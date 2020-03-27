Один из хоккеистов «Колорадо» переболел коронавирусом
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Один из хоккеистов клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» переболел коронавирусом, сообщается на сайте команды.
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Один из хоккеистов клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» переболел коронавирусом, сообщается на сайте команды.
Имя игрока не называется. Отмечается, что после обнаружения первых симптомов хоккеист был отправлен на карантин и на данный момент «выздоровел и вернулся к нормальной жизни». При этом «Эвеланш» поставили в известность всех людей с кем общался данный игрок.
В составе «Колорадо» выступают россияне Никита Задоров, Владислав Каменев, Владислав Наместников и Валерий Ничушкин.