Побоище вместо хоккея. «Бостон» и «Тампа» устроили несколько массовых драк, получив 94 минуты штрафа
Сергачев и Кучеров помогли «Лайтнинг» обыграть лидера.
Сергачев и Кучеров помогли «Лайтнинг» обыграть лидера.
Конец февраля и начало марта выдались очень непростыми для «Тампы» — из 7 последних матчей команда победила лишь в 2. Поправлять эту статистику предстояло в выездной игре с безоговорочно лучшей командой лиги — «Бостоном», который встречал «Лайтнинг» с серией из 4 побед подряд.
Встреча началась для команды из штата Флорида с не самого приятного события — удаления. «Брюинз» — второй клуб лиги по качеству реализацию лишнего, но 2 минуты численного преимущества, которые были получены за фол Барклая Гудроу стали для «Мишек» худшими в сезоне. Сразу же после вбрасывания в зоне гостей шайбой завладел Энтони Сирелли, который самостоятельно протащил ее до ворот Туукки Раска и открыл счет в матче.
Спустя еще минуту Янни Гурд накрыл хоккеистов «Бостона» на синей линии их зоны, дождался подключения защитника Михаила Сергачева и вложил шайбу в его клюшку. Россиянин прицелился и с дальнего пятака удвоил преимущество «Тампы».
Косвенно поучаствовавший в таком бодром начале Гудроу в итоге стал главным действующим лицом первого периода. Вскоре после гола Сергачева он снова оказался в штрафном боксе — на этот раз на пару с Крисом Вагнером, обоих наказали за неспортивное поведение. А вернувшись на лед эта парочка устроила драку. Кто бы мог подумать в тот момент, что для соперников это была только разминка.
Но сперва команды еще немного поиграли в хоккей. На 7-й минуте второго периода Зак Богосян заложил вираж за воротами Раска и выложил передачу на пятак, откуда не имел права промахнуться Седрик Пакетт — 3:0.
Во второй половине двадцатиминутка пришла очередь забивать для «Бостона». Оборона «Лайтнинг» позволила защитнику Чарли Макэвою в одиночестве вывалиться на Андрея Василевского и вернуть хозяев в игру.
А затем на площадке начался ад. За полторы минуты до второго перерыва Шон Курали протолкнул шайбу за линию ворот «Тампы», арбитры этого не заметили, а после остановки игры на площадке вспыхнула массовое побоище. Гол Курали, который после видеопросмотра был засчитан, здесь не при чем. Инициатором побоища стали Здено Хара, поддушивший у борта Сергачева, и Патрик Марун, решивший вступиться за партнера. Хоккеист «Молний» ударил чешского великана клюшкой и понеслась!
Больше градус этого противостояния не понижался ни на минуту. Хоккеисты готовы были сбросить краги в любую секунду, арбитры без конца выписывали удаления, штрафные скамейки ломились от количества посетителей. Математический итог всего этого веселья — 94 минута штрафа на двоих.
Периодически соперники вспоминали о главной цели, с которой они появились на лед. Сергачев, заработал второй результативный балл за вечер — под его бросок удачно подставил клюшку Алекс Киллорн. «Бостон» ответил дальним попаданием Давида Пастрняка, который вновь оторвался от Александра Овечкина в списке лучших снайперов сезона.
Закончилось же все шайбой Никиты Кучерова в пустые ворота «Брюинз». 5:3 — «Тампа» победила лидера регулярки и забрала один из самых огненных матчей сезона.
|Брюс Кэссиди
|Джон Купер
|Туукка Раск(Туукка Раск)
|Андрей Василевский
|05:01
|Барклай Гудроу
|05:08
|Энтони Чирелли
|06:10
|Михаил Сергачев(Янни Гурд)
|08:39
|Крис Вагнер
|08:39
|Барклай Гудроу
|10:45
|Крис Вагнер
|10:45
|Барклай Гудроу
|12:20
|Брэйдон Коберн
|19:14
|Жереми Лозон
|26:50
|Седрик Пакетт(Зак Богосян, Брэйдон Коберн)
|34:13
|Брэд Маршан
|34:13
|Энтони Чирелли
|34:50
|Чарли Макэвой(Чарли Койл, Мэтт Гржельчик)
|38:37
|Шон Керали(Чарли Макэвой, Ондржей Каше)
|38:37
|Здено Хара
|38:37
|Шон Керали
|38:37
|Командный штраф
|38:37
|Эрик Чернак
|38:37
|Патрик Марун
|40:00
|Ник Ритчи
|40:00
|Брэд Маршан
|40:00
|Блэйк Коулман
|41:08
|Алекс Киллорн(Михаил Сергачев, Брэйден Пойнт)
|45:48
|Никита Кучеров
|46:37
|Давид Пастрняк(Брэд Маршан, Тори Краг)
|48:43
|Патрис Бержерон
|48:43
|Патрис Бержерон
|48:43
|Тори Краг
|48:43
|Барклай Гудроу
|48:43
|Митчелл Стивенс
|53:10
|Ондржей Каше
|53:10
|Тайлер Джонсон
|58:58
|Никита Кучеров
Михаил Сергачев (Тампа-Бэй Лайтнинг), Чарли Макэвой (Бостон Брюинз), Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг)
|46
|Штрафное время
|48
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|2