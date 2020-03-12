НХЛ выступила с заявлением о возможной остановке сезона

«Национальной хоккейной лиге известно о вечернем решении НБА приостановить на неопределенный период сезон из-за положительного результата тестирования на коронавирус у игрока. НХЛ продолжает консультироваться с медицинскими экспертами и оценивает (разные — ред.) варианты. Мы ожидаем дальнейшего обновления завтра (в четверг — ред.)», — говорится в заявлении лиги.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.