
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Каролина Харрикейнз
Хоккей, НХЛ, Неделя 247.03.2020, 21:00 (МСК UTC+3)Nassau Coliseum
Главные тренеры
Барри ТротцРод Бриндамор
Вратари
Томас ГрайссАнтон Форсберг
1-й период
13:22Джастин Уильямс(Гайдн Флери)
16:58Леонид Комаров
16:58Леонид Комаров
2-й период
22:57Командный штраф
25:15Райан Пулок(Андерс Ли)
31:09Энтони Бовилье
31:09Райан Дзингел
31:09Райан Дзингел
37:54Андрей Свечников
3-й период
46:16Джоэль Эдмундсон(Теуво Терявяйнен, Андрей Свечников)
55:02Джош Бэйли(Ноа Добсон, Энди Грин)
59:08Брэди Шей
59:36Мэтью Барзал
59:36Мэтью Барзал
Овертайм
61:367136(Андрей Свечников, Себастьян Ахо)
Лучшие игроки матча
Винс Трочек, Джоэль Эдмундсон (Каролина Харрикейнз), Райан Пулок (Нью-Йорк Айлендерс)
Статистика
15Штрафное время11
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
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  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
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  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
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  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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