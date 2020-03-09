Сергачев уже забивает буллиты вместо Кучерова. Но «Тампа» все равно проиграла худшей команде НХЛ
Русский защитник идеально заменяет Хедмана.
Русский защитник идеально заменяет Хедмана.
Стив Айзерман — знаковый человек для «Тампы-Бэй». С ним «молнии» не стали чемпионами, но, если в ближайшие годы возьмут Кубок Стэнли, бывшему генеральному менеджеру должна прийти хотя бы поздравительная телеграмма. Ведь именно он драфтовал Кучерова, Василевского и других звезд, а также выманивал Сергачева из «Монреаля».
Теперь Айзерман работает в почти родном для себя «Детройте». Ему только предстоит охота на Алексиса Лафренье и других топовых проспектов, на которых будет строиться новая команда. Но уже сейчас «Ред Уингз» берут и обыгрывают «Лайтнинг». Не мешает даже то, что одни борются за первое место в лиге, а другие уже давно обосновались на последнем.
Выезд в Город моторов «Тампе» не удался. Как не удался матч с «Детройтом» и ее лидеру — Кучерову. Никита восемь (!) раз бросал по воротам, но так и не забил. После шайб в матчах с «Бостоном» и «Монреалем» он ушел со льда разочарованным.
Забегая вперед, скажем, что не забьет Кучеров и свою попытку в серии буллитов. Неудачный вечер дополнился минусом за показатель полезности. Вот в этом эпизоде с голом Бертуцци он весьма вяло возвращался в оборону.
Единственным утешением для лучшего бомбардира «Тампы» стало то, что Брэндон Пойнт завершил точным броском розыгрыш большинства, который начинал Никита. Свое дежурное очко он
Справедливости ради стоит сказать, что «Тампа» играла без трех своих ключевых игроков: Стэмкоса, Хедмана и Василевского, которого подменял Макэлинни. Бэкап Андрея пропустил от худшей команды НХЛ четыре шайбы. А вот Сергачев, ставший в отсутствии Хедмана первым защитником команды, провел очередной добротный матч.
Достаточно будет сказать, что Сергачев за 25 минут игрового времени не был замешан ни в одной из пропущенных шайб. А когда дело дошло до буллитов, Джон Купер выпустил российского защитника первым! А тот взял и не промахнулся. Эта попытка не стала победной, но оказалась первой, которую Михаил использовали за свою карьеру в НХЛ. Иногда кажется, что на льду он умеет все и даже больше.
Дмитрий Ерыкалов
|Джефф Блэшилл
|Джон Купер
|Джонатан Бернье
|Кертис Макэлхинни
|10:11
|Робби Фаббри(Тайлер Бертуцци, Энтони Манта)
|12:05
|Михаил Сергачев
|30:17
|Джонатан Эрикссон
|31:11
|Брэйден Пойнт(Никита Кучеров, Тайлер Джонсон)
|34:57
|Картер Верхэге
|37:25
|Робби Фаббри
|39:45
|Дилан Ларкин(Энтони Манта, Тайлер Бертуцци)
|40:49
|Энтони Чирелли
|41:41
|Энтони Манта(Тайлер Бертуцци, Дилан Ларкин)
|44:24
|Тайлер Бертуцци(Дилан Ларкин, Энтони Манта)
|45:55
|Брэйден Пойнт(Янни Гурд)
|47:56
|Никита Кучеров
|51:19
|Патрик Марун(Люк Шенн, Янни Гурд)
|52:44
|Мэдисон Боуи
|победный бросок: Робби Фаббри(Детройт Ред Уингз)
Тайлер Бертуцци (Детройт Ред Уингз), Энтони Манта (Детройт Ред Уингз), Брэйден Пойнт (Тампа-Бэй Лайтнинг)
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0