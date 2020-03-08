«Нэшвилл» одержал «сухую» победу над «Далласом» в матче НХЛ
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Нэшвилл Предаторз» обыграли «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Нэшвилл Предаторз» обыграли «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Субботняя встреча в Далласе завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Шайбу на 31-й минуте забросил Райан Эллис. Голкипер «Предаторз» Юусе Сарос отыграл «на ноль», отразив 37 бросков.
«Даллас» потерпел пятое поражение подряд.
|Рик Боунесс
|Джон Хайнс
|Бен Бишоп
|Юусе Сарос
|08:34
|Кори Перри
|08:34
|Джарред Тинорди
|10:49
|Йон Клингберг
|17:56
|Яков Тренин
|24:57
|Радек Факса
|24:57
|Корбиниан Хольцер
|28:32
|Джейми Олексяк
|30:29
|Райан Эллис(Мэтт Дюшен, Виктор Арвидссон)
|35:22
|Роман Йоси
Юусе Сарос (Нэшвилл Предаторз), Райан Эллис (Нэшвилл Предаторз), Роман Йоси (Нэшвилл Предаторз)
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0