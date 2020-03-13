Текущие события
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Все события
Фоторепортажи
18«Реал» выиграл класико
12«Атлетико» прошел «Ливерпуль» благодаря героизму вратаря
00:39 (мск), источник: Sport24

Жена Овечкина: Американцы скупают в магазинах туалетную бумагу, консервы, крупы. Паника с каждым днем все больше!

Жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, Анастасия, поделилась информацией по поводу обстановки в США из-за распространения коронавируса.

Наверх

В четверг, 12 марта, из-за эпидемии в НХЛ был приостановлен сезон.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, Анастасия ждет второго ребенка. У пары уже есть сын Сергей, которому в августе исполнится два года.

«В Америке приостановили сезон НХЛ. В магазинах скупают туалетную бумагу, консервы, крупы! Антибактериальных салфеток и жидкости уже out of stock (нет в наличии)! В общем, паника с каждым днем все больше! Очень надеюсь, что этот кошмар скоро закончится!» — написала Анастасия Овечкина в инстаграме, добавив к своему посту хештег #будьтездоровы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее о панике в Соединенных Штатах из-за коронавируса рассказала олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар, которая в данный момент находится в Америке с трехлетней дочкой.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
Как Овечкин фотографируется со звездами
Читайте также
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Загадочная смерть украинской шахматистки в Москве. Это было не самоубийство...
Канделаки посоветовала, как пережить падение рубля
Неизбежность: Евро-2020 и Лигу чемпионов ждет перенос
Полицейские и пустые трибуны. «Динамо» выбило «Спартак» из КГ
Страх перед вирусом: в 22-м туре РПЛ ограничат число зрителей
МЮ в гостях разгромил ЛАСК в первом матче 1/8 финала ЛЕ
Самые красивые подруги и жены гонщиков Формулы-1 (фото)
СМИ: Футболист «Манчестер Сити» находится на карантине
«Шахтер» победил «Вольфсбург» в первом матче 1/8 финала ЛЕ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь