Овечкин — гений! Забил гол, красиво обыграв американца из «Баффало», и поднял «Вашингтон» на камбэк

Стабильность и нынешний «Вашингтон» очень далеки друг от друга. Лучшая иллюстрация этому прошлая наделе. На ней «Кэпиталз» успели без шансов проиграть «Филадельфии», устроить удивительную перестрелку с 11 шайбами на пару с «Рейнджерс» и вчистую переиграть «Питтсбург». Не стабилен и капитан столичного клуба Александр Овечкин. Две из трех этих встреч он закончил без набранных очков, а к середине третьего периода матча против «Нью-Йорка» имел показатель полезности «-3». Зато затем неожиданно включился, оформил дубль и полноценно вернулся в гонку за звание лучшего снайпера сезона.

В такой ситуации предсказать результат каждого очередного матча «Вашингтона» — занятие малоперспективное. Даже если в соперника «Баффало» — третья с конца команда Восточной конференции. Понедельничная игра на льду «Кибэнк-центр» это подтвердила.

После 40 минут абсолютно равного хоккея хозяева вели со счетом 2:0. В первом периоде они смогли накрыть «Кэпиталз» при попытке выхода из собственной зоны, вывели на вантаймер Виктора Олофссона и подарили «минус» Илье Ковальчуку, не перехватившему передачу на шведа.

А во втором наказали соперника за первое же удаление в матче. Шведский вундеркинд Расмус Далин убедил всех, что будет бросать по воротам, усадил на колени Ника Дауда и выдал гениальный пас на Джека Айкела — американцу оставалось попасть по пустым воротам.

«Вашингтон» летел к провалу, но в этот момент нестабильность «Столичных» оказалась очень кстати — в третьем периоде они включились на полную и стали уничтожать «Сэйбрз». Поспособствовал этому гол Александра Овечкина. Уже через 3 минуты после второго перерыва Евгений Кузнецов выиграл вбрасывание в чужой зоне, Ови подобрал шайбу, изящно обыграл Кайла Окпосо и прошил Линуса Улльмарка.

Гости принялись прессовать соперника, не давали «Баффало» поднять голову и затерроризировали скандинавского голкипера. Не сравняй «Вашинштон» счет, это было бы высшей несправедливостью, но ее не случилось. По ходу очередной атаки Овечкин пустил шайбу по борту, она долетела до Дмитрия Орлова, который ушел от того же несчастного Окпосо, и воспользовался коньком Расмуса Ристолайнена, чтобы забить впервые с 22 декабря. Финн был так увлечен опекой Ови, что, о существовании на льду других игроков и шайбы, кажется, просто забыл.

Все героические усилия «Кэпиталз» могли оказаться бесполезными — за 2 минуты до конца основного времени защитник «Баффало» Брэндон Монтур снова вывел свою команду вперед, но судьи увидели помеху вратарю со стороны Джеффа Скиннера и взятие ворот отменили. Как минимум одно очко, гол и передача Овечкина клубу из столицы принесли.