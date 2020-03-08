Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ против «Каролины»

Источник: AP 2020

У «Питтсбурга» голы на счету Патрика Марло (10) и россиянина Евгения Малкина (17). В составе «Каролины» шайбы забросили Морган Гики (10-я и 57-я минуты), Джейкоб Славин (34), Джейк Гардинер (39) и Джастин Уильямс (49, 56). Гики провел дебютный матч в НХЛ и был признан первой звездой встречи. «Каролина» уступила в первом периоде со счетом 1:2 и выиграла второй и третий периоды с суммарным счетом 5:0.

Малкин провел на льду 20 минут 39 секунд, дважды попал в створ и завершил матч с показателем полезности «-2». В текущем сезоне Малкин провел 54 игры, набрав 71 очко (23 шайбы + 48 передач).

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников сыграл 17 минут 8 секунд, нанес два броска в створ и завершил матч с показателем полезности «-1». Хоккеист провел 67 матчей в сезоне, в которых набрал 60 очков (24+36).

В турнирной таблице Восточной конференции «Каролина» с 79 очками в 67 матчах поднялась на шестое место. «Питтсбург» идет пятым, набрав в 68 играх 84 очка.