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09:58 (мск), источник: ТАСС

Передача Дадонова помогла «Флориде» победить «Сент-Луис» в матче НХЛ

ТАСС, 10 марта. «Флорида» со счетом 2:1 обыграла «Сент-Луис» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе победителей шайбы забросили Майк Хоффман (37-я минута) и Бретт Коннолли (45). У проигравших отличился Колтон Парайко (32). В эпизоде с шайбой Хоффмана голевой пас сделал 30-летний российский нападающий Евгений Дадонов. Теперь на его счету 47 очков в текущем сезоне (25 шайб + 22 результативные передачи).

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«Флорида» поднялась на десятое место в Восточной конференции, набрав 78 очков в 69 матчах. «Сент-Луис» с 92 очками в 70 встречах лидирует на Западе. В следующем матче «Флорида» в ночь на пятницу на выезде будет противостоять «Далласу». «Сент-Луис» в четверг доиграет гостевую встречу против «Анахайма», которая была прервана 12 февраля в первом периоде при счете 1:1 из-за сердечного приступа 36-летнего защитника действующих чемпионов НХЛ Джея Боумистера.

В другом матче игрового дня «Виннипег» дома обыграл «Аризону» со счетом 4:2.

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Флорида Пантерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2510.03.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Enterprise Center
Главные тренеры
Крэйг БерубиДжоэль Кенневилль
Вратари
Джордан БиннингтонКрис Дридгер
1-й период
16:59Маккензи Уигар
2-й период
31:20Колтон Парэйко(Роберт Томас)
34:46Марко Сканделла
36:12Майк I Хоффман(Алекси Саарела, Евгений Дадонов)
3-й период
44:23Бретт Коннолли(Алекси Саарела)
55:26Антон Строльман
Лучшие игроки матча
Бретт Коннолли (Флорида Пантерз), Майк I Хоффман (Флорида Пантерз), Роберт Томас (Сент-Луис Блюз)
Статистика
2Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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