СМИ: Три игры «Сан-Хосе» могут быть перенесены из-за коронавируса

Источник: AP 2020

В понедельник департамент здравоохранения сообщил о первой смерти в округе Санта-Клара (штат Калифорния, США), административным центром которого является Сан-Хосе. Скончалась 60-летняя женщина, общее число случаев заражения коронавирусом в округе выросло до 43. В итоге в Санта-Кларе объявили о запрете на большое скопление людей, от 1000 человек, до конца марта.

«Сан-Хосе» в марте должен был провести три домашних матча «регулярки» НХЛ против «Монреаля», «Бостона» и «Аризоны».