Наместников забивает из первой тройки «Колорадо». Он чувствует себя своим рядом с суперзвездами НХЛ

Источник: AP 2020

Назовет ли кто-то Владислава Наместникова звездой? Вряд ли, очень вряд ли. Он хоть и был когда-то выбран в первом раунде драфта, даже тогда его не считали вундеркиндом. Показательно и то, что Наместников не играл на молодежных чемпионатах мира. Добротный игрок, но не более того. Однако у Владислава есть одно уникальное качество.

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Несмотря на то, что сам Наместников — отнюдь не прима, он крайне органично смотрится рядом с суперзвездами. Вот уже не первый матч он выходит в первом звене «Колорадо». Матч с «Сан-Хосе» не стал исключением. Тройка Ландескуг — Маккиннон — Наместников становится вполне привычной и уже никому не режет глаз.

Занять место рядом с капитаном «Эвеланш» и лучшим игроком команды Наместникову удалось после собственного обмена из «Оттавы» и травмы Микко Рантанена. Два этих события выглядят для Владислава чем-то вроде счастливого билета. Финский форвард выбыл на 6−8 недель, и за это время можно если не вытеснить его из первой тройки, то хотя бы набить себе статистику.

В матче с «Сан-Хосе» Наместников забил третью шайбу за «Колорадо» и 16-ю в сезоне. До повторения личного снайперского рекорда, который он установил два года назад, осталось шесть шайб. Задача непростая, но с такими партнерами — не сказать, что совсем уж невыполнимая. А главное, что сам Наместников играет с огнем в глазах. Все его шайбы за «Колорадо» — заброшенные с мясом.

Официальный сайт НХЛ

Помимо шайбы Наместников отметился результативной передачей. Глядя на его игру с Ландескугом и Маккинноном, невольно вспоминаешь, как естественно смотрелся Владислав в ударной тройке «Тампы» со Стэмкосом и Кучеровым. Головой все понимали, что он им не ровня, но на льду это классовое неравенство никак не проявлялось.

Наместников пашет за звезд, забивает трудовые голы, но при этом не отстает от более классных игроков ни по мышлению, ни по скоростям. В этом, пожалуй, и есть его секрет. Племянник Вячеслава Козлова — своего рода хамелеон, мимикрирующий под те обстоятельства, в которые его помещает хоккейная свадьба.

Дмитрий Ерыкалов