Овечкин — русский на 82%, Панарин — чех, Малкин — француз. Кем видит звезд НХЛ новое модное приложение

Пока весь мировой хоккей стоит на паузе, Sport24 предлагает развлечься и узнать, какой же национальности русские звезды НХЛ. Нет, мы не сошли с ума, а просто решили прогнать фотографии Овечкина и компании через набирающее популярность мобильное приложение Gradient Photo Editor, которое создано для определения этничности людей. Сюрпризов оказалось немало. Поехали!

Александр Овечкин

Главный русский снайпер, по версии приложения, русский на 82% — все логично. Украинские, аргентинские и португальские черты лица у Ови тоже присутствуют, но в очень незначительном количестве.

Источник: Sport24

Никита Гусев

Разглядеть в уроженце Москвы грека, поляка, да еще и кариба не получается при всем желании. Но Gradient Photo Editor видит олимпийского чемпиона именно так. Пиратский флаг в его этнической раскладке выглядит особенно колоритно.

Источник: Sport24

Евгений Малкин

Лицо русского великана выглядит русским всего на 1%, зато французских черт в нем хоть отбавляй. Ну и что, что Магнитогорск и Париж находятся на расстоянии 4500 километров друг от друга. Приложению все равно виднее.

Источник: Sport24

Никита Кучеров

Кто мог побить русский рекорд сезонной результативности в Национальной хоккейной лиге? Только русский супербомбардир. В этом уверенно и приложение, которое также предполагает, что похожих на Кучерова людей можно встретить в Финляндии, Норвегии и Ирландии.

Источник: Sport24

Андрей Свечников

Самый известный лакросс-гол в истории забил финн Микаэль Грандлунд. По мнению Gradient Photo Editor, и первый лакросс в истории НХЛ тоже был отчасти финским. Неизвестно, расстроит ли это Свечникова, но русского в его лице нет вообще ничего.

Источник: Sport24

Артемий Панарин

Как считаете, у Хлебушка есть что-то общее с Давидом Пастрняком? А с Яромиром Ягром? Если бы новому мобильному приложению доверили выдавать паспорта, то Панарин играл бы за сборную Чехии — слишком большая потеря для российского хоккея.

Источник: Sport24

Андрей Василевский

Уставший Василевский больше похож на норвежца или шведа. Что же, может быть. Впрочем, кое-что русское, в отличие от того же Свечникова, в нем тоже есть. Американские черты у уроженца Башкирии — почему бы и нет.

Источник: Sport24

Иван Проворов

Кажется, это приложение придумали французы. Иначе чем объяснить, что оно видит французской внешность не только Евгения Малкина, но и Ивана Проворова. Что же, железный русский защитник сборной «трехцветных» точно не помешал бы, но, к счастью, и в этом случае Gradient Photo Editor ошиблось.

Источник: Sport24

Сергей Бобровский

Готовы представить, что было бы, если бы на последних минутах финала хоккейного турнира Олимпиады-2018 в воротах сборной Германии находился Сергей Бобровский? Лучше не представлять и радоваться, что 31 год назад Боб родился в Новокузнецке.

Источник: Sport24

Александр Радулов

Насколько хоккейная страна Голландия? Кажется, настолько же, насколько приложение Gradient Photo Editor разбирается в этничности. Закрываем новую модную игрушку и ждем возобновления сезона НХЛ. Когда русские звезды играют в хоккей, спутать их с представителями других национальностей очень трудно.

Источник: Sport24