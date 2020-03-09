Сергачев уже забивает буллиты вместо Кучерова. Но «Тампа» все равно проиграла худшей команде НХЛ

Источник: AP 2020

Стив Айзерман — знаковый человек для «Тампы-Бэй». С ним «молнии» не стали чемпионами, но, если в ближайшие годы возьмут Кубок Стэнли, бывшему генеральному менеджеру должна прийти хотя бы поздравительная телеграмма. Ведь именно он драфтовал Кучерова, Василевского и других звезд, а также выманивал Сергачева из «Монреаля».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b73ab1d89dd68eff242c" data-vnd="b73ab1d89dd68eff242c" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b73ab1d89dd68eff242c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь Айзерман работает в почти родном для себя «Детройте». Ему только предстоит охота на Алексиса Лафренье и других топовых проспектов, на которых будет строиться новая команда. Но уже сейчас «Ред Уингз» берут и обыгрывают «Лайтнинг». Не мешает даже то, что одни борются за первое место в лиге, а другие уже давно обосновались на последнем.

Выезд в Город моторов «Тампе» не удался. Как не удался матч с «Детройтом» и ее лидеру — Кучерову. Никита восемь (!) раз бросал по воротам, но так и не забил. После шайб в матчах с «Бостоном» и «Монреалем» он ушел со льда разочарованным.

Забегая вперед, скажем, что не забьет Кучеров и свою попытку в серии буллитов. Неудачный вечер дополнился минусом за показатель полезности. Вот в этом эпизоде с голом Бертуцци он весьма вяло возвращался в оборону.

Единственным утешением для лучшего бомбардира «Тампы» стало то, что Брэндон Пойнт завершил точным броском розыгрыш большинства, который начинал Никита. Свое дежурное очко он все-таки набрал.

Справедливости ради стоит сказать, что «Тампа» играла без трех своих ключевых игроков: Стэмкоса, Хедмана и Василевского, которого подменял Макэлинни. Бэкап Андрея пропустил от худшей команды НХЛ четыре шайбы. А вот Сергачев, ставший в отсутствии Хедмана первым защитником команды, провел очередной добротный матч.

Достаточно будет сказать, что Сергачев за 25 минут игрового времени не был замешан ни в одной из пропущенных шайб. А когда дело дошло до буллитов, Джон Купер выпустил российского защитника первым! А тот взял и не промахнулся. Эта попытка не стала победной, но оказалась первой, которую Михаил использовали за свою карьеру в НХЛ. Иногда кажется, что на льду он умеет все и даже больше.

Дмитрий Ерыкалов