«Невозможно найти туалетную бумагу». Жена Малкина пожаловалась на дефицит в магазинах Майами на фоне коронавируса

«Мы с Женей решили переждать эту ситуацию с вирусом в Майами, но и там обстановка в последние несколько дней дестабилизировалась. Сначала закрыли все школы и детские сады, все административные учреждения. В магазинах действительно невозможно найти туалетную бумагу и ощущается дефицит основной группы продуктов. Нет курицы на прилавках, редко появляется мясо, яйца. Сотрудники магазинов стараются всех успокоить, говорят, что стопроцентного дефицита не будет. Они убеждают, что все завозится и будет завозиться впредь. Может, все и завозится. Но очень быстро раскупается. Там, где мы живем, как и везде, проводят брифинги по безопасности. Люди держатся обособленно. Соблюдают дистанцию. В целом же все меры предосторожности стандартные — мытье рук, прием витаминов. При этом сильной паники пока не ощущается. Однако ситуация постоянно меняется. Пока можно заказывать еду из ресторанов, но неизвестно, что будет дальше», — сказала Кастерова в сториз в инстаграме.