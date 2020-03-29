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15:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Отец Малкина высказался о возможном возвращении Евгения в Россию

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Сергей Фукс. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Евгений Малкин на данный момент вряд ли стремится к возвращению в Россию, сказал в интервью РИА Новости отец хоккеиста Владимир Малкин.

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Малкин, являющийся воспитанником магнитогорского «Металлурга», выступает за «Питтсбург» с 2006 года.

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В составе «Пингвинз» российский форвард стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Текущий контракт 33-летнего форварда с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2021/22.

«Думаю, что он все-таки несильно сюда рвется, не знаю… Все будет зависеть, как у него будут там продолжаться дела. Если он там будет играть на своем уровне, то останется там дальше. Там у хоккеистов уровень повыше, зрителей больше, ажиотаж больше. Думаю, он все-таки будет там. Я, конечно, не могу за него решать. Неизвестно, захочет ли он в “Металлурге” играть, учитывая, что после сезона в Москве останавливается, но опять же я не могу за него говорить. Понятно, что болельщики хотят, чтобы человек вернулся в команду города, где он родился», — сказал Малкин-старший по телефону.

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