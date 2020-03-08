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8 марта, источник: ТАСС

Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ против «Каролины»

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. «Каролина» в гостях обыграла «Питтсбург» со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

У «Питтсбурга» голы на счету Патрика Марло (10) и россиянина Евгения Малкина (17). В составе «Каролины» шайбы забросили Морган Гики (10-я и 57-я минуты), Джейкоб Славин (34), Джейк Гардинер (39) и Джастин Уильямс (49, 56). Гики провел дебютный матч в НХЛ и был признан первой звездой встречи. «Каролина» уступила в первом периоде со счетом 1:2 и выиграла второй и третий периоды с суммарным счетом 5:0.

Малкин провел на льду 20 минут 39 секунд, дважды попал в створ и завершил матч с показателем полезности «-2». В текущем сезоне Малкин провел 54 игры, набрав 71 очко (23 шайбы + 48 передач).

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Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников сыграл 17 минут 8 секунд, нанес два броска в створ и завершил матч с показателем полезности «-1». Хоккеист провел 67 матчей в сезоне, в которых набрал 60 очков (24+36).

В турнирной таблице Восточной конференции «Каролина» с 79 очками в 67 матчах поднялась на шестое место. «Питтсбург» идет пятым, набрав в 68 играх 84 очка.

Следующий матч «Каролина» проведет 11 марта в гостях против «Детройта». «Питтсбург» в тот же день сыграет на выезде с «Нью-Джерси».

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29 февраля© Ньюстюб
Питтсбург Пингвинз
2:6
2:1, 0:2, 0:3
Каролина Харрикейнз
Хоккей, НХЛ, Неделя 248.03.2020, 20:30 (МСК UTC+3)PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк СалливанРод Бриндамор
Вратари
Тристан ДжерриАлекс Неделькович
1-й период
01:15Евгений Малкин
01:59Андрей Свечников
09:19Патрик Марло(Конор Шири)
09:52Морган Гики(Джейк Гардинер, Тревор ван Римсдайк)
10:21Тревор ван Римсдайк
12:32Теодорс Блюгерс
14:34Морган Гики
16:12Джордан Мартинук
16:33Евгений Малкин(Джастин Шульц, Брайан Раст)
2-й период
25:23Уоррен Фегеле
28:307136
33:07Джейкоб Славин(Морган Гики, Джордан Мартинук)
35:43Брайан Раст
37:22Эван Родригес
38:04Джейк Гардинер(Мартин Нечас, Нино Нидеррайтер)
3-й период
48:30Джастин Уильямс(Гайдн Флери, Джордан Стаал)
55:02Джастин Уильямс(Джордан Стаал, Брок Макгинн)
56:19Морган Гики(Гайдн Флери, Джордан Мартинук)
57:34Уоррен Фегеле
Лучшие игроки матча
Морган Гики (Каролина Харрикейнз), Джастин Уильямс (Каролина Харрикейнз), Джейк Гардинер (Каролина Харрикейнз)
Статистика
8Штрафное время14
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина Харрикейнз
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