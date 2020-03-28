Гол Кучерова без броска стал хитом в НХЛ. У видео уже 2,3 млн просмотров
Одноклубник Никиты сразу понял, что этот гол станет вечным хитом. Кстати, Кучеров научился такому трюку в России.
Одноклубник Никиты сразу понял, что этот гол станет вечным хитом. Кстати, Кучеров научился такому трюку в России.
Современную «Тампу-Бэй» невозможно представить без русских игроков — Андрея Василевского и Никиты Кучерова. Первый является действующим обладателем «Везины» и одним из лучших вратарей в мире, но
Но ещё до того великого сезона Кучеров заработал репутацию великолепного бомбардира и мастерюги. С самого первого появления в основе «Тампы» Никита прогрессировал с каждым годом, улучшая личную результативность и радуя публику красотой на льду. Это сейчас фамилия Кучерова ассоциируется, прежде всего, с рекордным 128-очковым сезоном, но в интернете россиянин успел прославиться гораздо раньше. В марте 2017-го весь хоккейный мир облетело видео удивительного буллита Кучерова в матче регулярки с «Баффало», а впоследствии этот ролик стал
«Тампа» тогда ещё не была признанным лидером Востока НХЛ — три года назад «молнии» безуспешно бились за попадание в
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.
Этот смелый финт принёс «Тампе» победу в той игре, и после матча представители «молний» не скрывали восторга от действий Никиты.
«Этот финт Кучерова —
«Кучеров нарочно так исполнил буллит. Он постоянно это делает на тренировках. Возможно, многим это не понравится. Но кто бы мог подумать, что такое может произойти в матче НХЛ. Этот гол будет вечным хитом на Youtube, не могу дождаться момента, чтобы ещё раз на него посмотреть», — цитирует официальный сайт НХЛ Тайлера Джонсона.
Партнёр Кучерова по звену «тройняшек» как в воду глядел! Ролик очень быстро стал «вирусным», тем самым вечным хитом, который хочется пересматривать ещё и ещё, всякий раз восхищаясь спортивной наглостью и мастерством русского хоккеиста. За три года, прошедшие с того момента, видео на YouTube собрало более 2 млн. 300 тыс. просмотров, и это очень мощные цифры для хоккейного момента из рядового матча регулярки НХЛ.
С тех пор такой трюк стал называться «голом Кучерова», и его сотни и тысячи раз пытались повторить хоккеисты разного возраста на тренировках и в официальных матчах. На бис с этим номером выступил и сам форвард «Тампы», и даже два раза.
В сезоне-2017/2018 Кучеров сначала забил таким образом Брэйдену Холтби на Матче всех звёзд.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
А затем во второй раз огорчил голкипера «Вашингтона» уже в игре регулярки.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Впрочем, ошибочно утверждать, что гол без броска — это плод фантазии самого Кучерова. Никита достиг совершенства в исполнении этого трюка, но
В народ ушло, что Широков повторил финт Кучерова, но на самом деле это Кучеров в марте 2017-го скопировал трюк Сергея из их совместного «армейского» прошлого. Кстати, Никита никогда не скрывал, кто научил его забивать без броска, просто людям, понятное дело, больше запомнилось то, что безостановочно крутили в интернете по всему миру. А «оригинальный» гол без броска в исполнении Широкова в КХЛ было бы проблематично найти без помощи
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Хотя потом выяснилось, что Сергей забивал таким образом ещё в 2010-м году в АХЛ.
ВИДЕО
Но в НХЛ, где мало кого интересует происходящее в других лигах, этот финт запатентован Кучеровым, так же, как и бросок в стиле лакросс стал визитной карточкой Андрея Свечникова, а не Микаэля Гранлунда или Сергея Шумакова.
Лев Лукин