«Рвался на лед, но коленки тряслись». Интервью неожиданного русского новичка НХЛ — Кныжова из «Сан-Хосе»

В этом сезоне в НХЛ сыграло уже 50 российских хоккеистов. Одним из дебютантов стал Николай Кныжов. 21-летний защитник последние годы провел в системе СКА, сыграл в КХЛ всего три матча и в прошлое межсезонье подписал трехлетний контракт с «Сан-Хосе». В АХЛ, куда сразу отправили россиянина, у него все не сразу пошло хорошо. Однако после удачных последних месяцев Кныжова подняли в основу, где он уже успел провести два матча.

«И тут Торнтон меня спрашивает… Вы представляете, меня!»

— Какие первые ощущения от дебюта в НХЛ?

— Невероятные. В пятницу вечером после матча в АХЛ мне сказали, что поднимают в основную команду, но не давали гарантий, сыграю я или нет. В субботу утром, часов в 11, уже позвонил агент и сказал, что я дебютирую. Не передать словами, что творилось внутри. Перед игрой нужно было днем поспать, а у меня энергия била ключом, рвался на лед и не мог дождаться вечера. Конечно, нервозность тоже была, но вместе с радостью, позитивом.

— Коленки тряслись перед игрой?

— Перед разминкой тряслись! Сидел в раздевалке, и ребята спрашивали, готов ли я к первому сольному кругу на раскатке, который делают все новички. Тогда немного нервничал. Но когда вышел на лед, все стало нормально. После первого касания шайбы, осознал, что надо на игре фокусироваться, а времени на нервы нет.

— Клим Костин рассказывал, что перед раскаткой партнеры спрятали его вещи и заставили еще больше поволноваться. С вами так поступали?

— Слышал эту историю, но никто надо мной не прикалывался — все только поддерживали. Атмосфера была классной, ребята шутили, приободряли, но без всяких жестких подколов. И, славу богу, я бы такое не пережил (смеется).

— Как оцените свой первый матч с «Оттавой», вы сыграли почти 12 минут?

— Трудно оценить. Это была первая игра, и для меня все было как в фильме: вокруг фанаты, полные трибуны, все быстро проходит. Я многие годы смотрел матчи НХЛ по телевизору, и тут в один день попал в гущу событий. Это прикольно! Хоккей здесь, конечно, динамичнее. Все играют почти без ошибок, быстро принимают решения. Уровень по сравнению с АХЛ другой, но я старался ему соответствовать. К концу игры более-менее освоился.

— Вы выходили с Джо Торнтоном и сидели рядом на скамейке запасных. А ведь он провел свой первый сезон в НХЛ, когда вы еще не родились. Ощущали, что играете с живой легендой?

— Да, это тоже не передать словами. Сидишь рядом с такими хоккеистами в раздевалке, на скамейке, а они еще и подсказывают тебе что-то. Было очень смешно в третьем периоде, когда на вбрасывание я вышел с Торнтоном и Бернсом. И Бернс говорит: «Я сейчас тебе шайбу дам». Я поворачиваюсь назад, и Торнтон у меня спрашивает: «Ну, что делаем со вбрасывания?» Вы представляете, меня спрашивает!

— Что сделали?

— Да нормально в итоге сложилось, вышли из зоны, все получилось (смеется).

— Какие ощущения были после второго матча? Вы там в первой же смене хитанули Ничушкина.

— Да, был такой момент у борта, пришлось чуть пожестче сыграть. На самом деле с «Колорадо» уже была другая игра. Вышли уже чуть посильнее ребята — «Эвеланш» уверенно идут в зоне плей-офф. Поэтому я сыграл чуть меньше, чем в первой встрече. Эмоции были офигенные, во второй игре чувствовал себя лучше, чем в дебютной, поспокойнее.

— Какие задачи перед вами ставит главный тренер?

— Главное выполнять работу в своей зоне, атака на втором плане. Только если есть момент, то надо подключаться. Перед матчем мне персонально подсказывают, указывают на ошибки. Но в основном говорят выходить и получать удовольствие на льду.

— Поедете сейчас на выезд с «Шаркс»?

— Сегодня у нас выходной (разговор состоялся в понедельник, 9 марта), я пока с основной командой. Завтра у нас запланирована тренировка, вроде бы еду на выезд в «Чикаго», но не знаю, сыграю там или нет. В команде есть травмированный защитник (Марио Ферраро. — Sport24), неизвестно, успеет ли он поправиться к матчу с «Блэкхокс».

— Когда мы списывались, вы сказали что едете на тренировку, но ведь сегодня выходной. Это дополнительное занятие?

— Да, просто решил приехать размяться, барьеры поделал. Даже когда выходной у команды, многие ребята приезжают на арену. Тот же Торнтон сегодня был — он большой профессионал.

— Но это исключительно по желанию игроков?

— Да, никто не обязывает нас в выходной заниматься.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B9hMGPjgPAO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ???? 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«В СКА мне предложили новый контракт, но в итоге спокойно отпустили»

— Вы изначально были удивлены вызову в НХЛ?

— Да, я его вообще не ждал. Мне никто ничего не обещал, я просто старался в АХЛ играть стабильно. Здорово, что руководство «Шаркс» решили, что я готов, и дали мне шанс. Честно, даже не думал, что такое получится в первый сезон — я только-только начал набирать обороты во второй команде.

— Сложно было в первые месяцы в АХЛ?

— Было трудно, игра очень отличается от того, что есть в России. Другая система, другая площадка, другой стиль, другая атмосфера. Адаптироваться было непросто. В первой половине сезона я играл примерно каждый третий матч. Иногда попадал в состав, а иногда нет. Играл по 10−12 минут. Был момент, когда сидел в запасе шесть или семь матчей подряд. Это как раз перед Новым годом случилось, а потом произошел переломный момент — меня поставили на два матча back-to-back, я сыграл здорово и после этого пришла стабильность.

— Почему вас в запасе оставляли?

— Неправильно что-то делал в играх и на тренировках, нужно было время, чтобы привыкнуть к новой системе. Плюс я единственный новичок-защитник в команде. У нас в составе восемь игроков обороны, поэтому мне приходилось вытеснять ребят, которые здесь не первый год. Некоторые из них даже в НХЛ успели поиграть.

— А вы в это сложное время не думали, что зря поехали в Америку?

— Таких мыслей не было. Я прекрасно знал, чего ждать, был готов ко всему. Даже если бы в ECHL (лига Восточного побережья. — Sport24) отправили, я бы это принял. Когда подписывал трехлетний контракт, то понимал что будет непросто. В спорте бывают и взлеты, и падения, через это просто надо пройти. По своей карьере знаю, что в новой команде у меня не все получается сразу, всегда нужно время на адаптацию. Тут главное не опускать голову.

— В прошлое межсезонье многих удивило, что вы из ВХЛ вдруг решились поехать в Северную Америку. Принято, что игроки, закрепившись в КХЛ, уезжают. Вас не отговаривали от поездки?

— Нет, никто не пытался меня переубедить. В СКА мне предложили новый контракт, но когда я объявил о том, что уезжаю, то спокойно отпустили, не стали насильно держать. Мне с самого детства хотелось играть в Америке. А тут появился шанс, команда, которая реально была заинтересована во мне. Я подумал, что нужно им воспользоваться и не оттягивать момент.

— В России решили не оставаться, потому что понимали, что в основе СКА нет места для вас?

— Нет, я так не думал. Шансы есть у всех. Хорошо играешь — тебя поднимут. Просто у меня было больше желания попробовать себя в Северной Америке.

«Набоков нам очень помогает»

— Помимо «Сан-Хосе» кто-то проявлял к вам интерес?

— Был еще один клуб. По-моему, «Ванкувер». Я в прошлом году еще выходил на драфте, «Кэнакс» вроде бы хотели меня выбрать. Но в итоге подписал контракт с «Сан-Хосе».

— «Шаркс» за вами долго следили?

— Я начал общаться с клубом в конце сезона, в основном переговоры вел агент. В течение сезона вообще контакт не поддерживал. Потом только сказали, что «Сан-Хосе» за мной следил с ноября, получается практически весь сезон. Это меня порадовало — показало, что клуб был настроен серьезно.

— Вы три года провели в юниорских лигах Северной Америки. У вас с тех пор было желания вернуться туда?

— Да, я же в 15 лет уехал туда, потому что хотел играть в Америке. Тогда не получилось закрепиться, оказался не готов. Я вернулся в Россию, и все сложилось хорошо. Сейчас понимаю, что этот опыт мне был необходим.

— К американскому менталитету привыкли?

— Да, помогли те три года в юности. Я знаю язык, привык к местной еде, менталитету. В этом плане было очень комфортно.

— Быстро освоились в Калифорнии?

— Да. Я был летом в лагере развития на пять дней, познакомился с ребятами, тренерами, изучил город. В тренировочный лагерь приехал на несколько дней раньше, нашел жилье. В бытовом плане все пришло хорошо.

— Чем занимаетесь в свободное время?

— Иногда с ребятами в кино ходим, в рестораны. В выходные можно на пляж сходить — до Санта-Круз ехать минут 45. Можно сходить в Сан-Франциско. Очень красиво вокруг. С русскими ребятами ездим в русский магазин, там и ресторан есть.

— В «Сан-Хосе Барракуда» собралась целая русская банда. Это плюс?

— Да я в принципе со всеми общаюсь, у нас в команде есть ребята и из Чехии, и из Швеции, даже из Дании. Такая интернациональная компания. Конечно, здорово, что есть и русские, можно поговорить на родном языке. Евгений Набоков нам очень помогает, к нему можно подойти за советом. Он всегда поможет и поддержит.

— Набоков не только с вратарями работает?

— Нет, он со всеми ребятами общается. Очень здорово, что такой человек есть в клубе.

— Какие вам советы дает?

— Говорит, что надо всегда играть попроще, не придумывать ничего лишнего.

— После дождливого Петербурга солнечная Калифорния — это другая вселенная?

— Да, тут все совсем по-другому. Но, если честно, все равно иногда скучаю по Питеру.

«Выступление за фарм-клуб готовит к НХЛ»

— «Барракуды» идут на последнем месте в Тихоокеанском дивизионе. В чем причина такого неудачного выступления?

— У меня нет четкого ответа на этот вопрос. У нас очень молодая команда. Мы играем хорошо, цепляемся во всех матчах. Все игры близкие по счету, не 0:5 или 0:7. Но вот так получается, что в этом сезоне результаты не очень.

— Не скучно из-за того, что постоянно играете внутри своего дивизиона?

— Тут есть и свои плюсы, и минусы. Когда много раз за сезон играешь против одной и той же команды, то уже прекрасно знаешь соперника. Как будто плей-офф, где серия до четырех побед. В то же время это удобно — у нас нет длинных выездов, все компактно.

— Слышала, что Тихоокеанский дивизион довольно слабый по уровню. Вы это почувствовали?

— Не знаю, слабее ли наш дивизион по сравнению с другими в АХЛ. Мы играли и с командой из другого дивизиона, не могу сказать, что они на голову сильнее. С НХЛ, понятное дело, разница есть. Но могу сказать, что выступление за фарм-клуб готовит к НХЛ, ты приходишь в основу, и у тебя та же система, так же тактика.

— Вы в феврале забили первый гол в АХЛ. Ставите себе цель прибавить в результативности?

— У меня цель быть хорошим оборонительным защитником, отдавать первый пас. В атаку могу подключиться, если есть момент. Но важнее в своей зоне наводить порядок, играть в меньшинстве и не пропускать голы.

— Сейчас исполнилась ваша главная мечта — сыграть в НХЛ. Что дальше?

— Закрепиться в НХЛ и играть там по 20 минут. Понимаю, что впереди еще очень много работы. Я вижу, где отстаю, в чем надо прибавлять.