НХЛ приостановила сезон-2019/2020 из-за коронавируса

Команды получили соответствующие уведомления сегодня, 12 марта. Ранее стало известно, что НХЛ, НБА, MLB и MLS запретили журналистам заходить в раздевалки после матчей. Позже в Национальной хоккейной лиге рекомендовали клубам отменить тренировки, а сезоны в НБА и MLS уже официально приостановлены. Кроме того, стартовый этап сезона североамериканской гоночной серии IndyCar точно пройдёт без зрителей.

В текущем сезоне 11 клубов НХЛ делят домашние стадионы с командами НБА. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.