Передачи Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» победить «Даллас»

Игра, прошедшая во вторник в Далласе, завершилась со счетом 4:2 (2:0, 2:0, 0:2) в пользу гостей. Шайбы в составе победителей забросили Адам Фокс (1-я минута), Мика Зибанежад (11) и Каапо Какко (28, 38). У «Далласа» отличились Роопе Хинц (42) и Эндрю Кольяно (52).

Российские игроки «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич записали на свой счет по одной голевой передаче. Панарин, таким образом, вышел на чистое четвертое место в гонке бомбардиров лиги с 94 очками. Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 31 из 33 бросков и стал шестым голкипером в истории НХЛ, который одержал с командой 10 побед в 12 первых матчах в лиге.