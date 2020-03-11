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11:33 (мск), источник: Sport24

Малкин разозлился сам на себя и не пожалел команду Гусева. Джино в одиночку разобрался с «Дэвилз»

Важная победа «Питтсбурга» после двух неудач подряд.

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«Мы играли лучше, когда пять-шесть ребят выбывали из-за травм. Сейчас сложно понять почему. Когда не было Сида, я играл лучше. Он вернулся, и я стал играть хуже. Что ж, будем над этим работать».

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Евгений Малкин самокритично оценил собственную игру после поражения от «Вашингтона», которое случилось в минувшую субботу (2:5), вот только это самобичевание не принесло особых плодов — спустя сутки его «Питтсбург» снова без шансов проиграл, на этот раз «Каролине» (2:6). Российский форвард в каждой из этих встреч отметился голами, но толку от них было мало. Клуб из Пенсильвании сгорел в 8 из 10 последних матчей — это выглядело, как самый настоящий провал. Исправлять эту ситуацию предстояло в игре с «Нью-Джерси», который в феврале-марте, потеряв реальные шансы на выход в плей-офф стал заметно чаще побеждать.

Как и в противостоянии с «Харрикейнз» хоккеисты «Питтсбурга» смогли открыть счет, причем, это снова сделал недавний новичок. «Каролине» забивал Патрик Марло, «Дэвилз» огорчил Эван Родригрес, которому удался шикарный бросок под перекладину от левого борта.

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На этом сходства с предыдущей игрой не закончились — команда Малкина быстро позволила сопернику выровнять положение. Джек Джонсон получил 2-минутную паузу за задержку игры, Павел Заха протащил шайбу из своей зоны до чужой и вовремя поделился ею с Никитой Гусевым. Бросок россиянина в ближний угол получился не самым сильным и точным, но Мэтту Мюррею что-то помешало его остановить.

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Тут-то за дело и взялся Малкин. Во второй двадцатиминутке он помог «Питтсбургу» вернуть преимущество. Именно Джино вывел на убойную позицию в правый круг вбрасывания Джастина Шульца.

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А в периоде номер три русский великан уже разошелся на полную. Сначала он кистевым броском из того же правого круга вбрасывания прошил Маккензи Блэквуда и набрал 56-е очков в 58 матчах против «Нью-Джерси».

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А затем удачно подкараулил отскок и еще раз доказал, что команда из Ньюарка — его постоянный и любимый клиент. Где-то между двумя голами Малкина случилась шайба Майлса Вуда, но по большому счету она ничего не изменила.

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Окончательный счет установил поразивший пустые ворота Крис Летанг — 5:2. Малкин разозлился сам на себя, дал понять, что в гневе он страшен, а еще, что способен тащить «Питтсбург» и без помощи Сидни Кросби. Хотя идеальный вариант для «Пенс» — это когда две их главных звезды зажигают вместе. Случится ли такое в плей-офф?

Артём Гаев

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Нью-Джерси Дэвилз
2:5
1:1, 0:1, 1:3
Питтсбург Пингвинз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2511.03.2020, 02:00 (МСК UTC+3)Prudential Center
Главные тренеры
Ален НасреддинМайк Салливан
Вратари
Маккензи Блэквуд(Маккензи Блэквуд)Мэттью Мюррей
1-й период
08:29Эван Родригес(Джаред Маккэн)
11:04Джек Джонсон
12:46Никита Гусев(Павел Заха, Пи. Кей. Суббан)
15:11Джон Хейден
2-й период
24:15Джастин Шульц(Евгений Малкин, Брайан Раст)
27:17Джек Хьюз
32:42Командный штраф
3-й период
43:36Сидни Кросби
43:54Крис Летанг
47:11Евгений Малкин(Крис Летанг)
50:24Майлс Вуд(Нико Хишир)
53:18Евгений Малкин
53:29Дэймон Сиверсон
58:45Крис Летанг
Лучшие игроки матча
Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз), Никита Гусев (Нью-Джерси Дэвилз), Джастин Шульц (Питтсбург Пингвинз)
Статистика
8Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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