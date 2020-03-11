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11:58 (мск), источник: Sport24

Панарин выдал крутой пас на 1-й минуте, Шестеркин был хорош после провала. Русские тянут «Нью-Йорк» в плей-офф

В Далласе им активно помог финн Какко.

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Источник: AP 2020
Чувствовал я себя хорошо, но не смог помочь команде одержать победу. И от этого мне не очень хорошо.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин был расстроен своим возвращением на лед после автомобильной аварии, в которой он повредил ребра. В субботу он пропустил 5 шайб за 40 минут матча против «Нью-Джерси» и был заменен на Хенрика Лундквиста. Но вера главного тренера «Нью-Йорка» Дэвида Куинна в талантливого русского голкипера настолько велика, что нкиаких более серьезных выводов из его неудачной игры не последовало. Во вторник Шестеркин снова вывел команду — теперь на выездную встречу с «Далласом».

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Ставка Куинна сработала на все 100 — Шестеркин провел безупречные 40 минут, отразил за это время 20 бросков хоккеистов «Старз», а его партнером хватило этого времени, чтобы обеспечить себе результат.

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Заметны были и другие русские участники этого матча. Артемий Панарин уже на 18-й секунде стал автором голевой передачи. Доставил шайбу до Адама Фокса через клюшки двух игроков «Далласа» и увидел, как уверенно его партнер разбирается с Беном Бишопом.

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Вскоре результативным ассистом отметился и Павел Бучневич, но, справедливости ради, стоит признать — в данном случае за него все сделали Брендан Лемье и Мика Зибанежад.

Форвард «Старз» Денис Гурьянов очков не набирал, зато уложил на лед американца Райана Линдгрена, который слишком жестко обошелся со шведским защитником хозяев Джоном Клингбергом.

Официальный сайт НХЛ

Героем второй двадцатиминутки стал финн Каапо Какко. Молодой нападающий «Нью-Йорка» оформил дубль и добил соперника — проигрывающий в последнее время всем подряд «Даллас» спастись со счета 0:4 был явно неспособен.

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В третьем периоде «Старз», конечно, забили пару голов, но «Рейнджерс» полностью контролировали ход матча и поставить под сомнение его результат не дали. В первой пропущенной шайбе Шестеркин точно не виноват — Роопе Хинтц расстрелял его с пятака, а в случае со второй мог и выручить команду, если бы не отбил хоккейный снаряд прямо на клюшку Эндрю Кольяно.

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Тем не менее, Шестеркин (31 сэйв) отмазался за проваленный матч и доказал, что готов вести «Нью-Йорк» к плей-офф, после матча с «Далласом» команда приблизилась к кубковой зоне на расстояние в 3 очка. Времени, чтобы ликвидировать это расстояние осталось немного, но оно у «синерубашечников» все еще есть.

Артём Гаев

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Артемий Панарин и Алиса Знарок: лавстори
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0:2, 0:2, 2:0
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2511.03.2020, 03:30 (МСК UTC+3)American Airlines Center
Главные тренеры
Рик БоунессДэвид Куинн
Вратари
Бен БишопИгорь Шестеркин
1-й период
00:19Адам Фокс(Артемий Панарин)
10:12Мика Зибанежад(Брендан Лемье, Павел Бучневич)
13:22Джейкоб Труба
13:46Денис Гурьянов
13:46Денис Гурьянов
13:46Райан Линдгрен
16:32Блэйк Комо
2-й период
27:03Каапо Какко(Бретт Хауден, Йеспер Фаст)
31:20Джейми Бенн
31:20Брендан Смит
33:30Эндрю Кольяно
33:30Райан Линдгрен
37:18Каапо Какко(Адам Фокс, Мика Зибанежад)
39:45Филлип Ди Джузеппе
3-й период
41:23Роопе Хинтс(Миро Хейсканен, Кори Перри)
51:52Эндрю Кольяно(Джо Павелски, Миро Хейсканен)
55:30Брендан Смит
Лучшие игроки матча
Каапо Какко (Нью-Йорк Рейнджерс), Адам Фокс (Нью-Йорк Рейнджерс), Мика Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс)
Статистика
13Штрафное время15
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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