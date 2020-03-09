Наместников забивает из первой тройки «Колорадо». Он чувствует себя своим рядом с суперзвездами НХЛ
Еще в «Тампе» он идеально дополнял Стэмкоса и Кучерова.
Еще в «Тампе» он идеально дополнял Стэмкоса и Кучерова.
Назовет ли
Несмотря на то, что сам Наместников — отнюдь не прима, он крайне органично смотрится рядом с суперзвездами. Вот уже не первый матч он выходит в первом звене «Колорадо». Матч с «Сан-Хосе» не стал исключением. Тройка Ландескуг — Маккиннон — Наместников становится вполне привычной и уже никому не режет глаз.
Занять место рядом с капитаном «Эвеланш» и лучшим игроком команды Наместникову удалось после собственного обмена из «Оттавы» и травмы Микко Рантанена. Два этих события выглядят для Владислава
В матче с «Сан-Хосе» Наместников забил третью шайбу за «Колорадо» и 16-ю в сезоне. До повторения личного снайперского рекорда, который он установил два года назад, осталось шесть шайб. Задача непростая, но с такими партнерами — не сказать, что совсем уж невыполнимая. А главное, что сам Наместников играет с огнем в глазах. Все его шайбы за «Колорадо» — заброшенные с мясом.
Помимо шайбы Наместников отметился результативной передачей. Глядя на его игру с Ландескугом и Маккинноном, невольно вспоминаешь, как естественно смотрелся Владислав в ударной тройке «Тампы» со Стэмкосом и Кучеровым. Головой все понимали, что он им не ровня, но на льду это классовое неравенство никак не проявлялось.
Наместников пашет за звезд, забивает трудовые голы, но при этом не отстает от более классных игроков ни по мышлению, ни по скоростям. В этом, пожалуй, и есть его секрет. Племянник Вячеслава Козлова — своего рода хамелеон, мимикрирующий под те обстоятельства, в которые его помещает хоккейная свадьба.
Дмитрий Ерыкалов
|Боб Бугнер
|Джаред Беднар
|Мартин Джонс(Мартин Джонс)
|Павел Францоуз
|10:33
|Владислав Каменев
|11:16
|Джо Торнтон(Эвандер Кейн, Тимо Майер)
|15:04
|Эвандер Кейн
|16:17
|Натан Маккиннон(Джей Ти Комфер, Габриэль Ландескуг)
|19:40
|Ян Коул
|21:59
|Габриэль Ландескуг(Натан Маккиннон, Владислав Наместников)
|23:41
|Мелькер Карлссон(Маркус Серенсен)
|28:41
|Владислав Наместников(Натан Маккиннон, Габриэль Ландескуг)
|35:35
|Мелькер Карлссон
|36:53
|Тимо Майер
|40:49
|Джо Торнтон
|44:53
|Владислав Наместников
|55:27
|Йоонас Донской(Джей Ти Комфер, Эрик Джонсон)
|58:13
|Ян Коул
|59:16
|Ноа Грегор(Кевин Лабанк, Тимо Майер)
Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш), Габриэль Ландескуг (Колорадо Эвеланш), Джо Торнтон (Сан-Хосе Шаркс)
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0