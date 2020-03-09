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12:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Тампа» по буллитам уступила «Детройту», Кучеров отметился передачей

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. «Детройт» в серии буллитов одержал победу над «Тампа Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в Детройте, завершилась со счетом 5:4 (1:0, 1:2, 2:2, 0:0, 1:0). В составе хозяев шайбы забросили Робби Фаббри (11-я минута), Дилан Ларкин (40), Энтони Манта (42) и Тайлер Бертуцци (45). У проигравших отличились Брэйден Пойнт (32 и 46), Картер Верхаге (35) и Патрик Марун (52). Решающий буллит исполнил Фаббри.

Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал одну результативную передачу, однако свою попытку в серии буллитов не реализовал. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев в послематчевой серии поразил ворота Джонатана Бернье.

Результаты других матчей дня:

«Калгари» — «Вегас» — 3:5,

«Чикаго» — «Сент-Луис» — 0:2,

«Анахайм» — «Миннесота» — 4:5 (после овертайма).

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