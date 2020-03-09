«Тампа» по буллитам уступила «Детройту», Кучеров отметился передачей
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. «Детройт» в серии буллитов одержал победу над «Тампа Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. «Детройт» в серии буллитов одержал победу над «Тампа Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в Детройте, завершилась со счетом 5:4 (1:0, 1:2, 2:2, 0:0, 1:0). В составе хозяев шайбы забросили Робби Фаббри (11-я минута), Дилан Ларкин (40), Энтони Манта (42) и Тайлер Бертуцци (45). У проигравших отличились Брэйден Пойнт (32 и 46), Картер Верхаге (35) и Патрик Марун (52). Решающий буллит исполнил Фаббри.
Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал одну результативную передачу, однако свою попытку в серии буллитов не реализовал. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев в послематчевой серии поразил ворота Джонатана Бернье.
Результаты других матчей дня:
«Калгари» — «Вегас» — 3:5,
«Чикаго» — «Сент-Луис» — 0:2,
«Анахайм» — «Миннесота» — 4:5 (после овертайма).