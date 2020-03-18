Тест на коронавирус игрока клуба НХЛ «Даллас» Радулова оказался отрицательным

До этого 33-летний хоккеист 12 марта после пропуска двух матчей заявлял на своей странице в Instagram , что он не инфицирован коронавирусом и не имеет симптомов болезни.

Радулов выступает за «Даллас» с 2017 года. В текущем сезоне россиянин набрал 34 (15 шайб + 19 передач) очка в 60 матчах. До этого он играл в НХЛ за «Нэшвилл» и «Монреаль», а также представлял российские «Динамо» (Москва), ЦСКА и «Салават Юлаев» (Уфа), с которым стал обладателем Кубка Гагарина. В составе сборной России он дважды стал чемпионом мира (2008, 2009) и однажды — бронзовым призером мирового первенства (2007).