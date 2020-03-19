Отец хоккеиста Зайцева рассказал о самочувствии сына
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Игорь Зайцев, отец защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева опроверг информацию о том, что его сын заболел коронавирусом.
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Игорь Зайцев, отец защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева опроверг информацию о том, что его сын заболел коронавирусом.
Ранее ряд СМИ сообщил, что российский хоккеист сдал положительный тест на коронавирус.
«Сам прочитал все в российских СМИ. Общался с Никитой, у него все нормально, никакого коронавируса нет», — цитирует Зайцева Sport24.
Ранее
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