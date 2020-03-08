Налимов подписал пробный контракт с «Чикаго Блэкхокс»
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российский голкипер Иван Налимов, выступавший в нынешнем сезоне в КХЛ за «Сочи», подписал пробный контракт
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российский голкипер Иван Налимов, выступавший в нынешнем сезоне в КХЛ за «Сочи», подписал пробный контракт
Налимов начинал сезон в петербургском СКА, но не провел за армейцев ни одного матча. После он был обменян в «Сочи» и провел за «леопардов» 24 матча в чемпионате КХЛ, в которых одержал с командой семь побед. Также в его активе два «сухих» матча и 91,1% отраженных бросков.
Ранее в КХЛ Налимов выступал за омский «Авангард», уфимский «Салават Юлаев», новосибирскую «Сибирь» и владивостокский «Адмирал».
Налимов был выбран «Чикаго» на драфте НХЛ в 2014 году под общим 179-м номером.