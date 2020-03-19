Овечкин заперся дома, Панарин стал строителем, Малкин сбежал в Майами. Как звезды НХЛ переживают коронавирус
А Ничушкин решил рвануть на родину.
А Ничушкин решил рвануть на родину.
Каждое мартовское утро для хоккейного журналиста должно было начинаться с написания текстов об очередных матчах Национальной хоккейной лиги, в которых шла бы рубка за место в розыгрыше Кубка Стэнли. Но пандемия коронавируса оставила всех нас без одного из самых интересных отрезков сезона. Верим, что чемпионат лучшей лиги мира
Александр Овечкин и его семья решили следовать самым жестким правилам самоизоляции и по сути заперлись дома. Об этом рассказала супруга хоккеиста Анастасия, которая ждет второго ребенка:
Друзья, очень много вопросов про наше отношение к вирусу, зачем мы закупили столько продуктов и так далее. Объясняю в этом посте. Мы для себя приняли решение, что в ближайшие дни, недели, пока ситуация не нормализуется, не будем выходить в общественные места, в том числе в продуктовые магазины! Это лишние риски, а в моём положении приходится думать не только о себе! Поэтому будем наслаждаться совместным времяпрепровождением дома: готовить различные блюда, смотреть фильмы, читать, обустраивать детскую. Так что никакой паники, скоро все будет как прежде.
Семья Евгения Малкина решила на время пандемии переместиться из Питтсбурга в Майами, но ожидания от солнечного города с золотистыми пляжами немного не совпали с реальностью. Слово жене Джино — Анне Кастеровой.
«Мы с Женей решили переждать эту ситуацию с вирусом в Майами, но и там обстановка в последние несколько дней дестабилизировалась. Сначала закрыли все школы и детские сады, все административные учреждения. В магазинах действительно невозможно найти туалетную бумагу и ощущается дефицит основной группы продуктов. Нет курицы на прилавках, редко появляется мясо, яйца. Сотрудники магазинов стараются всех успокоить, говорят, что стопроцентного дефицита не будет. Они убеждают, что все завозится и будет завозиться впредь. Может, все и завозится. Но очень быстро раскупается.
Там, где мы живем, как и везде, проводят брифинги по безопасности. Люди держатся обособленно. Соблюдают дистанцию. В целом же все меры предосторожности стандартные — мытье рук, прием витаминов.
При этом сильной паники пока не ощущается. Однако ситуация постоянно меняется. Пока можно заказывать еду из ресторанов, но неизвестно, что будет дальше.
Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко призвал подписчиков отнестись к вирусу максимально серьезно:
Привет всем. Конечно, печально не играть в хоккей в это время года, но здоровье превыше всего. Те, кто говорит, что это несерьёзно, подумайте о тех, кто потерял друзей, знакомых
из-заэтого вируса. Проблема есть, и с ней надо бороться всем вместе. Заботясь о себе, вы помогаете всем остальным в этом мире. Здоровья вам и вашим близким.
А вот хоккеист «Колорадо» Валерий Ничушкин воспользовался разрешением на время карантина съездить домой и уже прилетел в Москву.
Артемий Панарин в
Заканчиваем обзор позитивной новостью из жизни Александра Радулова — его тест на коронавирус дал отрицательный результат.