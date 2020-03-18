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18 марта, источник: ТАСС

Тест на коронавирус игрока клуба НХЛ «Даллас» Радулова оказался отрицательным

ТАСС, 18 марта. Анализ на коронавирус российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас» Александра Радулова показал отрицательный результат. Об этом с своем Twitter сообщил журналист портала The Athletic Шон Шапиро.

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Источник: AP 2020

До этого 33-летний хоккеист 12 марта после пропуска двух матчей заявлял на своей странице в Instagram, что он не инфицирован коронавирусом и не имеет симптомов болезни.

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12 марта НХЛ также объявила о приостановке матчей регулярного чемпионата. На данный момент единственным зараженным игроком НХЛ является игрок «Оттавы», имя которого не сообщается.

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Радулов выступает за «Даллас» с 2017 года. В текущем сезоне россиянин набрал 34 (15 шайб + 19 передач) очка в 60 матчах. До этого он играл в НХЛ за «Нэшвилл» и «Монреаль», а также представлял российские «Динамо» (Москва), ЦСКА и «Салават Юлаев» (Уфа), с которым стал обладателем Кубка Гагарина. В составе сборной России он дважды стал чемпионом мира (2008, 2009) и однажды — бронзовым призером мирового первенства (2007).

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