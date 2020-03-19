Овечкин — русский на 82%, Панарин — чех, Малкин — француз. Кем видит звезд НХЛ новое модное приложение
Улыбнитесь, пока мировой хоккей на паузе.
Улыбнитесь, пока мировой хоккей на паузе.
Пока весь мировой хоккей стоит на паузе, Sport24 предлагает развлечься и узнать, какой же национальности русские звезды НХЛ. Нет, мы не сошли с ума, а просто решили прогнать фотографии Овечкина и компании через набирающее популярность мобильное приложение Gradient Photo Editor, которое создано для определения этничности людей. Сюрпризов оказалось немало. Поехали!
Главный русский снайпер, по версии приложения, русский на 82% — все логично. Украинские, аргентинские и португальские черты лица у Ови тоже присутствуют, но в очень незначительном количестве.
Разглядеть в уроженце Москвы грека, поляка, да еще и кариба не получается при всем желании. Но Gradient Photo Editor видит олимпийского чемпиона именно так. Пиратский флаг в его этнической раскладке выглядит особенно колоритно.
Лицо русского великана выглядит русским всего на 1%, зато французских черт в нем хоть отбавляй. Ну и что, что Магнитогорск и Париж находятся на расстоянии 4500 километров друг от друга. Приложению все равно виднее.
Кто мог побить русский рекорд сезонной результативности в Национальной хоккейной лиге? Только русский супербомбардир. В этом уверенно и приложение, которое также предполагает, что похожих на Кучерова людей можно встретить в Финляндии, Норвегии и Ирландии.
Самый известный
Как считаете, у Хлебушка есть
Уставший Василевский больше похож на норвежца или шведа. Что же, может быть. Впрочем,
Кажется, это приложение придумали французы. Иначе чем объяснить, что оно видит французской внешность не только Евгения Малкина, но и Ивана Проворова. Что же, железный русский защитник сборной «трехцветных» точно не помешал бы, но, к счастью, и в этом случае Gradient Photo Editor ошиблось.
Готовы представить, что было бы, если бы на последних минутах финала хоккейного турнира Олимпиады-2018 в воротах сборной Германии находился Сергей Бобровский? Лучше не представлять и радоваться, что 31 год назад Боб родился в Новокузнецке.
Насколько хоккейная страна Голландия? Кажется, настолько же, насколько приложение Gradient Photo Editor разбирается в этничности. Закрываем новую модную игрушку и ждем возобновления сезона НХЛ. Когда русские звезды играют в хоккей, спутать их с представителями других национальностей очень трудно.
Артем Гаев