Малкин разозлился сам на себя и не пожалел команду Гусева. Джино в одиночку разобрался с «Дэвилз»

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«Мы играли лучше, когда пять-шесть ребят выбывали из-за травм. Сейчас сложно понять почему. Когда не было Сида, я играл лучше. Он вернулся, и я стал играть хуже. Что ж, будем над этим работать».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2a43e2b7116113de48ae" data-vnd="2a43e2b7116113de48ae" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2a43e2b7116113de48ae" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Евгений Малкин самокритично оценил собственную игру после поражения от «Вашингтона», которое случилось в минувшую субботу (2:5), вот только это самобичевание не принесло особых плодов — спустя сутки его «Питтсбург» снова без шансов проиграл, на этот раз «Каролине» (2:6). Российский форвард в каждой из этих встреч отметился голами, но толку от них было мало. Клуб из Пенсильвании сгорел в 8 из 10 последних матчей — это выглядело, как самый настоящий провал. Исправлять эту ситуацию предстояло в игре с «Нью-Джерси», который в феврале-марте, потеряв реальные шансы на выход в плей-офф стал заметно чаще побеждать.

Как и в противостоянии с «Харрикейнз» хоккеисты «Питтсбурга» смогли открыть счет, причем, это снова сделал недавний новичок. «Каролине» забивал Патрик Марло, «Дэвилз» огорчил Эван Родригрес, которому удался шикарный бросок под перекладину от левого борта.

На этом сходства с предыдущей игрой не закончились — команда Малкина быстро позволила сопернику выровнять положение. Джек Джонсон получил 2-минутную паузу за задержку игры, Павел Заха протащил шайбу из своей зоны до чужой и вовремя поделился ею с Никитой Гусевым. Бросок россиянина в ближний угол получился не самым сильным и точным, но Мэтту Мюррею что-то помешало его остановить.

Тут-то за дело и взялся Малкин. Во второй двадцатиминутке он помог «Питтсбургу» вернуть преимущество. Именно Джино вывел на убойную позицию в правый круг вбрасывания Джастина Шульца.

А в периоде номер три русский великан уже разошелся на полную. Сначала он кистевым броском из того же правого круга вбрасывания прошил Маккензи Блэквуда и набрал 56-е очков в 58 матчах против «Нью-Джерси».

А затем удачно подкараулил отскок и еще раз доказал, что команда из Ньюарка — его постоянный и любимый клиент. Где-то между двумя голами Малкина случилась шайба Майлса Вуда, но по большому счету она ничего не изменила.

Окончательный счет установил поразивший пустые ворота Крис Летанг — 5:2. Малкин разозлился сам на себя, дал понять, что в гневе он страшен, а еще, что способен тащить «Питтсбург» и без помощи Сидни Кросби. Хотя идеальный вариант для «Пенс» — это когда две их главных звезды зажигают вместе. Случится ли такое в плей-офф?