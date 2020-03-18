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18 марта, источник: Sport24

Жена Овечкина объяснила массовую скупку продуктов во время эпидемии

Анастасия Овечкина, жена нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, опубликовала новый пост в инстаграме, в котором объяснила массовую скупку продуктов во время эпидемии коронавируса.

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«Друзья, очень много вопросов про наше отношение к вирусу, зачем мы закупили столько продуктов и т. д. Объясняю в этом посте. Мы для себя приняли решение, что в ближайшие дни, недели, пока ситуация не нормализуется, мы не будем выходить в общественные места! В том числе в продуктовые магазины! Это лишние риски, а в моем положении приходится думать не только о себе! Поэтому будем наслаждаться совместным времяпрепровождением дома: готовить различные блюда, смотреть фильмы, читать, обустраивать детскую. Так что, никакой паники, скоро все будет как прежде», — написала Анастасия, сопроводив свой пост хэштегами #будьтездоровы и #берегитесебя.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее супруга Овечкина выложила в сторис видео, в котором рассказала, что хоккеист на протяжении трех дней покупает все, что можно.

В начале марта Анастасия раскрыла пол будущего ребенка.

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