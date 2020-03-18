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18 марта, источник: Sport24

«Невозможно найти туалетную бумагу». Жена Малкина пожаловалась на дефицит в магазинах Майами на фоне коронавируса

Жена форварда «Питтсбурга» Анна Кастерова рассказала об обстановке в США в связи с эпидемией коронавируса.

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«Мы с Женей решили переждать эту ситуацию с вирусом в Майами, но и там обстановка в последние несколько дней дестабилизировалась. Сначала закрыли все школы и детские сады, все административные учреждения. В магазинах действительно невозможно найти туалетную бумагу и ощущается дефицит основной группы продуктов. Нет курицы на прилавках, редко появляется мясо, яйца. Сотрудники магазинов стараются всех успокоить, говорят, что стопроцентного дефицита не будет. Они убеждают, что все завозится и будет завозиться впредь. Может, все и завозится. Но очень быстро раскупается. Там, где мы живем, как и везде, проводят брифинги по безопасности. Люди держатся обособленно. Соблюдают дистанцию. В целом же все меры предосторожности стандартные — мытье рук, прием витаминов. При этом сильной паники пока не ощущается. Однако ситуация постоянно меняется. Пока можно заказывать еду из ресторанов, но неизвестно, что будет дальше», — сказала Кастерова в сториз в инстаграме.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 170 странах, включая Россию. Число умерших превысило 8900 человек.

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