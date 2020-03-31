Василевский занял второе место в рейтинге вратарей по мнению игроков НХЛ

Источник: AP 2020

Первое место в опросе занял вратарь «Монреаля» Кэри Прайс. Третьим стал голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флери. Еще один россиянин, Сергей Бобровский, выступающий за «Флориду», занял четвертое место в голосовании.

Лучшим нападающим признан форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Россиянин Никита Кучеров из «Тампы» стал четвертым. Первое место в рейтинге защитников занял Виктор Хедман из «Тампы».

В номинации «Кого возьмете в команду, если нужно выиграть одну игру» больше всего голосов набрал форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби. Канадец занял первое место и в номинации «Самый совершенный игрок».

В голосовании приняли участие 588 игроков из клубов НХЛ.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.