НХЛ перенесла церемонию вручения наград и драфт

Источник: AP 2020

Также перенесены тесты потенциальных новичков в Баффало ( 1—6 июня ). Отмечается, что место, сроки и формат проведения драфта 2020 года будут объявлены позднее. Также лига подчеркивает, что надеется провести церемонию вручения призов в Лас-Вегасе, где она неизменно проходит с 2009 года.

Сезон в НХЛ был приостановлен 12 марта из-за коронавируса. Руководство лиги рассчитывает возобновить регулярный чемпионат в середине мая и завершить плей-офф до 24 июля.