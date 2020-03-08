Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ против «Каролины»
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. «Каролина» в гостях обыграла «Питтсбург» со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. «Каролина» в гостях обыграла «Питтсбург» со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У «Питтсбурга» голы на счету Патрика Марло (10) и россиянина Евгения Малкина (17). В составе «Каролины» шайбы забросили Морган Гики (10-я и 57-я минуты), Джейкоб Славин (34), Джейк Гардинер (39) и Джастин Уильямс (49, 56). Гики провел дебютный матч в НХЛ и был признан первой звездой встречи. «Каролина» уступила в первом периоде со счетом 1:2 и выиграла второй и третий периоды с суммарным счетом 5:0.
Малкин провел на льду 20 минут 39 секунд, дважды попал в створ и завершил матч с показателем полезности «-2». В текущем сезоне Малкин провел 54 игры, набрав 71 очко (23 шайбы + 48 передач).
Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников сыграл 17 минут 8 секунд, нанес два броска в створ и завершил матч с показателем полезности «-1». Хоккеист провел 67 матчей в сезоне, в которых набрал 60 очков (24+36).
Следующий матч «Каролина» проведет 11 марта в гостях против «Детройта». «Питтсбург» в тот же день сыграет на выезде с «Нью-Джерси».
|Майк Салливан
|Род Бриндамор
|Тристан Джерри
|Алекс Неделькович
|01:15
|Евгений Малкин
|01:59
|Андрей Свечников
|09:19
|Патрик Марло(Конор Шири)
|09:52
|Морган Гики(Джейк Гардинер, Тревор ван Римсдайк)
|10:21
|Тревор ван Римсдайк
|12:32
|Теодорс Блюгерс
|14:34
|Морган Гики
|16:12
|Джордан Мартинук
|16:33
|Евгений Малкин(Джастин Шульц, Брайан Раст)
|25:23
|Уоррен Фегеле
|28:30
|7136
|33:07
|Джейкоб Славин(Морган Гики, Джордан Мартинук)
|35:43
|Брайан Раст
|37:22
|Эван Родригес
|38:04
|Джейк Гардинер(Мартин Нечас, Нино Нидеррайтер)
|48:30
|Джастин Уильямс(Гайдн Флери, Джордан Стаал)
|55:02
|Джастин Уильямс(Джордан Стаал, Брок Макгинн)
|56:19
|Морган Гики(Гайдн Флери, Джордан Мартинук)
|57:34
|Уоррен Фегеле
Морган Гики (Каролина Харрикейнз), Джастин Уильямс (Каролина Харрикейнз), Джейк Гардинер (Каролина Харрикейнз)
|8
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0