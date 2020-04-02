Дочь Знарка, миссис Овечкина, красавица-телеведущая. Жены и подруги самых дорогих русских хоккеистов

Долгие годы Александр Овечкин считался самым дорогим русским хоккеистом в истории. Однако прошлым летом все изменилось. Артемий Панарин подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» с зарплатой в 11,64 млн долларов в год, а Сергей Бобровский стал игроком «Флорида Пантерз» (10 млн в год) — эти сделки позволили Хлебушку и Бобу занять две первые строчки в списке самых высокооплачиваемых российских игроков НХЛ. Реалии рынка позволили Панарину и Бобровскому обогнать Александра Овечкина, Евгения Малкина и Никиту Кучерова. Их спутницы не только сказочно богаты, но и невероятно прекрасны. Убедитесь сами!