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10:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

НХЛ выступила с заявлением о возможной остановке сезона

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) заявила на фоне распространения коронавируса, что пока не будет приостанавливать сезон, но оценивает разные варианты.

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Ранее Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) заявила, что прекращает сезон из-за коронавируса.

«Национальной хоккейной лиге известно о вечернем решении НБА приостановить на неопределенный период сезон из-за  положительного результата тестирования на коронавирус у игрока. НХЛ продолжает консультироваться с медицинскими экспертами и оценивает (разные — ред.) варианты. Мы ожидаем дальнейшего обновления завтра (в четверг — ред.)», — говорится в заявлении лиги.

В НХЛ играют более 30 россиян.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.

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