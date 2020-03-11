Панарин выдал крутой пас на 1-й минуте, Шестеркин был хорош после провала. Русские тянут «Нью-Йорк» в плей-офф
В Далласе им активно помог финн Какко.
В Далласе им активно помог финн Какко.
Чувствовал я себя хорошо, но не смог помочь команде одержать победу. И от этого мне не очень хорошо.
Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин был расстроен своим возвращением на лед после автомобильной аварии, в которой он повредил ребра. В субботу он пропустил 5 шайб за 40 минут матча против «Нью-Джерси» и был заменен на Хенрика Лундквиста. Но вера главного тренера «Нью-Йорка» Дэвида Куинна в талантливого русского голкипера настолько велика, что нкиаких более серьезных выводов из его неудачной игры не последовало. Во вторник Шестеркин снова вывел команду — теперь на выездную встречу с «Далласом».
Ставка Куинна сработала на все 100 — Шестеркин провел безупречные 40 минут, отразил за это время 20 бросков хоккеистов «Старз», а его партнером хватило этого времени, чтобы обеспечить себе результат.
Заметны были и другие русские участники этого матча. Артемий Панарин уже на 18-й секунде стал автором голевой передачи. Доставил шайбу до Адама Фокса через клюшки двух игроков «Далласа» и увидел, как уверенно его партнер разбирается с Беном Бишопом.
Вскоре результативным ассистом отметился и Павел Бучневич, но, справедливости ради, стоит признать — в данном случае за него все сделали Брендан Лемье и Мика Зибанежад.
Форвард «Старз» Денис Гурьянов очков не набирал, зато уложил на лед американца Райана Линдгрена, который слишком жестко обошелся со шведским защитником хозяев Джоном Клингбергом.
Героем второй двадцатиминутки стал финн Каапо Какко. Молодой нападающий «Нью-Йорка» оформил дубль и добил соперника — проигрывающий в последнее время всем подряд «Даллас» спастись со счета 0:4 был явно неспособен.
В третьем периоде «Старз», конечно, забили пару голов, но «Рейнджерс» полностью контролировали ход матча и поставить под сомнение его результат не дали. В первой пропущенной шайбе Шестеркин точно не виноват — Роопе Хинтц расстрелял его с пятака, а в случае со второй мог и выручить команду, если бы не отбил хоккейный снаряд прямо на клюшку Эндрю Кольяно.
Тем не менее, Шестеркин (31 сэйв) отмазался за проваленный матч и доказал, что готов вести «Нью-Йорк» к
Артём Гаев
|Рик Боунесс
|Дэвид Куинн
|Бен Бишоп
|Игорь Шестеркин
|00:19
|Адам Фокс(Артемий Панарин)
|10:12
|Мика Зибанежад(Брендан Лемье, Павел Бучневич)
|13:22
|Джейкоб Труба
|13:46
|Денис Гурьянов
|13:46
|Денис Гурьянов
|13:46
|Райан Линдгрен
|16:32
|Блэйк Комо
|27:03
|Каапо Какко(Бретт Хауден, Йеспер Фаст)
|31:20
|Джейми Бенн
|31:20
|Брендан Смит
|33:30
|Эндрю Кольяно
|33:30
|Райан Линдгрен
|37:18
|Каапо Какко(Адам Фокс, Мика Зибанежад)
|39:45
|Филлип Ди Джузеппе
|41:23
|Роопе Хинтс(Миро Хейсканен, Кори Перри)
|51:52
|Эндрю Кольяно(Джо Павелски, Миро Хейсканен)
|55:30
|Брендан Смит
Каапо Какко (Нью-Йорк Рейнджерс), Адам Фокс (Нью-Йорк Рейнджерс), Мика Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс)
|13
|Штрафное время
|15
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0