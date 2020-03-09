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11:19 (мск), источник: Sport24

Сергачев уже забивает буллиты вместо Кучерова. Но «Тампа» все равно проиграла худшей команде НХЛ

Русский защитник идеально заменяет Хедмана.

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Источник: AP 2020

Стив Айзерман — знаковый человек для «Тампы-Бэй». С ним «молнии» не стали чемпионами, но, если в ближайшие годы возьмут Кубок Стэнли, бывшему генеральному менеджеру должна прийти хотя бы поздравительная телеграмма. Ведь именно он драфтовал Кучерова, Василевского и других звезд, а также выманивал Сергачева из «Монреаля».

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Теперь Айзерман работает в почти родном для себя «Детройте». Ему только предстоит охота на Алексиса Лафренье и других топовых проспектов, на которых будет строиться новая команда. Но уже сейчас «Ред Уингз» берут и обыгрывают «Лайтнинг». Не мешает даже то, что одни борются за первое место в лиге, а другие уже давно обосновались на последнем.

Выезд в Город моторов «Тампе» не удался. Как не удался матч с «Детройтом» и ее лидеру — Кучерову. Никита восемь (!) раз бросал по воротам, но так и не забил. После шайб в матчах с «Бостоном» и «Монреалем» он ушел со льда разочарованным.

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Забегая вперед, скажем, что не забьет Кучеров и свою попытку в серии буллитов. Неудачный вечер дополнился минусом за показатель полезности. Вот в этом эпизоде с голом Бертуцци он весьма вяло возвращался в оборону.

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Единственным утешением для лучшего бомбардира «Тампы» стало то, что Брэндон Пойнт завершил точным броском розыгрыш большинства, который начинал Никита. Свое дежурное очко он все-таки набрал.

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Справедливости ради стоит сказать, что «Тампа» играла без трех своих ключевых игроков: Стэмкоса, Хедмана и Василевского, которого подменял Макэлинни. Бэкап Андрея пропустил от худшей команды НХЛ четыре шайбы. А вот Сергачев, ставший в отсутствии Хедмана первым защитником команды, провел очередной добротный матч.

Достаточно будет сказать, что Сергачев за 25 минут игрового времени не был замешан ни в одной из пропущенных шайб. А когда дело дошло до буллитов, Джон Купер выпустил российского защитника первым! А тот взял и не промахнулся. Эта попытка не стала победной, но оказалась первой, которую Михаил использовали за свою карьеру в НХЛ. Иногда кажется, что на льду он умеет все и даже больше.

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Дмитрий Ерыкалов

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1:0, 1:2, 2:2, 0:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей, НХЛ, Неделя 248.03.2020, 23:59 (МСК UTC+3)Little Caesars Arena, 18841 зритель
Главные тренеры
Джефф БлэшиллДжон Купер
Вратари
Джонатан БерньеКертис Макэлхинни
1-й период
10:11Робби Фаббри(Тайлер Бертуцци, Энтони Манта)
12:05Михаил Сергачев
2-й период
30:17Джонатан Эрикссон
31:11Брэйден Пойнт(Никита Кучеров, Тайлер Джонсон)
34:57Картер Верхэге
37:25Робби Фаббри
39:45Дилан Ларкин(Энтони Манта, Тайлер Бертуцци)
3-й период
40:49Энтони Чирелли
41:41Энтони Манта(Тайлер Бертуцци, Дилан Ларкин)
44:24Тайлер Бертуцци(Дилан Ларкин, Энтони Манта)
45:55Брэйден Пойнт(Янни Гурд)
47:56Никита Кучеров
51:19Патрик Марун(Люк Шенн, Янни Гурд)
52:44Мэдисон Боуи
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Робби Фаббри(Детройт Ред Уингз)
Лучшие игроки матча
Тайлер Бертуцци (Детройт Ред Уингз), Энтони Манта (Детройт Ред Уингз), Брэйден Пойнт (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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