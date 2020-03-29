«Привыкли думать, что у нас наживаются. В США то же самое». Мама Ковальчука рассказала об эпидемии в Америке
Мама нападающего «Вашингтона» Ильи Ковальчука Любовь Ковальчук рассказала, как коронавирус влияет на жизнь в США.
Мама нападающего «Вашингтона» Ильи Ковальчука Любовь Ковальчук рассказала, как коронавирус влияет на жизнь в США.
«Поначалу американцы начали все расхватывать в магазинах. Когда я звонила в Тверь дочке, она говорила, что тут все спокойно. А там уже начиналась паника, на
Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 198 странах, включая Россию. Число умерших превысило 30 400 человек.