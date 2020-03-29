Отец Малкина высказался о возможном возвращении Евгения в Россию

«Думаю, что он все-таки несильно сюда рвется, не знаю… Все будет зависеть, как у него будут там продолжаться дела. Если он там будет играть на своем уровне, то останется там дальше. Там у хоккеистов уровень повыше, зрителей больше, ажиотаж больше. Думаю, он все-таки будет там. Я, конечно, не могу за него решать. Неизвестно, захочет ли он в “Металлурге” играть, учитывая, что после сезона в Москве останавливается, но опять же я не могу за него говорить. Понятно, что болельщики хотят, чтобы человек вернулся в команду города, где он родился», — сказал Малкин-старший по телефону.