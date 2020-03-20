«Максимум на прилавках нет бумаги»: Артемий Панарин — о дефиците в США
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как живет в условиях карантина в США. Россиянин подчеркнул, что сохраняет спокойствие, несмотря на пандемию коронавируса.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как живет в условиях карантина в США. Россиянин подчеркнул, что сохраняет спокойствие, несмотря на пандемию коронавируса.
— Правда ли, что в Америке дефицит туалетной бумаги, продуктов?
— Максимум на прилавках нет бумаги. Мы каждый день заказываем доставку — продукты нам привозят. Если нужно, можем сами съездить в магазин. Там все есть. Люди просто соблюдают меры предосторожности:
— Вы маску носите?
— Нет, я не ношу. Слышал, что она, вроде бы, не помогает. В целом, здесь все спокойно.