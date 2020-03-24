Сезон-2020/2021 в НХЛ не будет укороченным вне зависимости от сроков окончания текущего

Регулярный чемпионат НХЛ в текущем сезоне приостановлен из-за пандемии коронавируса. Формат, в котором будет доигран сезон-2019/2020, пока неизвестен и зависит от развития ситуации с вирусом, однако лига уже заявила, что не планирует сокращать количество матчей «регулярки».