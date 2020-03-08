Шестеркин провалил первый матч после аварии. Пропустил с нулевого угла и не вышел на третий период

«После четырёхнедельного периода, когда в команде были три вратаря, Шестtркин зарекомендовал себя лучше остальных. Его статистика это доказывает. Игра вратарей — дело не самое субъективное. Так что, как я люблю говорить, я верю во всех из них, но играет лучший».

Кажется, главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн не мог дождаться, когда российский кипер Игорь Шестеркин вернется в строй после автомобильной аварии, в которой он повредил ребра. Очевидно, что коуч «синерубашечников» видит именно в бывшем вратаре СКА первого номера своей команды и в субботу у Куинна появился первый за 2 недели шанс снова проверить Шестеркина в деле. Впрочем, встречу с «Нью-Джерси» Игорь, скорее всего, захочет поскорее забыть.

Проблемы у него начались уже в самом начале игры. На 7-й минуте Кайл Палмиери решил проверить молодого голкипера броском с нулевого угла и не прогадал — россиянин к такому развитию событий оказался явно не готов. Впрочем, шайба «Дэвилз» случилась между двумя голами «Рейнджерс», а потому ошибка Шестеркина не выглядела такой уж фатальной.

Гораздо хуже все стало во втором периоде. На его 44-й секунде Палмиери оформил дубль, забрав подбору у ворот «Нью-Йорка», еще через 52 секунды Никита Гусев протащил шайбу через всю площадку и выложил идеальный ассист на Фредрика Клаэссона.

Выстрелив дуплетом в начале игрового отрезка, «Нью-Джерси» повторил этот трюк в его концовке. Трэвис Зайджак аккуратным переправлением с дальнего пятака удвоил преимущество гостей, а Джон Хэйден грамотно подставился под бросок от синей. Счет 5:2 после 40 минут игры выглядел приговором.

На третью двадцатиминутку Шестеркин на льду не появился, его место занял ветеран Хенрик Лункдвист, который не пропустил ни одного гола — свою 6-ю шайбу «Дьяволы» забросили в пустые ворота. 4:6 — сражающийся за плей-офф «Нью-Йорк» проиграл одному из аутсайдеров сезона, а молодому российскому вратарю «Рейнджерс», который до аварии восхищал Северную Америку игрой и статистикой, кажется, требуется время, чтобы набрать нужные кондиции.

Правда, времени этого у его клуба особо нет — набирать очки нужно здесь и сейчас, иначе сезон может закончиться уже в начале апреля. Как поступит в такой ситуации Куинн — продолжит верить в Шестеркина или пока сделает ставку на Лункдвиста и Александра Георгиева? Непростой выбор, от правильности которого зависит очень многое.