Шестеркин провалил первый матч после аварии. Пропустил с нулевого угла и не вышел на третий период
«Рейнджерс» отдали два важнейших очка аутсайдеру.
«Рейнджерс» отдали два важнейших очка аутсайдеру.
«После четырёхнедельного периода, когда в команде были три вратаря, Шестtркин зарекомендовал себя лучше остальных. Его статистика это доказывает. Игра вратарей — дело не самое субъективное. Так что, как я люблю говорить, я верю во всех из них, но играет лучший».
Кажется, главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн не мог дождаться, когда российский кипер Игорь Шестеркин вернется в строй после автомобильной аварии, в которой он повредил ребра. Очевидно, что коуч «синерубашечников» видит именно в бывшем вратаре СКА первого номера своей команды и в субботу у Куинна появился первый за 2 недели шанс снова проверить Шестеркина в деле. Впрочем, встречу с «Нью-Джерси» Игорь, скорее всего, захочет поскорее забыть.
Проблемы у него начались уже в самом начале игры. На 7-й минуте Кайл Палмиери решил проверить молодого голкипера броском с нулевого угла и не прогадал — россиянин к такому развитию событий оказался явно не готов. Впрочем, шайба «Дэвилз» случилась между двумя голами «Рейнджерс», а потому ошибка Шестеркина не выглядела такой уж фатальной.
Гораздо хуже все стало во втором периоде. На его 44-й секунде Палмиери оформил дубль, забрав подбору у ворот «Нью-Йорка», еще через 52 секунды Никита Гусев протащил шайбу через всю площадку и выложил идеальный ассист на Фредрика Клаэссона.
Выстрелив дуплетом в начале игрового отрезка, «Нью-Джерси» повторил этот трюк в его концовке. Трэвис Зайджак аккуратным переправлением с дальнего пятака удвоил преимущество гостей, а Джон Хэйден грамотно подставился под бросок от синей. Счет 5:2 после 40 минут игры выглядел приговором.
На третью двадцатиминутку Шестеркин на льду не появился, его место занял ветеран Хенрик Лункдвист, который не пропустил ни одного гола — свою 6-ю шайбу «Дьяволы» забросили в пустые ворота. 4:6 — сражающийся за
Правда, времени этого у его клуба особо нет — набирать очки нужно здесь и сейчас, иначе сезон может закончиться уже в начале апреля. Как поступит в такой ситуации Куинн — продолжит верить в Шестеркина или пока сделает ставку на Лункдвиста и Александра Георгиева? Непростой выбор, от правильности которого зависит очень многое.
|Дэвид Куинн
|Ален Насреддин
|Игорь Шестеркин(Хенрик Лундквист, Хенрик Лундквист, Хенрик Лундквист)
|Маккензи Блэквуд
|05:34
|Филип Хитил(Адам Фокс, Жюльен Готье)
|06:22
|Кайл Палмиери(Дэймон Сиверсон, Дакота Мермис)
|07:18
|Мика Зибанежад(Павел Бучневич, Адам Фокс)
|11:14
|Нико Хишир
|15:31
|Дэймон Сиверсон
|20:44
|Кайл Палмиери(Дакота Мермис, Майлс Вуд)
|21:36
|Фредрик Классон(Никита Гусев)
|23:29
|Майкл Маклеод
|34:46
|Адам Фокс
|36:19
|Трэвис Зэйджак(Пи. Кей. Суббан, Нико Хишир)
|36:44
|Джон Хейден(Дэймон Сиверсон)
|53:42
|Грег Маккег(Брендан Смит, Павел Бучневич)
|59:04
|Трэвис Зэйджак
|59:17
|Энтони Дианджело(Бретт Хауден, Грег Маккег)
Кайл Палмиери (Нью-Джерси Дэвилз), Трэвис Зэйджак (Нью-Джерси Дэвилз), Дэймон Сиверсон (Нью-Джерси Дэвилз)
|2
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0