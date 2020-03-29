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00:00 (мск), источник: Sport24

«Привыкли думать, что у нас наживаются. В США то же самое». Мама Ковальчука рассказала об эпидемии в Америке

Мама нападающего «Вашингтона» Ильи Ковальчука Любовь Ковальчук рассказала, как коронавирус влияет на жизнь в США.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:53 MSK, 28.03
Источник: AP 2020

«Поначалу американцы начали все расхватывать в магазинах. Когда я звонила в Тверь дочке, она говорила, что тут все спокойно. А там уже начиналась паника, на какое-то время опустели полки, что для Америки нехарактерно. Мы привыкли думать, что у нас в подобных ситуациях наживаются. Знаете, там то же самое! Небольшой флакон спиртосодержащей жидкости для обработки рук, который стоил 2 доллара, в момент ажиотажа подорожал до 80 долларов. Поднялся в цене и бензин. Сейчас дети говорят, что поставки в магазины в Америке восстановили, на полках всего хватает. Но в городе закрыли рестораны, кафе, развлекательные центры. Там работают только продовольственные магазины и аптеки. В Россию тревожные настроения пришли позже. Поначалу тоже многое пропало с прилавков. Но я-то сама не выхожу пока из дома, мне дочка все, что нужно, приносит. Говорит, сейчас в магазинах тоже уже всего достаточно», — цитируют Ковальчук «Аргументы и факты в Твери».

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Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 198 странах, включая Россию. Число умерших превысило 30 400 человек.

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