Голкипер клуба НХЛ «Рейнджерс» Лундквист пожертвует $100 тыс. пострадавшим от коронавируса

Источник: AP 2020

«Так много людей сейчас делают хорошие вещи для окружающих. Мы с моей женой Терезой вдохновились этими поступками и решили пожертвовать $100 тыс. через наш фонд в продовольственный банк Нью-Йорка. Организация проводит колоссальную работу, обеспечивая едой нуждающихся граждан, но сейчас им нужна поддержка. 68 тыс. блюд для 8 тыс. детей и их семей — хорошее начало», — написал Лундквист.

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Сезон в НХЛ был приостановлен 12 марта из-за коронавируса. Руководство лиги рассчитывает возобновить регулярный чемпионат в середине мая и завершить плей-офф до 24 июля.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией.