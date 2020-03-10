Передача Дадонова помогла «Флориде» победить «Сент-Луис» в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Майк Хоффман (37-я минута) и Бретт Коннолли (45). У проигравших отличился Колтон Парайко (32). В эпизоде с шайбой Хоффмана голевой пас сделал 30-летний российский нападающий Евгений Дадонов. Теперь на его счету 47 очков в текущем сезоне (25 шайб + 22 результативные передачи).

«Флорида» поднялась на десятое место в Восточной конференции, набрав 78 очков в 69 матчах. «Сент-Луис» с 92 очками в 70 встречах лидирует на Западе. В следующем матче «Флорида» в ночь на пятницу на выезде будет противостоять «Далласу». «Сент-Луис» в четверг доиграет гостевую встречу против «Анахайма», которая была прервана 12 февраля в первом периоде при счете 1:1 из-за сердечного приступа 36-летнего защитника действующих чемпионов НХЛ Джея Боумистера.