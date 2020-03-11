Героизм русского защитника в НХЛ. Сергачев головой остановил мощный бросок американца и вскоре вернулся на лед

Источник: AP 2020

Шел первый период матча «Торонто» — «Тампа-Бэй». Хозяева получили численное преимущество после удаления Барклая Гудроу и завершать реализацию лишнего доверили американскому форварду Остону Мэттьюсу. Один из претендентов на «Морис Ришар Трофи» сходу приложился по шайбе из правого круга вбрасывания, но до ворот хоккейный снаряд не долетел. Его принял на себя российский защитник Михаил Сергачев. Принял и рухнул на лед, так как шайба после могучего выстрела Мэттьюса прилетела ему в голову.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2a43e2b7116113de48ae" data-vnd="2a43e2b7116113de48ae" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2a43e2b7116113de48ae" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

На льду появился врач, партнеры помогли Михаилу покинуть лед, но в раздевалку он не отправился. Пришел в себя на скамейке запасных и вернулся на лед в следующей смене. Удивительное мужество.

Официальный сайт НХЛ

Но мужество — только одна из сторон этого эпизода. Североамериканских фанатов шокировало не только оно, но и решение специального представителя НХЛ не проводить для Сергачева обследование на предмет сотрясение мозга. Такой сотрудник есть на каждой арене лиги, но на этот раз сработал он не очень профессионально.

«Каким образом Сергачев остался без прохождения специального протокола на сотрясение мозга?», — вопрос, который волнует десятки фанатов.

Остается надеяться, что со здоровьем Михаила, который в итоге провел на льду почти 25 минут (больше всех игроков «Молний») все будет в порядке, к сожалению для него «Мэйпл Лифс» реализовали то большинство — всего через 6 секунд после броска Мэттьюса это сделал Вильям Нюландер. А в третьем периоде уже сам американец забил победный гол в расстановке «5 на 4», поразив пустой угол после шикарного паса того же Марнера.

«Тампу» не спасли ни результативный ассист Никиты Кучерова — после его броска в концовке второго периода Ондржей Палат сравнял счет.

Ни 34 сэйва Андрея Василевского, который наиграл на звание третьей звезды матча. «Торонто» продолжает цепляться за место в плей-офф, а Мэттьюс снова догоняет Александра Овечкина в списке лучших снайперов регулярки: у этой парочки, а также у Давида Пастрняка — по 47 шайб.

Артём Гаев