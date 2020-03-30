Овечкин рассказал о создании запасов на время карантина в США

— Мы позаботились о создании приличного запаса всего необходимого заранее, — цитирует Овечкина «Российская газета». — Так что лишний раз в супермаркет ездить не надо — все есть. Сейчас главное соблюдать простые правила безопасности, тем более Настя ждет второго ребенка, и это добавляет ответственности.