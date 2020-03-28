Второй игрок клуба НХЛ «Колорадо» заразился коронавирусом
ТАСС, 28 марта. Второй игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает
ТАСС, 28 марта. Второй игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает
27 марта «Колорадо» сообщил о первом случае заражения коронавирусом среди игроков команды, инфицированный хоккеист уже выздоровел. Имя второго игрока также не сообщается, в настоящий момент он находится на карантине.
«Все остальные игроки “Колорадо”, персонал и другие лица, которые могли иметь тесный контакт с игроком, были проинформированы, они остаются в изоляции в соответствии с указанием НХЛ, следят за своим здоровьем и при необходимости будут связываться с медицинским персоналом клуба. Ни один другой игрок или сотрудник “Колорадо” не проявил симптомов на текущий момент», — говорится в сообщении.
В составе «Колорадо» четверо россиян — Никита Задоров, Валерий Ничушкин, Владислав Наместников и Владислав Каменев. Клуб занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 92 очка в 70 матчах. Ранее о случаях заражения в клубе объявила «Оттава».
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.