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11:43 (мск), источник: Sport24

Героизм русского защитника в НХЛ. Сергачев головой остановил мощный бросок американца и вскоре вернулся на лед

Поступок Михаила заслуживает уважения, к лиге есть вопросы.

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Источник: AP 2020

Шел первый период матча «Торонто» — «Тампа-Бэй». Хозяева получили численное преимущество после удаления Барклая Гудроу и завершать реализацию лишнего доверили американскому форварду Остону Мэттьюсу. Один из претендентов на «Морис Ришар Трофи» сходу приложился по шайбе из правого круга вбрасывания, но до ворот хоккейный снаряд не долетел. Его принял на себя российский защитник Михаил Сергачев. Принял и рухнул на лед, так как шайба после могучего выстрела Мэттьюса прилетела ему в голову.

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На льду появился врач, партнеры помогли Михаилу покинуть лед, но в раздевалку он не отправился. Пришел в себя на скамейке запасных и вернулся на лед в следующей смене. Удивительное мужество.

Официальный сайт НХЛ

Но мужество — только одна из сторон этого эпизода. Североамериканских фанатов шокировало не только оно, но и решение специального представителя НХЛ не проводить для Сергачева обследование на предмет сотрясение мозга. Такой сотрудник есть на каждой арене лиги, но на этот раз сработал он не очень профессионально.

«Каким образом Сергачев остался без прохождения специального протокола на сотрясение мозга?», — вопрос, который волнует десятки фанатов.

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Остается надеяться, что со здоровьем Михаила, который в итоге провел на льду почти 25 минут (больше всех игроков «Молний») все будет в порядке, к сожалению для него «Мэйпл Лифс» реализовали то большинство — всего через 6 секунд после броска Мэттьюса это сделал Вильям Нюландер. А в третьем периоде уже сам американец забил победный гол в расстановке «5 на 4», поразив пустой угол после шикарного паса того же Марнера.

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«Тампу» не спасли ни результативный ассист Никиты Кучерова — после его броска в концовке второго периода Ондржей Палат сравнял счет.

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Ни 34 сэйва Андрея Василевского, который наиграл на звание третьей звезды матча. «Торонто» продолжает цепляться за место в плей-офф, а Мэттьюс снова догоняет Александра Овечкина в списке лучших снайперов регулярки: у этой парочки, а также у Давида Пастрняка — по 47 шайб.

Артём Гаев

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Торонто Мэйпл Ливз
2:1
1:0, 0:1, 1:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей, НХЛ, Неделя 2511.03.2020, 02:00 (МСК UTC+3)Scotiabank Arena
Главные тренеры
Шелдон КифДжон Купер
Вратари
Фредерик АндерсенАндрей Василевский
1-й период
05:53Райан Макдона
09:44Расмус Сандин
12:36Барклай Гудроу
12:42Вильям Нюландер(Джон Таварес, Митчелл Марнер)
2-й период
22:49Морган Райлли
26:40Джастин Холл
29:29Блэйк Коулман
35:22Ондржей Палат(Никита Кучеров)
37:28Джон Таварес
3-й период
43:02Седрик Пакетт
43:38Остон Мэттьюс(Митчелл Марнер, Джон Таварес)
54:09Эрик Чернак
Лучшие игроки матча
Митчелл Марнер (Торонто Мэйпл Ливз), Фредерик Андерсен (Торонто Мэйпл Ливз), Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Статистика
8Штрафное время10
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Торонто Мэйпл Ливз
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