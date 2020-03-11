Малкин разозлился сам на себя и не пожалел команду Гусева. Джино в одиночку разобрался с «Дэвилз»
Важная победа «Питтсбурга» после двух неудач подряд.
Важная победа «Питтсбурга» после двух неудач подряд.
«Мы играли лучше, когда
Евгений Малкин самокритично оценил собственную игру после поражения от «Вашингтона», которое случилось в минувшую субботу (2:5), вот только это самобичевание не принесло особых плодов — спустя сутки его «Питтсбург» снова без шансов проиграл, на этот раз «Каролине» (2:6). Российский форвард в каждой из этих встреч отметился голами, но толку от них было мало. Клуб из Пенсильвании сгорел в 8 из 10 последних матчей — это выглядело, как самый настоящий провал. Исправлять эту ситуацию предстояло в игре с «Нью-Джерси», который в
Как и в противостоянии с «Харрикейнз» хоккеисты «Питтсбурга» смогли открыть счет, причем, это снова сделал недавний новичок. «Каролине» забивал Патрик Марло, «Дэвилз» огорчил Эван Родригрес, которому удался шикарный бросок под перекладину от левого борта.
На этом сходства с предыдущей игрой не закончились — команда Малкина быстро позволила сопернику выровнять положение. Джек Джонсон получил 2-минутную паузу за задержку игры, Павел Заха протащил шайбу из своей зоны до чужой и вовремя поделился ею с Никитой Гусевым. Бросок россиянина в ближний угол получился не самым сильным и точным, но Мэтту Мюррею
А в периоде номер три русский великан уже разошелся на полную. Сначала он кистевым броском из того же правого круга вбрасывания прошил Маккензи Блэквуда и набрал 56-е очков в 58 матчах против «Нью-Джерси».
А затем удачно подкараулил отскок и еще раз доказал, что команда из Ньюарка — его постоянный и любимый клиент.
Окончательный счет установил поразивший пустые ворота Крис Летанг — 5:2. Малкин разозлился сам на себя, дал понять, что в гневе он страшен, а еще, что способен тащить «Питтсбург» и без помощи Сидни Кросби. Хотя идеальный вариант для «Пенс» — это когда две их главных звезды зажигают вместе. Случится ли такое в
Артём Гаев
|Ален Насреддин
|Майк Салливан
|Маккензи Блэквуд(Маккензи Блэквуд)
|Мэттью Мюррей
|08:29
|Эван Родригес(Джаред Маккэн)
|11:04
|Джек Джонсон
|12:46
|Никита Гусев(Павел Заха, Пи. Кей. Суббан)
|15:11
|Джон Хейден
|24:15
|Джастин Шульц(Евгений Малкин, Брайан Раст)
|27:17
|Джек Хьюз
|32:42
|Командный штраф
|43:36
|Сидни Кросби
|43:54
|Крис Летанг
|47:11
|Евгений Малкин(Крис Летанг)
|50:24
|Майлс Вуд(Нико Хишир)
|53:18
|Евгений Малкин
|53:29
|Дэймон Сиверсон
|58:45
|Крис Летанг
Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз), Никита Гусев (Нью-Джерси Дэвилз), Джастин Шульц (Питтсбург Пингвинз)
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0