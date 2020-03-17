«Так хочется вручить Кубок Стэнли!» НХЛ боится, но думает о турнире для 24 команд

Источник: AP 2020

Коронавирус продолжает оставаться главной темой во всём мире. За океаном на два месяца запретили мероприятия численностью более 50 человек, поставив НХЛ в трудные условия. Теперь доигрывать сезон будет ещё труднее — об этом размышляют и эксперты, и сам комиссар лиги.

«Стоит ли вообще пытаться доигрывать сезон?»

«Излишний оптимизм по поводу возобновления сезона мне кажется ошибочным. Дело в том, что Национальная хоккейная лига, как и весь другой крупный спорт, не будет ничего предпринимать без рекомендаций Всемирной организации здравоохранения или CDC — центра по контролю и профилактике заболеваний в США. Поэтому обозначенные в первоначальном заявлении CDC 8 недель запрета на мероприятия — это лучший, самый оптимистичный сценарий. Если исходить из него, то спустя 45 дней можно ожидать попыток открыть мини-лагеря для восстановления игровой формы, это будет 30 апреля. Но, опять же, это самый оптимистичный вариант.



Здесь есть ещё много разных вопросов начиная с возможности питания на стадионах, санитарной обработки раздевалок и помещений. Всё это потребует дополнительных разрешений. Опять-таки, всё это можно будет обсуждать только после того, как вирус будет взят под контроль.



Как будет выглядеть продолжение сезона, когда коронавирус будет взят под контроль? Сейчас активно обсуждают вариант с турниром, в котором будут участвовать 24 команды — 16 разыграют путёвки в плей-офф при наличии группы «сеяных». Опять-таки, говорить об этом конкретно слишком рано", — отметил обозреватель TSN Даррен Дрегер.



«Что меня больше всего беспокоит в сокращённом сезоне? Стоит ли пытаться его сыграть. Посмотрите на Китай, на Италию. Сглаживание кривой заболеваемости там занимает месяцы. Хоккейные лиги в Европе — это не индустрия с оборотом в $ 5 млрд, как НХЛ, но все сделали болезненный экономический выбор и остановились. Профсоюз игроков уже заявил, что не одобрит слишком сжатый вариант доигровки сезона, потому что это будет чревато травмами, но это пока беспокоит меньше всего. Реальность такова, что НХЛ могут не разрешить перезапуститься из-за ограничений правительства. Не исключено, что нужно будет ждать следующего сезона», — считает эксперт ESPN Грег Вышински.

Турнир из 24 команд — что это за идея?

Что же представляет собой турнир из 24 команд, в котором определятся все участники возможного плей-офф? Об этом поразмышлял обозреватель Sportsnet Крис Джонстон.



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«Регулярный чемпионат сыгран на 85%, и его почти наверняка не будут доигрывать. Слухи о турнире для 24 команд продолжают распространяться, потому что некоторые клубы считают это приоритетным направлением в данных обстоятельствах. Согласно источникам, при таком формате будет 8 сеяных команд, которые обеспечили себе место в плей-офф: это восточные «Бостон», «Тампа», «Вашингтон» и «Филадельфия», а также западные «Сент-Луис», «Колорадо», «Вегас» и «Эдмонтон». Оставшиеся 16 клубов будут играть в квалификационном раунде до двух побед. Здесь есть проблемы, какой принцип выбрать — ставить место в дивизионе выше места в конференции или наоборот.

Пока же можно предположить, что серии плей-ин будут выглядеть так: «Питтсбург» — «Монреаль», «Торонто» — «Рейнджерс», «Каролина» — «Флорида», «Айлендерс» — «Коламбус», «Даллас — «Чикаго», «Ванкувер — Аризона», «Нэшвилл — «Миннесота» и «Калгари» — «Виннипег». Я надеюсь, что комиссар лиги простит нам эти безобидные спекуляции в эти странные времена. Но это лучшая тема для разговора, чем-то, о чём мы говорили всё предыдущее время», — заметил Джонстон.



«Записка CDC говорит о том, что первым возможным днём, когда НХЛ снова откроет свои двери и начнёт играть, будет 11 мая. Это самый ранний срок, но пока он кажется невероятно оптимистичным, потому что всё новые ограничение вводятся в обычной жизни — закрываются школы, кафе, рестораны, развлекательные заведения. Более 300 игроков НХЛ родом из Европы, и, несмотря на то что в Старом Свете распространение коронавируса идёт быстрее и обширнее, многие хоккеисты заявили, что в своих странах в окружении семьи и друзей они чувствуют себя более защищёнными, чем в Северной Америке.



Возвращение в начале мая даёт НХЛ достаточно пространства, чтобы сыграть плей-офф и вручить Кубок Стэнли. В сезоне-1994/1995, когда чемпионат был сокращён из-за локаута, плей-офф стартовал 6 мая, а завершился 24 июня», — отмечает обозреватель TSN Фрэнк Серавалли.



«Мы отправляет наших игроков домой. Канадцы едут в Канаду, американцы — к себе, европейцы тоже летят домой. Пока что все очень обеспокоены — и игроки, и менеджмент никогда не видели ничего подобного. Мы не хотим, чтобы люди болели. Если мы найдём способ решения проблемы, а правительство и здравоохранение сочтёт ситуацию безопасной, то хоккей вернётся. Но я, как и все остальные, не знаю, когда это случится», — отметил генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг.

Беттмэн рассматривает все варианты

Сам комиссар лиги Гэри Беттмэн, в отличие от руководства КХЛ, от общественности не прячется и активно даёт комментарии. Другое дело, что сказать что-либо конкретное в таких условиях просто невозможно, а Гэри и раньше был любителем расплывчатых и неопределённых формулировок.



«Я надеюсь и жду момента, когда мы сможем снова играть. Так хочется вручить Кубок Стэнли и ощутить, что мы завершили сезон. Я пока не хочу размышлять на ту тему, какой вариант мы примем и в каком направлении двинемся. Ни один вариант мы не отвергаем. Сегодня их одно количество, завтра — другое.



Играть при пустых трибунах? Для нас это неприемлемо. Кроме того, для того чтобы обеспечить матч и провести его телетрансляцию, необходимо присутствие 200−300 людей на стадионе, а это уже больше, чем позволяет нынешний запрет в 50 человек. Все сценарии обсуждаются с владельцами клубов. К счастью, в НХЛ пока нет игроков, которые бы сдали положительный тест на коронавирус, но нам нужно подготовиться и к этому возможному варианту, изучить всё, что есть в других видах спорта. Главное, когда мы вернёмся, это следовать духу и традициям хоккея, Кубка Стэнли, чтобы это было интересно и справедливо, будь то обычный плей-офф или какой-то другой формат. Спекуляций много, я понимаю, но все варианты сейчас на столе.



Игроки будут проводить больше времени в социальных сетях, будут больше общаться с болельщиками? Наверное, это так, но мы считаем, что сейчас главное — это безопасность и здоровье каждого. Мы стараемся помочь нашим хоккеистам.

Играть в августе? Пока трудно сказать, возможно ли это для нас. Сейчас я не готов рассуждать о том, какой будет пауза между нынешним сезоном и следующим. Конечно, календарю будет уделяться большое внимание, и я не исключаю, что следующий сезон будет не вполне обычным. Но говорить об этом можно будет только тогда, когда всё станет обретать реальные и конкретные очертания.



Сейчас есть время подумать о каком-то новом международном турнире? Знаете, пока слишком много неопределённости. У нас был потрясающий сезон по интриге, по напряжённости, по уровню противостояния. Всё было хорошо, пока всё это не началось. Для нас это новый опыт, возможность научиться и сделать выводы. Когда неопределённость уйдёт, мы по-новому взглянем на вещи и постараемся сделать то, что может хорошо сработать. Пока же вы знаете, что происходит во всём мире, так что давайте не будем лишний раз спекулировать. На данный момент ситуация гораздо серьёзнее, чем просто спорт или хоккей, она касается здоровья и жизни каждого из нас, — отметил Беттмэн в подкасте Overtime.