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09:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Один из хоккеистов «Колорадо» переболел коронавирусом

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Один из хоккеистов клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» переболел коронавирусом, сообщается на сайте команды.

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Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано840+182
Скончалось2
Выздоровело38+9
Инфицировано532 788+92 396
Скончалось24 077+4 308
Выздоровело122 672+11 212
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:00 MSK, 26.03

Имя игрока не называется. Отмечается, что после обнаружения первых симптомов хоккеист был отправлен на карантин и на данный момент «выздоровел и вернулся к нормальной жизни». При этом «Эвеланш» поставили в известность всех людей с кем общался данный игрок.

В составе «Колорадо» выступают россияне Никита Задоров, Владислав Каменев, Владислав Наместников и Валерий Ничушкин.

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