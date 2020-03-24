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09:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Сезон-2020/2021 в НХЛ не будет укороченным вне зависимости от сроков окончания текущего

Руководство Национальной хоккейной лиги заявило, что ни один из вариантов текущего сезона в НХЛ на повлияет на формат и целостность следующего розыгрыша, сообщает официальный сайт лиги.

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Источник: AP 2020

Регулярный чемпионат НХЛ в текущем сезоне приостановлен из-за пандемии коронавируса. Формат, в котором будет доигран сезон-2019/2020, пока неизвестен и зависит от развития ситуации с вирусом, однако лига уже заявила, что не планирует сокращать количество матчей «регулярки».

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 349 тыс. человек, более 15 тыс. умерло.

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