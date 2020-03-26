Клуб НХЛ «Бостон» объявил о сокращении зарплаты штатным сотрудникам

Источник: AP 2020

В связи с распространением коронавируса компания Delaware North, владеющая клубом и ареной TD Garden, решила на неопределенный срок сократить зарплату 82 штатным сотрудникам с 1 апреля. Также 68 работников клуба будут отправлены во временный отпуск на девять недель. Сотрудники, которые не имеют полной ставки, продолжат получать зарплату по трудовым договорам.

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«Решение было принято после долгих и трудных обсуждений. Эти меры будут носить временный характер. Вернувшись на работу, сотрудники получат полную компенсацию после того, как бизнес стабилизируется», — сказано в заявлении клуба.

Сезон в НХЛ был приостановлен 12 марта из-за коронавируса. Руководство лиги рассчитывает возобновить регулярный чемпионат в середине мая и завершить плей-офф до 24 июля.