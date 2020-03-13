Жена Овечкина: Американцы скупают в магазинах туалетную бумагу, консервы, крупы. Паника с каждым днем все больше!
Жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, Анастасия, поделилась информацией по поводу обстановки в США
Жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, Анастасия, поделилась информацией по поводу обстановки в США
В четверг, 12 марта,
Напомним, Анастасия ждет второго ребенка. У пары уже есть сын Сергей, которому в августе исполнится два года.
«В Америке приостановили сезон НХЛ. В магазинах скупают туалетную бумагу, консервы, крупы! Антибактериальных салфеток и жидкости уже out of stock (нет в наличии)! В общем, паника с каждым днем все больше! Очень надеюсь, что этот кошмар скоро закончится!» — написала Анастасия Овечкина в инстаграме, добавив к своему посту хештег #будьтездоровы.
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