НХЛ запросила у клубов доступные даты для домашних матчей в августе
Национальная хоккейная лига не отказывается от идеи возобновить сезон-2019/2020, который был прерван
Национальная хоккейная лига не отказывается от идеи возобновить сезон-2019/2020, который был прерван
Как сообщает североамериканский инсайдер Боб Маккензи, лига попросила все клубы представить доступные даты для проведения домашних игр в августе. Если НХЛ возобновится в июле или августе, контракты игроков будут продлены, так как сроки соглашений истекают 30 июня, а новый год в лиге начинается 1 июля.
Регулярный чемпионат НХЛ
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Подавляющее большинство спортивных турниров по всему миру отменено.