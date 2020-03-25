Лучший сезон Ковальчука в НХЛ. В нём он пристыдил Кросби и забил 52 гола

Источник: AP 2020

Новый контракт

Сезон-2004/2005 в НХЛ был отменён из-за локаута, и после завоевания первого и единственного в карьере «Мориса Ришара» Ковальчук провёл год в Суперлиге, играя в звёздном «Ак Барсе». В Северную Америку он возвращался без контракта в статусе ограниченно свободного агента.

Переговоры не закончились и с началом регулярного сезона.

Летом команду покинул Дэни Хитли, и Ковальчук, по сути, остался единственной звездой и требовал $ 7 млн в год.

«Трэшерз» предлагали гораздо меньше. Ковальчук сидел в Нью-Йорке, а генеральный менеджер Дон Уодделл летал к нему на переговоры. В итоге сошлись на пятилетнем контракте на сумму $ 32 млн. Ещё несколько дней ушло на перелёты и получение рабочей визы, Ковальчук присоединился к команде и был готов продолжать там же, где остановился год назад — забивать, забивать, забивать. Тем более что «Атланта» неплохо начала сезон.



«Просто буду показывать свой хоккей. Правила сейчас изменились, для атакующих ребят появилось больше простора, стало больше бросков и больше возможностей забить», — говорил он. Забавно, что у 22-летнего Ковальчука к тому времени уже была квартира в Нью-Йорке, но не было никакой недвижимости в Атланте. «Сейчас я живу в своей машине», — шутил он, прибыв в расположение команды.

«Хитли забил четыре, хотел сделать то же самое»

Первые пару игр Илья провёл на холостых оборотах, но это неудивительно, ведь тренировочный лагерь он пропустил полностью. Но затем ожидаемо разыгрался. Конец октября получился крайне плодовитым — Илья выдал результативную серию из пяти матчей, в которых набрал 12 (4+8) очков. Правда, «Атланте» это мало помогало, команда собирала больше поражений, чем побед.



В середине ноября Ковальчук провёл исторический матч, оформив натуральный покер, который и по сей день остаётся единственным в его заокеанской карьере. «Атланта» за короткий срок сыграла сразу четыре матча с действующим чемпионом «Тампой». Первые два проиграла, а затем Илья разозлился. 1 ноября он набрал 4 (1+3) очка, и «Трэшерз» выиграли 6:4, а 11 ноября россиянин снова взял всё в свои руки.



В середине первого периода «Трэшерз» «горели» 0:2, а затем Ковальчук начал забивать. Первую шайбу в большинстве он успел забросить до перерыва, а во втором периоде — ещё три. После матча он признался, что не хотел отставать от своего бывшего партнёра Дэни Хитли, который летом ушёл из «Атланты» в «Оттаву», за которую оформил покер в конце октября: «Дэни забил четыре гола, я хотел сделать то же самое». К концу ноября Ковальчук был уже в пятёрке лидеров по количеству голов в лиге.

Инцидент с Кросби

Сезон-2005/2006 в НХЛ был ознаменован прежде всего появлением в лиге двух будущих легенд — Александра Овечкина и Сидни Кросби. К.

анадского вундеркинда не зря прозвали Малыш Сид — в молодые годы многие критиковали нападающего «Питтсбурга» за бесхарактерность и называли нытиком.

При этом сам Малыш Сид не отличался стойкостью и частенько терял над собой контроль.



«Трэшерз» выиграли 6:4, Ковальчук оформил хет-трик, но матч запомнился не счётом и не голами, а явным противостоянием Ильи и Кросби, которые задирались и не оставляли друг друга в покое весь матч. В первом периоде Сидни рубанул Илью клюшкой по руке, а затем покусился на Вячеслава Козлова, мощно приложив его у борта. Такого Илья терпеть уже не стал. Во втором периоде он ответил Сидни жёстким хитом, а Кросби снова воспользовался клюшкой не по назначению и поехал «отдыхать» в штрафной бокс, Илья вышел на лёд, чтобы прищучить звёздного новичка ещё раз.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/C2US4iaPjag" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Реализация плана прошла как по нотам. 24 секунды, и «пингвины» вынимают из ворот пятую шайбу, а Ковальчук становится лучшим снайпером лиги. Россиянин не стал праздновать, вместо этого он пристыдил его, повернувшись к скамейке штрафников и показав на Кросби пальцем. «Он постоянно хватает глупые удаления. Он 18-летний ребёнок, но так играть нельзя. Он жалуется на своих партнёров по команде в прессе… Не знаю… Ему надо полностью выкладываться на льду и ограничиваться только этим», — объяснил Илья свой жест, о котором в Северной Америке не забывают и спустя 15 лет.

«Не было смысла что-то ему отвечать. Я не боец, не буду ввязываться с ним в драку. Он техничный, великолепный игрок. Я уважаю его как игрока, больше ничего не скажу», — дал заочный ответ Кросби. Стоит отметить, что тренеру «Атланты» Бобу Хартли поступок Ковальчука не пришёлся по вкусу. «Мне это не понравилось, я ему об этом сказал. Они с Кросби как два молодых петуха в курятнике, пытаются выяснить, кто круче», — сказал Хартли.



В стане «Питтсбурга» были уверены, что в Кросби взыграет гордость, и он непременно ответит, тем более что следующая очная встреча должна была пройти на следующий день. Ковальчук во втором матче сделал дубль, Кросби — две передачи, но выиграла снова «Атланта».

Первый в истории «Трэшерз» игрок с 50 голами

Только в феврале действующего обладателя «Морис Ришара» начали теснить с лидерской позиции. Сначала Яромир Ягр, а после олимпийской паузы конкуренцию начали составлять и Александр Овечкин с Джонатаном Чичу. Чичу в концовке ощутимо добавил и стал лучшим снайпером лиги. Ковальчук продолжал забивать, но в оставшейся части чемпионата сделал только один дубль.



Впрочем, этого хватило Илье для того, чтобы впервые в карьере пробить гроссмейстерскую планку в 50 голов и добиться лучшего результата в своей молодой карьере. Более того, 6 апреля 2006 года стал историческим не только для Ковальчука, но и для всего клуба, ведь в истории «Трэшерз» до этого никто не мог добраться до полтинника. Ковальчук завершил сезон с 52 голами (Ягр с 54, Чичу с 56) и 98 очками — оба показателя и сейчас остаются лучшими в его карьере.