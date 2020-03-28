Как Овечкин переписывал историю НХЛ. Все юбилейные голы Александра Великого
Самые знаковые шайбы в карьере Ови.
Самые знаковые шайбы в карьере Ови.
Чем бы не закончился прерванный
100-й ГОЛ
12 октября 2007 года. «Рейнджерс» — «Вашингтон»
Первый большой юбилей Александр отметил в самом начале своего третьего сезона в лучшей лиге мира. В середине первого периода выездного матча с «Рейнджерс» защитник «Кэпиталз» Майк Грин затащил шайбу в зону хозяев и в падении успел доставить ее до 8-го номера. Овечкин одним движением ускользнул от американского защитника Пола Мары и уверенно разобрался с Хенриком Лундквистом. Прошло 13 с лишним лет, а форвард «Вашингтона» и вратарь «Нью-Йорка» все еще в деле и даже играют за те же клубы.
200-й ГОЛ
5 февраля 2009 года. «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»
9 (!) раз бросил Овечкин по воротам «Кингз» по ходу домашнего матча — таким сильным было его желание пробить очередной голевой рубеж. Все случилось в середине третьего периода — «Кэпиталз» проиграли вбрасывание в чужой зоне, но тут же накрыли соперника и заставили ошибиться. Шайба отскочила к российскому снайперу, который с разворота швырнул ее мимо Джонатана Куика — этот парень тоже до сих пор играет в НХЛ. Овечкин попал в компанию к Уэйну Гретцки, Майку Босси и Марио Лемье как к единственным игрокам в истории, забившим 200 голов в первых четырех сезонах.
300-й ГОЛ
5 апреля 2011 года. «Торонто» — «Вашингтон»
Классика от Александра Великого. Выездная игра против «Мэйпл Лифс», большинство, Брукс Лайх катит шайбу влево от себя (этим движением сегодня идеально владеет Джон Карлсон), а Ови вколачивает шайбу в ворота Джонатана Раймера, играющего сейчас за «Каролину». Левый круг вбрасывания — «офис Овечкина», из которого он наколотил очень существенную часть своих энхаэловских голов. Овечкин стал шестым самым молодым игроком в истории лиги, доехавшим до отметки 300.
400-й ГОЛ
20 декабря 2013 года. «Каролина» — «Вашингтон»
Самый легкий из юбилейных голов Овечкина. До последней минуты матча в Роли его главными действующими лицами были совсем другие люди. В частности, Джордан Стаал, забросивший первую шайбу в этой встрече. Но в итоге россиянин все равно забрал себе все лавры — «Харрикейнз» сняли кипера, чтобы попытаться спасти матч, не смогли довести шайбу до вратаря «Кэпиталз» и глотнули контратаку. Никлас Бэкстрем устроил соревнования на скорость для своего русского друга и того же Стаала — Ови пришел к финишу первым.
500-й ГОЛ
10 января 2016 года. «Вашингтон» — «Оттава»
«Сенаторз» в этот день были самыми несчастными людьми на планете Земля. Столица США готовилась к большому празднику, а канадская команда лишь должна была создать для него необходимый антураж. К концу второго периода счет уже был 4:1 в пользу «Вашингтона»,
600-й ГОЛ
12 марта 2018 года. «Вашингтон» — «Виннипег»
Не самый красивый гол Овечкина, зато с шикарной историей. На домашний матч против «Джетс» Овечкин выходил, имея одинаковое количество голов в том регулярном чемпионате с форвардом «Виннипега» Патриком Лайне. В лидеры снайперской гонки Александр Великий выбился уже на 5-й минуте, а во втором периоде превратил эту игру в историческую. Сумбурные действия «Вашингтона» под воротами гостей закончились двумя подряд добиваниями капитана хозяев, второе из которых оказалось результативным. Лайне наблюдал за всем этим, находясь прямо за спиной Ови. Финн ведь не знал, что это был год Ови — он заберет «Морис Ришар Трофи», а позже добавит к нему Кубок Стэнли и титул самого ценного игрока
700-й ГОЛ
22 февраля 2020 года. «Нью-Джерси» — «Вашингтон»
Чтобы пройти дистанцию от 600 до 700 шайбы, Овечкину потребовалось 154 игры. Это лучший результат в истории. После двух периодов выездного матча с «Девилз» команда Александра Великого горела со счетом 1:2,