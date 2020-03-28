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21:07 (мск), источник: ТАСС

Второй игрок клуба НХЛ «Колорадо» заразился коронавирусом

ТАСС, 28 марта. Второй игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Инфицировано1 264 +228
Скончалось5 +1
Выздоровело49 +4
Инфицировано640 589 +63 730
Скончалось29 848 +3 393
Выздоровело137 270 +8 893
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:28 MSK, 28.03

27 марта «Колорадо» сообщил о первом случае заражения коронавирусом среди игроков команды, инфицированный хоккеист уже выздоровел. Имя второго игрока также не сообщается, в настоящий момент он находится на карантине. Из-за коронавируса 12 марта был приостановлен сезон НХЛ.

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«Все остальные игроки “Колорадо”, персонал и другие лица, которые могли иметь тесный контакт с игроком, были проинформированы, они остаются в изоляции в соответствии с указанием НХЛ, следят за своим здоровьем и при необходимости будут связываться с медицинским персоналом клуба. Ни один другой игрок или сотрудник “Колорадо” не проявил симптомов на текущий момент», — говорится в сообщении.

В составе «Колорадо» четверо россиян — Никита Задоров, Валерий Ничушкин, Владислав Наместников и Владислав Каменев. Клуб занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 92 очка в 70 матчах. Ранее о случаях заражения в клубе объявила «Оттава».

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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