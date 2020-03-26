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09:19 (мск), источник: ТАСС

Клуб НХЛ «Бостон» объявил о сокращении зарплаты штатным сотрудникам

ТАСС, 26 марта. Владельцы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон» приняли решение сократить заработную плату штатным сотрудникам команды. Об этом сообщает пресс-служба «Бостона».

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Источник: AP 2020

В связи с распространением коронавируса компания Delaware North, владеющая клубом и ареной TD Garden, решила на неопределенный срок сократить зарплату 82 штатным сотрудникам с 1 апреля. Также 68 работников клуба будут отправлены во временный отпуск на девять недель. Сотрудники, которые не имеют полной ставки, продолжат получать зарплату по трудовым договорам.

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«Решение было принято после долгих и трудных обсуждений. Эти меры будут носить временный характер. Вернувшись на работу, сотрудники получат полную компенсацию после того, как бизнес стабилизируется», — сказано в заявлении клуба.

Сезон в НХЛ был приостановлен 12 марта из-за коронавируса. Руководство лиги рассчитывает возобновить регулярный чемпионат в середине мая и завершить плей-офф до 24 июля.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 440 тыс. человек, зафиксировано более 20 тыс. смертельных исходов. В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксировано более 65 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 942 человека.

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