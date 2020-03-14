Когда мы снова увидим Овечкина и Панарина на льду? И сколько денег потеряют клубы НХЛ?

Источник: AP 2020

1. Владельцы клубов были абсолютно согласны с предложением Беттмэна приостановить сезон. Именно приостановить. Чтобы возобновить.

2. Владельцы клубов планируют доиграть сезон в любом виде. Не потому, что без обладателя Кубка Стэнли им плохо спится (если не считать большой локаут, то НХЛ осталась без обладателя Кубка Стэнли только в 1919-м из-за пандемии испанского гриппа), а потому, что денежные потери им спать не дают.

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3. Денежные потери лига несет уже сейчас. Достаточно серьезные. Эскроу на данный момент составляет 14 процентов.

4. Эскроу — это своего рода налог. Налог на заработанные сверх возможного средства. Доходы, полученные клубами от непосредственно хоккея, делятся на две части: одна отходит владельцам, вторая — игрокам. Исходя из этого и формируется потолок зарплат. В последнем полном сезоне доходы достигли 5 миллиардов долларов. Но в нынешнем сезоне у многих хоккеистов были огромные подписные бонусы. Из-за этого эcкроу подрос. Суть эскроу в чем: если игроки не вписываются заработанным в распределение «50 на 50», часть, которая выше «50», возвращается владельцам. На следующий сезон эскроу прогнозировался в районе 9 процентов. Даже если сезон будет завершен, причем полностью, эскроу вырастет как минимум до 14. Впереди «Сиэттл», владельцы которого заплатят 700 миллионов, и новая сделка с телевидением, что многое поправит, но это через год.

5. Почему владельцам необходимо доиграть сезон — потому что каждый матч генерирует от 1,5 миллиона до 3 миллионов долларов дохода. Матчи плей-офф генерируют еще больше.

6. Владельцы клубов крайне скептически смотрят на возможное возобновление сезона через три недели. Они смотрят на май. Неизвестно, будет ли в этом случае доигран регулярный чемпионат. Если нет — забудьте о «Рейнджерс» в плей-офф. Восьмерки будут определяться по проценту набранных очков, что здорово подкосит «Калгари».

Источник: AP 2020

7. НХЛ уже начинала плей-офф в мае или самом конце апреля — в локаутных сезонах-1994/95 и 2012/13. В последнем случае дата седьмого матча финала была установлена на 28 июня. Не потребовалось, но в два месяца все равно сумели влезть.

8. НХЛ затребовала у всех клубов график занятности арен аж до конца июля. Устав НХЛ позволяет вносить изменения в Коллективное соглашение специальным приложением в условиях экстраординарных обстоятельств. Они есть, и это позволит сдвинуть окончание сроков контрактов на 1 августа.

9. Зарплаты хоккеистам продолжают платить, но клубы пока запрещают им тренироваться за пределами дома.

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10. У владельцев клубов (и лиги, само собой) пока даже разработок плана на случай полной отмены сезона нет. Профсоюз не отстает, потому что без доигранного сезона потолок зарплат рухнет. Вместо обещанных лигой 88 миллионов (это без включенного профсоюзом инфлятора) могут быть 60. И тогда — привет всем, кроме «Детройта» и «Оттавы».