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13:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Налимов подписал пробный контракт с «Чикаго Блэкхокс»

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российский голкипер Иван Налимов, выступавший в нынешнем сезоне в КХЛ за «Сочи», подписал пробный контракт фарм-клубом «Чикаго Блэкхокс» — «Рокфорд Айс Хогс», сообщается на официальном сайте команды Американской хоккейной лиги (AHL).

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Налимов начинал сезон в петербургском СКА, но не провел за армейцев ни одного матча. После он был обменян в «Сочи» и провел за «леопардов» 24 матча в чемпионате КХЛ, в которых одержал с командой семь побед. Также в его активе два «сухих» матча и 91,1% отраженных бросков.

Ранее в КХЛ Налимов выступал за омский «Авангард», уфимский «Салават Юлаев», новосибирскую «Сибирь» и владивостокский «Адмирал».

Налимов был выбран «Чикаго» на драфте НХЛ в 2014 году под общим 179-м номером.

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