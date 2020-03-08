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10:02 (мск), источник: Sport24

Побоище вместо хоккея. «Бостон» и «Тампа» устроили несколько массовых драк, получив 94 минуты штрафа

Сергачев и Кучеров помогли «Лайтнинг» обыграть лидера.

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Конец февраля и начало марта выдались очень непростыми для «Тампы» — из 7 последних матчей команда победила лишь в 2. Поправлять эту статистику предстояло в выездной игре с безоговорочно лучшей командой лиги — «Бостоном», который встречал «Лайтнинг» с серией из 4 побед подряд.

Встреча началась для команды из штата Флорида с не самого приятного события — удаления. «Брюинз» — второй клуб лиги по качеству реализацию лишнего, но 2 минуты численного преимущества, которые были получены за фол Барклая Гудроу стали для «Мишек» худшими в сезоне. Сразу же после вбрасывания в зоне гостей шайбой завладел Энтони Сирелли, который самостоятельно протащил ее до ворот Туукки Раска и открыл счет в матче.

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Спустя еще минуту Янни Гурд накрыл хоккеистов «Бостона» на синей линии их зоны, дождался подключения защитника Михаила Сергачева и вложил шайбу в его клюшку. Россиянин прицелился и с дальнего пятака удвоил преимущество «Тампы».

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Косвенно поучаствовавший в таком бодром начале Гудроу в итоге стал главным действующим лицом первого периода. Вскоре после гола Сергачева он снова оказался в штрафном боксе — на этот раз на пару с Крисом Вагнером, обоих наказали за неспортивное поведение. А вернувшись на лед эта парочка устроила драку. Кто бы мог подумать в тот момент, что для соперников это была только разминка.

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Но сперва команды еще немного поиграли в хоккей. На 7-й минуте второго периода Зак Богосян заложил вираж за воротами Раска и выложил передачу на пятак, откуда не имел права промахнуться Седрик Пакетт — 3:0.

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Во второй половине двадцатиминутка пришла очередь забивать для «Бостона». Оборона «Лайтнинг» позволила защитнику Чарли Макэвою в одиночестве вывалиться на Андрея Василевского и вернуть хозяев в игру.

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А затем на площадке начался ад. За полторы минуты до второго перерыва Шон Курали протолкнул шайбу за линию ворот «Тампы», арбитры этого не заметили, а после остановки игры на площадке вспыхнула массовое побоище. Гол Курали, который после видеопросмотра был засчитан, здесь не при чем. Инициатором побоища стали Здено Хара, поддушивший у борта Сергачева, и Патрик Марун, решивший вступиться за партнера. Хоккеист «Молний» ударил чешского великана клюшкой и понеслась!

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Больше градус этого противостояния не понижался ни на минуту. Хоккеисты готовы были сбросить краги в любую секунду, арбитры без конца выписывали удаления, штрафные скамейки ломились от количества посетителей. Математический итог всего этого веселья — 94 минута штрафа на двоих.

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Периодически соперники вспоминали о главной цели, с которой они появились на лед. Сергачев, заработал второй результативный балл за вечер — под его бросок удачно подставил клюшку Алекс Киллорн. «Бостон» ответил дальним попаданием Давида Пастрняка, который вновь оторвался от Александра Овечкина в списке лучших снайперов сезона.

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Закончилось же все шайбой Никиты Кучерова в пустые ворота «Брюинз». 5:3 — «Тампа» победила лидера регулярки и забрала один из самых огненных матчей сезона.

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Бостон Брюинз
3:5
0:2, 2:1, 1:2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей, НХЛ, Неделя 248.03.2020, 03:00 (МСК UTC+3)TD Garden
Главные тренеры
Брюс КэссидиДжон Купер
Вратари
Туукка Раск(Туукка Раск)Андрей Василевский
1-й период
05:01Барклай Гудроу
05:08Энтони Чирелли
06:10Михаил Сергачев(Янни Гурд)
08:39Крис Вагнер
08:39Барклай Гудроу
10:45Крис Вагнер
10:45Барклай Гудроу
12:20Брэйдон Коберн
19:14Жереми Лозон
2-й период
26:50Седрик Пакетт(Зак Богосян, Брэйдон Коберн)
34:13Брэд Маршан
34:13Энтони Чирелли
34:50Чарли Макэвой(Чарли Койл, Мэтт Гржельчик)
38:37Шон Керали(Чарли Макэвой, Ондржей Каше)
38:37Здено Хара
38:37Шон Керали
38:37Командный штраф
38:37Эрик Чернак
38:37Патрик Марун
3-й период
40:00Ник Ритчи
40:00Брэд Маршан
40:00Блэйк Коулман
41:08Алекс Киллорн(Михаил Сергачев, Брэйден Пойнт)
45:48Никита Кучеров
46:37Давид Пастрняк(Брэд Маршан, Тори Краг)
48:43Патрис Бержерон
48:43Патрис Бержерон
48:43Тори Краг
48:43Барклай Гудроу
48:43Митчелл Стивенс
53:10Ондржей Каше
53:10Тайлер Джонсон
58:58Никита Кучеров
Лучшие игроки матча
Михаил Сергачев (Тампа-Бэй Лайтнинг), Чарли Макэвой (Бостон Брюинз), Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Статистика
46Штрафное время48
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Бостон Брюинз
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