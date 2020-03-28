Второй игрок клуба НХЛ «Колорадо» заразился коронавирусом

27 марта «Колорадо» сообщил о первом случае заражения коронавирусом среди игроков команды, инфицированный хоккеист уже выздоровел. Имя второго игрока также не сообщается, в настоящий момент он находится на карантине. Из-за коронавируса 12 марта был приостановлен сезон НХЛ.

«Все остальные игроки “Колорадо”, персонал и другие лица, которые могли иметь тесный контакт с игроком, были проинформированы, они остаются в изоляции в соответствии с указанием НХЛ, следят за своим здоровьем и при необходимости будут связываться с медицинским персоналом клуба. Ни один другой игрок или сотрудник “Колорадо” не проявил симптомов на текущий момент», — говорится в сообщении.

В составе «Колорадо» четверо россиян — Никита Задоров, Валерий Ничушкин, Владислав Наместников и Владислав Каменев. Клуб занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 92 очка в 70 матчах. Ранее о случаях заражения в клубе объявила «Оттава».