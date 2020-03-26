Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
18«Реал» выиграл класико
16Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
09:24 (мск), источник: ТАСС

Голкипер клуба НХЛ «Рейнджерс» Лундквист пожертвует $100 тыс. пострадавшим от коронавируса

ТАСС, 26 марта. Шведский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Херник Лундквист пожертвует $100 тыс. на помощь для пострадавших от коронавируса. Об этом спортсмен заявил на своей странице в Twitter.

Наверх
Источник: AP 2020

«Так много людей сейчас делают хорошие вещи для окружающих. Мы с моей женой Терезой вдохновились этими поступками и решили пожертвовать $100 тыс. через наш фонд в продовольственный банк Нью-Йорка. Организация проводит колоссальную работу, обеспечивая едой нуждающихся граждан, но сейчас им нужна поддержка. 68 тыс. блюд для 8 тыс. детей и их семей — хорошее начало», — написал Лундквист.

Во время загрузки произошла ошибка.
Как пережить коронавирус
Лайфхаки для жизни в изоляции

Сезон в НХЛ был приостановлен 12 марта из-за коронавируса. Руководство лиги рассчитывает возобновить регулярный чемпионат в середине мая и завершить плей-офф до 24 июля.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией.

Согласно последним данным, в мире заразились свыше 440 тыс. человек, зафиксировано более 20 тыс. смертельных исходов. В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксировано более 65 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 942 человека.


Ни работы, ни учебы: как коронавирус разрушил планы простых американцевГолос Америки
Читайте также
Нью-Йорк Рейнджерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Где Родченков? Главный разоблачитель допинга в российском спорте исчез
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 25 марта
Футболист «Спартака» осудил поведение русских во время пандемии
Коутс: Олимпиаду нужно провести в июле-августе следующего года
Роналду решил уйти из «Ювентуса» и получил два предложения
СМИ: Модрич посоветовал «Реалу» купить на свое место Влашича
Велогонщик не смог вернуться в Россию из-за коронавируса
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь