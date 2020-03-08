В этом сезоне НХЛ сыграло уже 50 хоккеистов из России! За «Сан-Хосе» дебютировал защитник Кныжов

Источник: Sport24

Число игроков из России, заигранных в этом сезоне в НХЛ, растет небывалыми темпами. А чем ближе завершение регулярного чемпионата, тем выше шансы тех, кто ждет своего часа в фарм-клубе. Особенно это касается игроков, чьи команды не попадают в плей-офф. Например, «Сан-Хосе». Минувшей ночью повезло защитнику Николаю Кныжову, который дебютировал за предпоследнюю команду Запада в матче с «Оттавой».

Кныжов — один из четырех молодых российских игроков в системе «Сан-Хосе». При этом, пожалуй, наименее раскрученный из всего квартета. Данил Юртайкин успел засветиться в КХЛ за «Локомотив». Максим Летунов стал известен как первый россиянин, которому удалось пробиться в НХЛ через студенческую лигу. Иван Чехович, в свою очередь, подавал большие надежды. Эхо его статистики в юниорской канадской лиге доносилось даже до родины.

Николай не так известен в России по той простой причине, что в КХЛ он успел провести всего три игры. Будучи не самым ярким защитником, он особо не привлекал к себе внимание и на молодежном чемпионате мира 2018 года. Большую часть своей взрослой карьеры Кныжов провел в Высшей лиге, играя за «СКА-Неву». Вот и получается, что в Америку он уезжал человеком-загадкой.

«Кныжов — молодой, техничный защитник, который представлял Россию на молодежном чемпионате мира и во время сезона в КХЛ заметно прибавил. Он хорошо катается, может использовать скорость и физическую силу, чтобы помешать сопернику», — так о Николае отзывался генеральный менеджер «акул».

Из четверки русских в системе «Шаркс» в НХЛ дебютировали уже трое. Юртайкин, неплохо зарекомендовавший себя в тренировочном лагере, провел четыре игры в основе. Летунов, вызванный из фарм-клуба зимой, успел сыграть три матча и даже забил за «Шаркс». И только Чехович, проваливающий этот сезон, не заинтересовал тренеров главной команды.

Как же прошел дебют Кныжова? Он вышел в третьей паре защитников вместе с Брэндоном Дэвидсоном, при этом часто пересекался на льду с легендарным Джо Торнтоном. Новичку дали провести на льду без малого 12 минут, за которые он успел заблокировать один бросок и схватить удаление. В начале второго периода Николай за своими воротами сфолил на Конноре Брауне. К счастью для россиянина, «Оттава» большинство не реализовала.

Немного удивило то, что Кныжов для первого матча играл довольно смело и где-то даже авантюрно. Он мог как набрать первое очко в НХЛ за результативную передачу, так и привезти гол в свои ворота. Обычно дебютанты действуют «от печки». Смотреть за такой игрой Николая было странно еще и потому, что в АХЛ на его счету всего 1+4 в 33 играх. Такая же статистика была у него год назад в Высшей лиге. Неужто россиянин решил брать пример с Эрика Карлссона?