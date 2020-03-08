В этом сезоне НХЛ сыграло уже 50 хоккеистов из России! За «Сан-Хосе» дебютировал защитник Кныжов
Он был почти неизвестен в России, а теперь играет в команде Карлссоном и Бернсом.
Он был почти неизвестен в России, а теперь играет в команде Карлссоном и Бернсом.
Число игроков из России, заигранных в этом сезоне в НХЛ, растет небывалыми темпами. А чем ближе завершение регулярного чемпионата, тем выше шансы тех, кто ждет своего часа в
Кныжов — один из четырех молодых российских игроков в системе «Сан-Хосе». При этом, пожалуй, наименее раскрученный из всего квартета. Данил Юртайкин успел засветиться в КХЛ за «Локомотив». Максим Летунов стал известен как первый россиянин, которому удалось пробиться в НХЛ через студенческую лигу. Иван Чехович, в свою очередь, подавал большие надежды. Эхо его статистики в юниорской канадской лиге доносилось даже до родины.
Николай не так известен в России по той простой причине, что в КХЛ он успел провести всего три игры. Будучи не самым ярким защитником, он особо не привлекал к себе внимание и на молодежном чемпионате мира 2018 года. Большую часть своей взрослой карьеры Кныжов провел в Высшей лиге, играя за «СКА-Неву». Вот и получается, что в Америку он уезжал
«Кныжов — молодой, техничный защитник, который представлял Россию на молодежном чемпионате мира и во время сезона в КХЛ заметно прибавил. Он хорошо катается, может использовать скорость и физическую силу, чтобы помешать сопернику», — так о Николае отзывался генеральный менеджер «акул».
Из четверки русских в системе «Шаркс» в НХЛ дебютировали уже трое. Юртайкин, неплохо зарекомендовавший себя в тренировочном лагере, провел четыре игры в основе. Летунов, вызванный из
Как же прошел дебют Кныжова? Он вышел в третьей паре защитников вместе с Брэндоном Дэвидсоном, при этом часто пересекался на льду с легендарным Джо Торнтоном. Новичку дали провести на льду без малого 12 минут, за которые он успел заблокировать один бросок и схватить удаление. В начале второго периода Николай за своими воротами сфолил на Конноре Брауне. К счастью для россиянина, «Оттава» большинство не реализовала.
Немного удивило то, что Кныжов для первого матча играл довольно смело и
Ни Юртайкину, ни даже Летунову, забившему в первом же матче в НХЛ, не удалось надолго прописаться в составе «Шаркс». Вскоре что тот, что другой были отправлены обратно в
|Боб Бугнер
|Ди Джей Смит
|Аарон Делл
|Крэйг Андерсон
|07:41
|Командный штраф
|10:33
|Ник Пол(Энтони Дюклер, Джейс Гаврилюк)
|17:11
|Джейс Гаврилюк
|19:32
|Бобби Райан
|19:49
|Эвандер Кейн(Брент Бернс, Тимо Майер)
|24:28
|Николай Кныжов
|39:58
|Крис Тирни
|60:35
|Крис Тирни(Энтони Дюклер, Тома Шабо)
Крэйг Андерсон (Оттава Сенаторз), Аарон Делл (Сан-Хосе Шаркс), Брент Бернс (Сан-Хосе Шаркс)
|2
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0