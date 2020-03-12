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20:43 (мск), источник: Чемпионат.com

НХЛ приостановила сезон-2019/2020 из-за коронавируса

Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально объявила о приостановке сезона из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

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Команды получили соответствующие уведомления сегодня, 12 марта.

Ранее стало известно, что НХЛ, НБА, MLB и MLS запретили журналистам заходить в раздевалки после матчей. Позже в Национальной хоккейной лиге рекомендовали клубам отменить тренировки, а сезоны в НБА и MLS уже официально приостановлены. Кроме того, стартовый этап сезона североамериканской гоночной серии IndyCar точно пройдёт без зрителей.

В текущем сезоне 11 клубов НХЛ делят домашние стадионы с командами НБА. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

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