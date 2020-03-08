Побоище вместо хоккея. «Бостон» и «Тампа» устроили несколько массовых драк, получив 94 минуты штрафа

Конец февраля и начало марта выдались очень непростыми для «Тампы» — из 7 последних матчей команда победила лишь в 2. Поправлять эту статистику предстояло в выездной игре с безоговорочно лучшей командой лиги — «Бостоном», который встречал «Лайтнинг» с серией из 4 побед подряд.

Встреча началась для команды из штата Флорида с не самого приятного события — удаления. «Брюинз» — второй клуб лиги по качеству реализацию лишнего, но 2 минуты численного преимущества, которые были получены за фол Барклая Гудроу стали для «Мишек» худшими в сезоне. Сразу же после вбрасывания в зоне гостей шайбой завладел Энтони Сирелли, который самостоятельно протащил ее до ворот Туукки Раска и открыл счет в матче.

Спустя еще минуту Янни Гурд накрыл хоккеистов «Бостона» на синей линии их зоны, дождался подключения защитника Михаила Сергачева и вложил шайбу в его клюшку. Россиянин прицелился и с дальнего пятака удвоил преимущество «Тампы».

Косвенно поучаствовавший в таком бодром начале Гудроу в итоге стал главным действующим лицом первого периода. Вскоре после гола Сергачева он снова оказался в штрафном боксе — на этот раз на пару с Крисом Вагнером, обоих наказали за неспортивное поведение. А вернувшись на лед эта парочка устроила драку. Кто бы мог подумать в тот момент, что для соперников это была только разминка.

Но сперва команды еще немного поиграли в хоккей. На 7-й минуте второго периода Зак Богосян заложил вираж за воротами Раска и выложил передачу на пятак, откуда не имел права промахнуться Седрик Пакетт — 3:0.

Во второй половине двадцатиминутка пришла очередь забивать для «Бостона». Оборона «Лайтнинг» позволила защитнику Чарли Макэвою в одиночестве вывалиться на Андрея Василевского и вернуть хозяев в игру.

А затем на площадке начался ад. За полторы минуты до второго перерыва Шон Курали протолкнул шайбу за линию ворот «Тампы», арбитры этого не заметили, а после остановки игры на площадке вспыхнула массовое побоище. Гол Курали, который после видеопросмотра был засчитан, здесь не при чем. Инициатором побоища стали Здено Хара, поддушивший у борта Сергачева, и Патрик Марун, решивший вступиться за партнера. Хоккеист «Молний» ударил чешского великана клюшкой и понеслась!

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/gBmuGo5oKbA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Больше градус этого противостояния не понижался ни на минуту. Хоккеисты готовы были сбросить краги в любую секунду, арбитры без конца выписывали удаления, штрафные скамейки ломились от количества посетителей. Математический итог всего этого веселья — 94 минута штрафа на двоих.

Периодически соперники вспоминали о главной цели, с которой они появились на лед. Сергачев, заработал второй результативный балл за вечер — под его бросок удачно подставил клюшку Алекс Киллорн. «Бостон» ответил дальним попаданием Давида Пастрняка, который вновь оторвался от Александра Овечкина в списке лучших снайперов сезона.