Две передачи Свечникова помогли «Каролине» победить «Нью-Йорк Айлендерс» в матче НХЛ
ТАСС, 8 марта. «Каролина» в гостях обыграла в овертайме «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 8 марта. «Каролина» в гостях обыграла в овертайме «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У хозяев шайбы на счету Райана Пулока (36-я минута) и Джоша Бэйли (56). В составе «Каролины» отличились Джастин Уильямс (14), Джоэл Эдмундсон (47) и Винсент Трочек, который на второй минуте овертайма принес команде победу.
Российский нападающий Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами и провел на льду 19 минут 9 секунд. Всего на счету Свечникова в этом сезоне 60 очков (24 гола + 36 результативных передач). Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов на лед не вышел.
В турнирной таблице Восточной конференции потерпевшие шестое поражение кряду «Айлендерс» занимают шестое место, в активе команды 79 баллов в 67 матчах. «Каролина» прервала четырехматчевую серию без побед и идет на девятом месте, набрав в 66 матчах 77 очков.
«Айлендерс» в следующем матче 11 марта сыграют в гостях с «Ванкувером». «Каролина» 8 марта встретится на выезде с «Питтсбургом».
|Барри Тротц
|Род Бриндамор
|Томас Грайсс
|Антон Форсберг
|13:22
|Джастин Уильямс(Гайдн Флери)
|16:58
|Леонид Комаров
|16:58
|Леонид Комаров
|22:57
|Командный штраф
|25:15
|Райан Пулок(Андерс Ли)
|31:09
|Энтони Бовилье
|31:09
|Райан Дзингел
|31:09
|Райан Дзингел
|37:54
|Андрей Свечников
|46:16
|Джоэль Эдмундсон(Теуво Терявяйнен, Андрей Свечников)
|55:02
|Джош Бэйли(Ноа Добсон, Энди Грин)
|59:08
|Брэди Шей
|59:36
|Мэтью Барзал
|59:36
|Мэтью Барзал
|61:36
|7136(Андрей Свечников, Себастьян Ахо)
Винс Трочек, Джоэль Эдмундсон (Каролина Харрикейнз), Райан Пулок (Нью-Йорк Айлендерс)
|15
|Штрафное время
|11
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0