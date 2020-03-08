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10:07 (мск), источник: Sport24

Шестеркин провалил первый матч после аварии. Пропустил с нулевого угла и не вышел на третий период

«Рейнджерс» отдали два важнейших очка аутсайдеру.

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«После четырёхнедельного периода, когда в команде были три вратаря, Шестtркин зарекомендовал себя лучше остальных. Его статистика это доказывает. Игра вратарей — дело не самое субъективное. Так что, как я люблю говорить, я верю во всех из них, но играет лучший».

Кажется, главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн не мог дождаться, когда российский кипер Игорь Шестеркин вернется в строй после автомобильной аварии, в которой он повредил ребра. Очевидно, что коуч «синерубашечников» видит именно в бывшем вратаре СКА первого номера своей команды и в субботу у Куинна появился первый за 2 недели шанс снова проверить Шестеркина в деле. Впрочем, встречу с «Нью-Джерси» Игорь, скорее всего, захочет поскорее забыть.

Проблемы у него начались уже в самом начале игры. На 7-й минуте Кайл Палмиери решил проверить молодого голкипера броском с нулевого угла и не прогадал — россиянин к такому развитию событий оказался явно не готов. Впрочем, шайба «Дэвилз» случилась между двумя голами «Рейнджерс», а потому ошибка Шестеркина не выглядела такой уж фатальной.

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Гораздо хуже все стало во втором периоде. На его 44-й секунде Палмиери оформил дубль, забрав подбору у ворот «Нью-Йорка», еще через 52 секунды Никита Гусев протащил шайбу через всю площадку и выложил идеальный ассист на Фредрика Клаэссона.

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Выстрелив дуплетом в начале игрового отрезка, «Нью-Джерси» повторил этот трюк в его концовке. Трэвис Зайджак аккуратным переправлением с дальнего пятака удвоил преимущество гостей, а Джон Хэйден грамотно подставился под бросок от синей. Счет 5:2 после 40 минут игры выглядел приговором.

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На третью двадцатиминутку Шестеркин на льду не появился, его место занял ветеран Хенрик Лункдвист, который не пропустил ни одного гола — свою 6-ю шайбу «Дьяволы» забросили в пустые ворота. 4:6 — сражающийся за плей-офф «Нью-Йорк» проиграл одному из аутсайдеров сезона, а молодому российскому вратарю «Рейнджерс», который до аварии восхищал Северную Америку игрой и статистикой, кажется, требуется время, чтобы набрать нужные кондиции.

Правда, времени этого у его клуба особо нет — набирать очки нужно здесь и сейчас, иначе сезон может закончиться уже в начале апреля. Как поступит в такой ситуации Куинн — продолжит верить в Шестеркина или пока сделает ставку на Лункдвиста и Александра Георгиева? Непростой выбор, от правильности которого зависит очень многое.

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Нью-Йорк Рейнджерс
4:6
2:1, 0:4, 2:1
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей, НХЛ, Неделя 248.03.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Madison Square Garden
Главные тренеры
Дэвид КуиннАлен Насреддин
Вратари
Игорь Шестеркин(Хенрик Лундквист, Хенрик Лундквист, Хенрик Лундквист)Маккензи Блэквуд
1-й период
05:34Филип Хитил(Адам Фокс, Жюльен Готье)
06:22Кайл Палмиери(Дэймон Сиверсон, Дакота Мермис)
07:18Мика Зибанежад(Павел Бучневич, Адам Фокс)
11:14Нико Хишир
15:31Дэймон Сиверсон
2-й период
20:44Кайл Палмиери(Дакота Мермис, Майлс Вуд)
21:36Фредрик Классон(Никита Гусев)
23:29Майкл Маклеод
34:46Адам Фокс
36:19Трэвис Зэйджак(Пи. Кей. Суббан, Нико Хишир)
36:44Джон Хейден(Дэймон Сиверсон)
3-й период
53:42Грег Маккег(Брендан Смит, Павел Бучневич)
59:04Трэвис Зэйджак
59:17Энтони Дианджело(Бретт Хауден, Грег Маккег)
Лучшие игроки матча
Кайл Палмиери (Нью-Джерси Дэвилз), Трэвис Зэйджак (Нью-Джерси Дэвилз), Дэймон Сиверсон (Нью-Джерси Дэвилз)
Статистика
2Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нью-Йорк Рейнджерс
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Нью-Джерси Дэвилз
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НХЛ
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