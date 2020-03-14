Когда мы снова увидим Овечкина и Панарина на льду? И сколько денег потеряют клубы НХЛ?
Игорь Еронко в 11 пунктах рассказывает о будущем сезона в Национальной хоккейной лиге.
Игорь Еронко в 11 пунктах рассказывает о будущем сезона в Национальной хоккейной лиге.
1. Владельцы клубов были абсолютно согласны с предложением Беттмэна приостановить сезон. Именно приостановить. Чтобы возобновить.
2. Владельцы клубов планируют доиграть сезон в любом виде. Не потому, что без обладателя Кубка Стэнли им плохо спится (если не считать большой локаут, то НХЛ осталась без обладателя Кубка Стэнли только в 1919-м
3. Денежные потери лига несет уже сейчас. Достаточно серьезные. Эскроу на данный момент составляет 14 процентов.
4. Эскроу — это своего рода налог. Налог на заработанные сверх возможного средства. Доходы, полученные клубами от непосредственно хоккея, делятся на две части: одна отходит владельцам, вторая — игрокам. Исходя из этого и формируется потолок зарплат. В последнем полном сезоне доходы достигли 5 миллиардов долларов. Но в нынешнем сезоне у многих хоккеистов были огромные подписные бонусы.
6. Владельцы клубов крайне скептически смотрят на возможное возобновление сезона через три недели. Они смотрят на май. Неизвестно, будет ли в этом случае доигран регулярный чемпионат. Если нет — забудьте о «Рейнджерс» в
7. НХЛ уже начинала
8. НХЛ затребовала у всех клубов график занятности арен аж до конца июля. Устав НХЛ позволяет вносить изменения в Коллективное соглашение специальным приложением в условиях экстраординарных обстоятельств. Они есть, и это позволит сдвинуть окончание сроков контрактов на 1 августа.
9. Зарплаты хоккеистам продолжают платить, но клубы пока запрещают им тренироваться за пределами дома.
10. У владельцев клубов (и лиги, само собой) пока даже разработок плана на случай полной отмены сезона нет. Профсоюз не отстает, потому что без доигранного сезона потолок зарплат рухнет. Вместо обещанных лигой 88 миллионов (это без включенного профсоюзом инфлятора) могут быть 60. И тогда — привет всем, кроме «Детройта» и «Оттавы».
11. Такой сценарий предполагается как крайне маловероятный. Так что ждите возобновления сезона НХЛ