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10:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Три игры «Сан-Хосе» могут быть перенесены из-за коронавируса

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Три домашних матча «Сан-Хосе Шаркс» в регулярном чемпионате НХЛ могут быть перенесены в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Sports Illustrated.

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Источник: AP 2020

В понедельник департамент здравоохранения сообщил о первой смерти в округе Санта-Клара (штат Калифорния, США), административным центром которого является Сан-Хосе. Скончалась 60-летняя женщина, общее число случаев заражения коронавирусом в округе выросло до 43. В итоге в Санта-Кларе объявили о запрете на большое скопление людей, от 1000 человек, до конца марта.

«Сан-Хосе» в марте должен был провести три домашних матча «регулярки» НХЛ против «Монреаля», «Бостона» и «Аризоны».

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. По данным подсчета Университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения новым коронавирусом в США превысило 700, погибли 26 человек.

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