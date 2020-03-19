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19 марта, источник: Спорт РИА Новости

Отец хоккеиста Зайцева рассказал о самочувствии сына

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Игорь Зайцев, отец защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева опроверг информацию о том, что его сын заболел коронавирусом.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее ряд СМИ сообщил, что российский хоккеист сдал положительный тест на коронавирус.

«Сам прочитал все в российских СМИ. Общался с Никитой, у него все нормально, никакого коронавируса нет», — цитирует Зайцева Sport24.

Ранее пресс-служба «Оттавы» заявила, что один из игроков клуба сдал положительный тест на коронавирус и имеет слабые симптомы заболевания.

На текущий момент сезон НХЛ прерван из-за пандемии коронавируса.

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