Гол и передача Наместникова помогли «Колорадо» победить «Сан-Хосе»

Встреча, состоявшаяся в воскресенье, завершилась со счетом 4:3 (1:1, 2:1, 1:1). В составе гостей голы забили Нэтан Маккиннон (17-я минута), Габриэль Ландескуг (22), Владислав Наместников (29) и Йонас Донской (56), у проигравших отличились Джо Торнтон (12), Мелкер Карлссон (24) и Ноа Грегор (60). Наместников также отметился одной результативной передачей.