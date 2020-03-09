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12:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол и передача Наместникова помогли «Колорадо» победить «Сан-Хосе»

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. «Колорадо» переиграл «Сан-Хосе» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2020

Встреча, состоявшаяся в воскресенье, завершилась со счетом 4:3 (1:1, 2:1, 1:1). В составе гостей голы забили Нэтан Маккиннон (17-я минута), Габриэль Ландескуг (22), Владислав Наместников (29) и Йонас Донской (56), у проигравших отличились Джо Торнтон (12), Мелкер Карлссон (24) и Ноа Грегор (60). Наместников также отметился одной результативной передачей.

В другом матче дня «Коламбус» в гостях победил «Ванкувер» — 2:1, защитник «Блю Джекетс» Владислав Гавриков записал себе в актив результативный пас.

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