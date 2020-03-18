Первый игрок НХЛ сдал положительный тест на коронавирус

У хоккеиста были слабые симптомы вируса. Как отмечает TSN, это первый случай коронавируса у игрока НХЛ.

«Оттава» в настоящее время уведомляет всех, кто имел тесный контакт с данным игроком. Всем сотрудникам клуба предложено оставаться в изоляции.