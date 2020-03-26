НХЛ перенесла церемонию вручения наград и драфт
ТАСС, 26 марта. Церемонии вручения наград по итогам сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в
ТАСС, 26 марта. Церемонии вручения наград по итогам сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в
Также перенесены тесты потенциальных новичков в Баффало (
Сезон в НХЛ был приостановлен 12 марта
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 430 тыс. человек, зафиксировано более 20 тыс. смертельных исходов.