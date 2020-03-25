Лучший сезон Ковальчука в НХЛ. В нём он пристыдил Кросби и забил 52 гола
Получил первый большой контракт, вошёл в историю «Атланты» и сделал жест, о котором помнят до сих пор.
Получил первый большой контракт, вошёл в историю «Атланты» и сделал жест, о котором помнят до сих пор.
Сезон-2004/2005 в НХЛ был отменён
Переговоры не закончились и с началом регулярного сезона.
«Трэшерз» предлагали гораздо меньше. Ковальчук сидел в
«Просто буду показывать свой хоккей. Правила сейчас изменились, для атакующих ребят появилось больше простора, стало больше бросков и больше возможностей забить», — говорил он. Забавно, что у 22-летнего Ковальчука к тому времени уже была квартира в
Первые пару игр Илья провёл на холостых оборотах, но это неудивительно, ведь тренировочный лагерь он пропустил полностью. Но затем ожидаемо разыгрался. Конец октября получился крайне плодовитым — Илья выдал результативную серию из пяти матчей, в которых набрал 12 (4+8) очков. Правда, «Атланте» это мало помогало, команда собирала больше поражений, чем побед.
В середине ноября Ковальчук провёл исторический матч, оформив натуральный покер, который и по сей день остаётся единственным в его заокеанской карьере. «Атланта» за короткий срок сыграла сразу четыре матча с действующим чемпионом «Тампой». Первые два проиграла, а затем Илья разозлился. 1 ноября он набрал 4 (1+3) очка, и «Трэшерз» выиграли 6:4, а 11 ноября россиянин снова взял всё в свои руки.
В середине первого периода «Трэшерз» «горели» 0:2, а затем Ковальчук начал забивать. Первую шайбу в большинстве он успел забросить до перерыва, а во втором периоде — ещё три. После матча он признался, что не хотел отставать от своего бывшего партнёра Дэни Хитли, который летом ушёл из «Атланты» в «Оттаву», за которую оформил покер в конце октября: «Дэни забил четыре гола, я хотел сделать то же самое». К концу ноября Ковальчук был уже в пятёрке лидеров по количеству голов в лиге.
Сезон-2005/2006 в НХЛ был ознаменован прежде всего появлением в лиге двух будущих легенд — Александра Овечкина и Сидни Кросби. К.
При этом сам Малыш Сид не отличался стойкостью и частенько терял над собой контроль.
«Трэшерз» выиграли 6:4, Ковальчук оформил
Реализация плана прошла как по нотам. 24 секунды, и «пингвины» вынимают из ворот пятую шайбу, а Ковальчук становится лучшим снайпером лиги. Россиянин не стал праздновать, вместо этого он пристыдил его, повернувшись к скамейке штрафников и показав на Кросби пальцем. «Он постоянно хватает глупые удаления. Он 18-летний ребёнок, но так играть нельзя. Он жалуется на своих партнёров по команде в прессе… Не знаю… Ему надо полностью выкладываться на льду и ограничиваться только этим», — объяснил Илья свой жест, о котором в Северной Америке не забывают и спустя 15 лет.
«Не было смысла
В стане «Питтсбурга» были уверены, что в Кросби взыграет гордость, и он непременно ответит, тем более что следующая очная встреча должна была пройти на следующий день. Ковальчук во втором матче сделал дубль, Кросби — две передачи, но выиграла снова «Атланта».
Только в феврале действующего обладателя «Морис Ришара» начали теснить с лидерской позиции. Сначала Яромир Ягр, а после олимпийской паузы конкуренцию начали составлять и Александр Овечкин с Джонатаном Чичу. Чичу в концовке ощутимо добавил и стал лучшим снайпером лиги. Ковальчук продолжал забивать, но в оставшейся части чемпионата сделал только один дубль.
Впрочем, этого хватило Илье для того, чтобы впервые в карьере пробить гроссмейстерскую планку в 50 голов и добиться лучшего результата в своей молодой карьере. Более того, 6 апреля 2006 года стал историческим не только для Ковальчука, но и для всего клуба, ведь в истории «Трэшерз» до этого никто не мог добраться до полтинника. Ковальчук завершил сезон с 52 голами (Ягр с 54, Чичу с 56) и 98 очками — оба показателя и сейчас остаются лучшими в его карьере.