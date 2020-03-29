«Привыкли думать, что у нас наживаются. В США то же самое». Мама Ковальчука рассказала об эпидемии в Америке

«Поначалу американцы начали все расхватывать в магазинах. Когда я звонила в Тверь дочке, она говорила, что тут все спокойно. А там уже начиналась паника, на какое-то время опустели полки, что для Америки нехарактерно. Мы привыкли думать, что у нас в подобных ситуациях наживаются. Знаете, там то же самое! Небольшой флакон спиртосодержащей жидкости для обработки рук, который стоил 2 доллара, в момент ажиотажа подорожал до 80 долларов. Поднялся в цене и бензин. Сейчас дети говорят, что поставки в магазины в Америке восстановили, на полках всего хватает. Но в городе закрыли рестораны, кафе, развлекательные центры. Там работают только продовольственные магазины и аптеки. В Россию тревожные настроения пришли позже. Поначалу тоже многое пропало с прилавков. Но я-то сама не выхожу пока из дома, мне дочка все, что нужно, приносит. Говорит, сейчас в магазинах тоже уже всего достаточно», — цитируют Ковальчук «Аргументы и факты в Твери».