«Так хочется вручить Кубок Стэнли!» НХЛ боится, но думает о турнире для 24 команд
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Коронавирус продолжает оставаться главной темой во всём мире. За океаном на два месяца запретили мероприятия численностью более 50 человек, поставив НХЛ в трудные условия. Теперь доигрывать сезон будет ещё труднее — об этом размышляют и эксперты, и сам комиссар лиги.
«Излишний оптимизм по поводу возобновления сезона мне кажется ошибочным. Дело в том, что Национальная хоккейная лига, как и весь другой крупный спорт, не будет ничего предпринимать без рекомендаций Всемирной организации здравоохранения или CDC — центра по контролю и профилактике заболеваний в США. Поэтому обозначенные в первоначальном заявлении CDC 8 недель запрета на мероприятия — это лучший, самый оптимистичный сценарий. Если исходить из него, то спустя 45 дней можно ожидать попыток открыть
Здесь есть ещё много разных вопросов начиная с возможности питания на стадионах, санитарной обработки раздевалок и помещений. Всё это потребует дополнительных разрешений.
Как будет выглядеть продолжение сезона, когда коронавирус будет взят под контроль? Сейчас активно обсуждают вариант с турниром, в котором будут участвовать 24 команды — 16 разыграют путёвки в
«Что меня больше всего беспокоит в сокращённом сезоне? Стоит ли пытаться его сыграть. Посмотрите на Китай, на Италию. Сглаживание кривой заболеваемости там занимает месяцы. Хоккейные лиги в Европе — это не индустрия с оборотом в $ 5 млрд, как НХЛ, но все сделали болезненный экономический выбор и остановились. Профсоюз игроков уже заявил, что не одобрит слишком сжатый вариант доигровки сезона, потому что это будет чревато травмами, но это пока беспокоит меньше всего. Реальность такова, что НХЛ могут не разрешить перезапуститься
Что же представляет собой турнир из 24 команд, в котором определятся все участники возможного
«Регулярный чемпионат сыгран на 85%, и его почти наверняка не будут доигрывать. Слухи о турнире для 24 команд продолжают распространяться, потому что некоторые клубы считают это приоритетным направлением в данных обстоятельствах. Согласно источникам, при таком формате будет 8 сеяных команд, которые обеспечили себе место в плей-офф: это восточные «Бостон», «Тампа», «Вашингтон» и «Филадельфия», а также западные «Сент-Луис», «Колорадо», «Вегас» и «Эдмонтон». Оставшиеся 16 клубов будут играть в квалификационном раунде до двух побед. Здесь есть проблемы, какой принцип выбрать — ставить место в дивизионе выше места в конференции или наоборот.
Пока же можно предположить, что серии
«Записка CDC говорит о том, что первым возможным днём, когда НХЛ снова откроет свои двери и начнёт играть, будет 11 мая. Это самый ранний срок, но пока он кажется невероятно оптимистичным, потому что всё новые ограничение вводятся в обычной жизни — закрываются школы, кафе, рестораны, развлекательные заведения. Более 300 игроков НХЛ родом из Европы, и, несмотря на то что в Старом Свете распространение коронавируса идёт быстрее и обширнее, многие хоккеисты заявили, что в своих странах в окружении семьи и друзей они чувствуют себя более защищёнными, чем в Северной Америке.
Возвращение в начале мая даёт НХЛ достаточно пространства, чтобы сыграть
«Мы отправляет наших игроков домой. Канадцы едут в Канаду, американцы — к себе, европейцы тоже летят домой. Пока что все очень обеспокоены — и игроки, и менеджмент никогда не видели ничего подобного. Мы не хотим, чтобы люди болели. Если мы найдём способ решения проблемы, а правительство и здравоохранение сочтёт ситуацию безопасной, то хоккей вернётся. Но я, как и все остальные, не знаю, когда это случится», — отметил генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг.
Сам комиссар лиги Гэри Беттмэн, в отличие от руководства КХЛ, от общественности не прячется и активно даёт комментарии. Другое дело, что сказать
«Я надеюсь и жду момента, когда мы сможем снова играть. Так хочется вручить Кубок Стэнли и ощутить, что мы завершили сезон. Я пока не хочу размышлять на ту тему, какой вариант мы примем и в каком направлении двинемся. Ни один вариант мы не отвергаем. Сегодня их одно количество, завтра — другое.
Играть при пустых трибунах? Для нас это неприемлемо. Кроме того, для того чтобы обеспечить матч и провести его телетрансляцию, необходимо присутствие 200−300 людей на стадионе, а это уже больше, чем позволяет нынешний запрет в 50 человек. Все сценарии обсуждаются с владельцами клубов. К счастью, в НХЛ пока нет игроков, которые бы сдали положительный тест на коронавирус, но нам нужно подготовиться и к этому возможному варианту, изучить всё, что есть в других видах спорта. Главное, когда мы вернёмся, это следовать духу и традициям хоккея, Кубка Стэнли, чтобы это было интересно и справедливо, будь то обычный
Игроки будут проводить больше времени в социальных сетях, будут больше общаться с болельщиками? Наверное, это так, но мы считаем, что сейчас главное — это безопасность и здоровье каждого. Мы стараемся помочь нашим хоккеистам.
Играть в августе? Пока трудно сказать, возможно ли это для нас. Сейчас я не готов рассуждать о том, какой будет пауза между нынешним сезоном и следующим. Конечно, календарю будет уделяться большое внимание, и я не исключаю, что следующий сезон будет не вполне обычным. Но говорить об этом можно будет только тогда, когда всё станет обретать реальные и конкретные очертания.
Сейчас есть время подумать о
Максим Замятин