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09:53 (мск), источник: Sport24

Овечкин — гений! Забил гол, красиво обыграв американца из «Баффало», и поднял «Вашингтон» на камбэк

В итоге, «Кэпиталз» добрались до серии буллитов, но все равно проиграли.

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Стабильность и нынешний «Вашингтон» очень далеки друг от друга. Лучшая иллюстрация этому прошлая наделе. На ней «Кэпиталз» успели без шансов проиграть «Филадельфии», устроить удивительную перестрелку с 11 шайбами на пару с «Рейнджерс» и вчистую переиграть «Питтсбург». Не стабилен и капитан столичного клуба Александр Овечкин. Две из трех этих встреч он закончил без набранных очков, а к середине третьего периода матча против «Нью-Йорка» имел показатель полезности «-3». Зато затем неожиданно включился, оформил дубль и полноценно вернулся в гонку за звание лучшего снайпера сезона.

В такой ситуации предсказать результат каждого очередного матча «Вашингтона» — занятие малоперспективное. Даже если в соперника «Баффало» — третья с конца команда Восточной конференции. Понедельничная игра на льду «Кибэнк-центр» это подтвердила.

После 40 минут абсолютно равного хоккея хозяева вели со счетом 2:0. В первом периоде они смогли накрыть «Кэпиталз» при попытке выхода из собственной зоны, вывели на вантаймер Виктора Олофссона и подарили «минус» Илье Ковальчуку, не перехватившему передачу на шведа.

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А во втором наказали соперника за первое же удаление в матче. Шведский вундеркинд Расмус Далин убедил всех, что будет бросать по воротам, усадил на колени Ника Дауда и выдал гениальный пас на Джека Айкела — американцу оставалось попасть по пустым воротам.

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«Вашингтон» летел к провалу, но в этот момент нестабильность «Столичных» оказалась очень кстати — в третьем периоде они включились на полную и стали уничтожать «Сэйбрз». Поспособствовал этому гол Александра Овечкина. Уже через 3 минуты после второго перерыва Евгений Кузнецов выиграл вбрасывание в чужой зоне, Ови подобрал шайбу, изящно обыграл Кайла Окпосо и прошил Линуса Улльмарка.

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Гости принялись прессовать соперника, не давали «Баффало» поднять голову и затерроризировали скандинавского голкипера. Не сравняй «Вашинштон» счет, это было бы высшей несправедливостью, но ее не случилось. По ходу очередной атаки Овечкин пустил шайбу по борту, она долетела до Дмитрия Орлова, который ушел от того же несчастного Окпосо, и воспользовался коньком Расмуса Ристолайнена, чтобы забить впервые с 22 декабря. Финн был так увлечен опекой Ови, что, о существовании на льду других игроков и шайбы, кажется, просто забыл.

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Все героические усилия «Кэпиталз» могли оказаться бесполезными — за 2 минуты до конца основного времени защитник «Баффало» Брэндон Монтур снова вывел свою команду вперед, но судьи увидели помеху вратарю со стороны Джеффа Скиннера и взятие ворот отменили. Как минимум одно очко, гол и передача Овечкина клубу из столицы принесли.

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За вторым очком «Вашингтону» пришлось идти в овертайм, но там случилось удаление Дмитрия Орлова, и задача гостей переформатировалась — нужно было затаскивать игру в серию буллитов. «Столичные» справились, а дальше все обязана была решить их буллитная бригада, одна из лучших в Национальной хоккейной лиге. Оши, Ковальчук, Бэкстрем и Овечкин подтвердить этот статус не смогли, зато смог Кузнецов, удержавший «Вашингтон» в серии после точной попытки Расмуса Далина. Увы, этого оказалось мало — в 7-й серии этой перестрелки Доминик Кагун оказался круче Рихарда Паника и принес хозяевам победу. «Вашингтон» уступает в 3-й раз в последних 5 матчах, а на то, чтобы обрести стабильность у команды остается меньше месяца, плей-офф приближается очень стремительно.

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Баффало Сэйбрз
3:2Б
1:0, 1:0, 0:2, 0:0
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2510.03.2020, 02:00 (МСК UTC+3)KeyBank Center
Главные тренеры
Ральф КрюгерТодд Рирден
Вратари
Линус УлльмаркБрэйден Холтби
1-й период
04:53Виктор Улофссон(Маркус Юханссон, Расмус Далин)
14:43Юхан Ларссон
2-й период
20:18Бренден Диллон
20:53Джек Айкел(Расмус Далин, Расмус Ристолайнен)
23:17Рихард Паник
3-й период
43:33Александр Овечкин(Евгений Кузнецов)
53:11Дмитрий Орлов(Александр Овечкин, Том Уилсон)
Овертайм
62:10Дмитрий Орлов
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Доминик Кахун(Баффало Сэйбрз)
Лучшие игроки матча
Линус Улльмарк (Баффало Сэйбрз), Расмус Далин (Баффало Сэйбрз), Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
2Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Баффало Сэйбрз
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Вашингтон Кэпиталз
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