Героизм русского защитника в НХЛ. Сергачев головой остановил мощный бросок американца и вскоре вернулся на лед
Поступок Михаила заслуживает уважения, к лиге есть вопросы.
Поступок Михаила заслуживает уважения, к лиге есть вопросы.
Шел первый период матча «Торонто» — «Тампа-Бэй». Хозяева получили численное преимущество после удаления Барклая Гудроу и завершать реализацию лишнего доверили американскому форварду Остону Мэттьюсу. Один из претендентов на «Морис Ришар Трофи» сходу приложился по шайбе из правого круга вбрасывания, но до ворот хоккейный снаряд не долетел. Его принял на себя российский защитник Михаил Сергачев. Принял и рухнул на лед, так как шайба после могучего выстрела Мэттьюса прилетела ему в голову.
На льду появился врач, партнеры помогли Михаилу покинуть лед, но в раздевалку он не отправился. Пришел в себя на скамейке запасных и вернулся на лед в следующей смене. Удивительное мужество.
Но мужество — только одна из сторон этого эпизода. Североамериканских фанатов шокировало не только оно, но и решение специального представителя НХЛ не проводить для Сергачева обследование на предмет сотрясение мозга. Такой сотрудник есть на каждой арене лиги, но на этот раз сработал он не очень профессионально.
«Каким образом Сергачев остался без прохождения специального протокола на сотрясение мозга?», — вопрос, который волнует десятки фанатов.
Остается надеяться, что со здоровьем Михаила, который в итоге провел на льду почти 25 минут (больше всех игроков «Молний») все будет в порядке, к сожалению для него «Мэйпл Лифс» реализовали то большинство — всего через 6 секунд после броска Мэттьюса это сделал Вильям Нюландер. А в третьем периоде уже сам американец забил победный гол в расстановке «5 на 4», поразив пустой угол после шикарного паса того же Марнера.
«Тампу» не спасли ни результативный ассист Никиты Кучерова — после его броска в концовке второго периода Ондржей Палат сравнял счет.
Ни 34 сэйва Андрея Василевского, который наиграл на звание третьей звезды матча. «Торонто» продолжает цепляться за место в
Артём Гаев
|Шелдон Киф
|Джон Купер
|Фредерик Андерсен
|Андрей Василевский
|05:53
|Райан Макдона
|09:44
|Расмус Сандин
|12:36
|Барклай Гудроу
|12:42
|Вильям Нюландер(Джон Таварес, Митчелл Марнер)
|22:49
|Морган Райлли
|26:40
|Джастин Холл
|29:29
|Блэйк Коулман
|35:22
|Ондржей Палат(Никита Кучеров)
|37:28
|Джон Таварес
|43:02
|Седрик Пакетт
|43:38
|Остон Мэттьюс(Митчелл Марнер, Джон Таварес)
|54:09
|Эрик Чернак
Митчелл Марнер (Торонто Мэйпл Ливз), Фредерик Андерсен (Торонто Мэйпл Ливз), Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг)
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0