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01:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Нэшвилл» одержал «сухую» победу над «Далласом» в матче НХЛ

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Нэшвилл Предаторз» обыграли «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2020

Субботняя встреча в Далласе завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Шайбу на 31-й минуте забросил Райан Эллис. Голкипер «Предаторз» Юусе Сарос отыграл «на ноль», отразив 37 бросков.

«Даллас» потерпел пятое поражение подряд.

Официальный сайт НХЛ
Даллас Старз
0:1
0:0, 0:1, 0:0
Нэшвилл Предаторз
Хоккей, НХЛ, Неделя 247.03.2020, 22:00 (МСК UTC+3)American Airlines Center
Главные тренеры
Рик БоунессДжон Хайнс
Вратари
Бен БишопЮусе Сарос
1-й период
08:34Кори Перри
08:34Джарред Тинорди
10:49Йон Клингберг
17:56Яков Тренин
2-й период
24:57Радек Факса
24:57Корбиниан Хольцер
28:32Джейми Олексяк
30:29Райан Эллис(Мэтт Дюшен, Виктор Арвидссон)
35:22Роман Йоси
Лучшие игроки матча
Юусе Сарос (Нэшвилл Предаторз), Райан Эллис (Нэшвилл Предаторз), Роман Йоси (Нэшвилл Предаторз)
Статистика
8Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нэшвилл Предаторз
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