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20:07 (мск), источник: ТАСС

Василевский занял второе место в рейтинге вратарей по мнению игроков НХЛ

ТАСС, 31 марта. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй» Андрей Василевский занял второе место в рейтинге голкиперов по мнению игроков. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации игроков лиги (NHLPA).

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Источник: AP 2020

Первое место в опросе занял вратарь «Монреаля» Кэри Прайс. Третьим стал голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флери. Еще один россиянин, Сергей Бобровский, выступающий за «Флориду», занял четвертое место в голосовании.

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Лучшим нападающим признан форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Россиянин Никита Кучеров из «Тампы» стал четвертым. Первое место в рейтинге защитников занял Виктор Хедман из «Тампы».

В номинации «Кого возьмете в команду, если нужно выиграть одну игру» больше всего голосов набрал форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби. Канадец занял первое место и в номинации «Самый совершенный игрок».

В голосовании приняли участие 588 игроков из клубов НХЛ.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

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