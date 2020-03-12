НХЛ выступила с заявлением о возможной остановке сезона
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) заявила на фоне распространения коронавируса, что пока не будет приостанавливать сезон, но оценивает разные варианты.
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) заявила на фоне распространения коронавируса, что пока не будет приостанавливать сезон, но оценивает разные варианты.
Ранее Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) заявила, что прекращает сезон
«Национальной хоккейной лиге известно о вечернем решении НБА приостановить на неопределенный период сезон
В НХЛ играют более 30 россиян.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.