Жена Овечкина объяснила массовую скупку продуктов во время эпидемии

«Друзья, очень много вопросов про наше отношение к вирусу, зачем мы закупили столько продуктов и т. д. Объясняю в этом посте. Мы для себя приняли решение, что в ближайшие дни, недели, пока ситуация не нормализуется, мы не будем выходить в общественные места! В том числе в продуктовые магазины! Это лишние риски, а в моем положении приходится думать не только о себе! Поэтому будем наслаждаться совместным времяпрепровождением дома: готовить различные блюда, смотреть фильмы, читать, обустраивать детскую. Так что, никакой паники, скоро все будет как прежде», — написала Анастасия, сопроводив свой пост хэштегами #будьтездоровы и #берегитесебя.