«Флорида» интересуется защитником «Салавата» Сергеевым
Как стало известно «СЭ», «Флорида» может предложить контракт защитнику «Салавата Юлаева» Артему Сергееву.
Как стало известно «СЭ», «Флорида» может предложить контракт защитнику «Салавата Юлаева» Артему Сергееву.
27-летний хоккеист до 2015 года выступал в Северной Америке, но не смог пробиться в НХЛ. В КХЛ он выступал за ЦСКА и «Салават Юлаев».
В этом сезоне он провел за уфимцев 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 9 (2+7) очков, также на его счету 6 игр в