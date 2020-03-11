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12:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Передачи Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» победить «Даллас»

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде обыграли «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AFP 2020

Игра, прошедшая во вторник в Далласе, завершилась со счетом 4:2 (2:0, 2:0, 0:2) в пользу гостей. Шайбы в составе победителей забросили Адам Фокс (1-я минута), Мика Зибанежад (11) и Каапо Какко (28, 38). У «Далласа» отличились Роопе Хинц (42) и Эндрю Кольяно (52).

Российские игроки «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич записали на свой счет по одной голевой передаче. Панарин, таким образом, вышел на чистое четвертое место в гонке бомбардиров лиги с 94 очками. Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 31 из 33 бросков и стал шестым голкипером в истории НХЛ, который одержал с командой 10 побед в 12 первых матчах в лиге.

Результаты других матчей дня:

«Монреаль» — «Нэшвилл» — 2:4,

«Филадельфия» — «Бостон» — 0:2,

«Детройт» — «Каролина» — 2:5,

«Анахайм» — «Оттава» — 5:2,

«Ванкувер» — «Айлендерс» — 5:4 (по буллитам).

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